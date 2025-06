Folytatódik a francia csoda Párizsban, a hangulatot a BL-győztes sztár csak tovább fokozta

Éjfél után ért véget a vasárnapi program a Roland Garroson – a férfi egyéni mezőnyében titkos esélyesnek tartott Lorenzo Musetti remek, négyszettes mérkőzésen búcsúztatta a 10. kiemelt Holger Runét, így az olasz teniszező pályafutása első, top 10-es játékos ellen aratott győzelmét ünnepelte, már ami a Grand Slam-viadalokat illeti. A vasárnapi játéknap legfontosabb eseményeit alább olvashatja.

A hétfői programban négy-négy női és férfi nyolcaddöntő szerepelt, elsőként a második kiemelt Coco Gauff és Ekaterina Alexandrova játszott a centerpályán – a remélt izgalmak elmaradtak, Gauff két sima szettben győzedelmeskedett, és nyolc közé jutott. Az amerikai klasszis sorozatban immár ötödik alkalommal jutott el legalább a negyeddöntőig a salakos GS-en.

Eközben a Suzanne Lenglen salakján a hatodik kiemelt, abszolút végső esélyesek között emlegetett Mirra Andreeva szintén két sima játszmában búcsúztatta Daria Kasatkinát. Andreeva április végén ünnepelte 18. születésnapját, és zsinórban másodszor jutott nyolc közé Párizsban – ezzel a legfiatalabb teniszező lett 1998 óta, akinek összejött ez a bravúr. Ennél viszont jóval szorosabb meccset játszott a franciák szabadkártyával 16 köze jutó meglepetésembere, Lois Boisson, akinek az ellenfele a harmadik kiemelt Jessica Pegula volt.

Boisson menetelése az idei Garros egyik váratlan csodája, a 22 éves francia teniszező még a top 100 környékén sem járt, a verseny előtt a WTA világranglistáján a 361. helyen állt – a szervezők szabadkártyájával került a 128-as főtáblára. A legmagasabb szinten még jegyzett eredményei sem voltak, pénzdíja el sem érte a 200 ezer eurót – ennek ellenére sorra vette az akadályokat: Mertens, Kalinina és Jacquemot kiejtése után jutott 16 közé. A mérkőzésen először Pegula brékelt, de rögtön egyenlített a francia – 3:3 után viszont már csak az amerikai nyert gémet a szettben.

Boisson játékában sok volt a hiba, pályafutása során először játszott a Chatrieren, kereste még a helyét, viszont szervái a helyén voltak, arra építhetett a folytatásban. Pegula magabiztosnak tűnt, alig ütött ki nem kényszerített hibát, de amint teltek-múltak a gémek, a fiatal francia teniszező egyre jobban elengedte a kezét – ezzel állva hagyta az amerikait.

Fotó: Getty Images Lois Boisson

Elképesztő hangulat volt a centerpályán, minden Boisson-pontot hangorkán követett, vitte a közönség a franciát. Boisson pedig egyre jobban teniszezett, tenyeressel ütötte a vonalakat, a hatalmas nyerőket, Pegula játéka pedig visszaesett – 5:4-nél brékelt a francia, saját szervája mögött pedig magabiztosan kiszerválta a szettet.

A döntő felvonást is jobban kezdte Boisson, 190 kilométer per óra feletti szervákkal bombázta riválisát, az első két gémet meg is nyerte. Látszott azért rajta, ahogy jön a vége, egyre jobban izgult, hibázott is néhányat, Pegula pedig nagyon hamar egyenlített, 2:2. Ezt követően 4:4-ig nem volt újra brék, sem fogadóelőny, majd Pegula szervája mögött remekül fogadott a francia, és végül negyedik bréklabdáját értékesítette. Tombolt a Chatrier, a világranglistán 361. francia a meccsért, a nyolc közé jutásért szervált, és ugyan volt sansza Pegulának, hogy visszajöjjön a meccsbe, fontos pillanatokban hibázott az amerikai.

A lehetőséggel pedig élt Boisson, első meccslabdáját egy hatalmas tenyeres nyerővel értékesítette, és 2 óra 42 perc alatt megnyerte a meccset. A 22 éves francia pályafutása magasan legnagyobb sikerét aratta, kiejtette a harmadik kiemeltet, és negyeddöntőbe jutott a Roland Garroson. Ott majd a hatodik kiemelt Mirra Andreeva lesz az ellenfele.

Itt vannak a bajnokok!

Boisson és Pegula meccse után ünnepélyes pillanatok következtek a Chatrier salakján, ahogyan a szervezők fogalmaztak, meglepetéssel készültek a francia publikum számára. A centerpálya salakjára szólították Ousmane Dembélét, a Paris Saint-Germain labdarúgóját, aki kezében a Bajnokok Ligája-trófeával sétált ki a Chatrier közönsége elé. A francia támadó vezérletével még szombaton nyerte meg a Paris Saint-Germain a legrangosabb európai kupasorozatot, a klub történetében először.

Őrületes éjszakánk volt Münchenben, kiütöttük az Internazionalét, és megnyertük a Bajnokok Ligáját, Párizsnak, a Paris Saint-Germainnek. Még mindig csak barátkozom az érzéssel, hogy BL-győztesnek mondhatjuk magunkat, köszönöm szépen a városnak, szurkolóinknak, hogy az egész szezon alatt támogattak minket, ez nem csak a mi sikerünk, ez Párizs sikere, minden egyes szurkolónké. Nem egyénileg, hanem csapatként voltunk erősek, és azért fogunk dolgozni a jövőben, hogy még több ilyen örömteli pillanatot szerezzünk a szurkolóinknak

– mondta Dembélé a Chatrier salakján.

A Chatrier nappali programjának utolsó meccsét a hatodik kiemelt Novak Djokovics játssza Cameron Norrie ellen, majd az esti etapban jön a világelső, szenzációs formában lévő Jannik Sinner – az olasz ellenfele Andrej Rubljov lesz, akinek a 32 között nem kellett játszania Arthur Fils visszalépése miatt. Mire lesz képes a kipihent orosz Sinner ellen? Este kiderül.

Roland Garros 2025

Nyolcaddöntő, vasárnap

Lorenzo Musetti – Holger Rune 7:5, 3:6, 6:3, 6:2

Negyeddöntő, hétfő