Befűzte az oktatófilmet: Alcaraz elképesztő dominanciával jutott elődöntőbe a Garroson

Mindössze öt gémet bukott három szett alatt a címvédő Carlos Alcaraz negyeddöntős meccsén Tommy Paul ellen a francia nyílt teniszbajnokságon, a Roland Garroson. A világranglista-2. spanyol sztár az első ponttól az utolsóig uralta a meccset, leütötte pályáról riválisát – ahogyan ő fogalmazott: úgy érezte, ha becsukja szemeit, akkor is az összes ütése bejött volna.

Két női negyeddöntővel kezdődött a keddi program a centerpálya salakján – előbb Arina Szabalenka, majd Iga Swiatek biztosította be helyét a legjobb négy között a Roland Garroson. A Chatrier nappali etapjának harmadik meccsén következett az első férfi negyeddöntő: Lorenzo Musetti és Frances Tiafoe párbajozott. Előzetesen ugyan a nyolcadik kiemelt olasz teniszező számított esélyesnek, de a mókamester amerikaiban mindig ott van a veszély, a váratlan húzások sora, így azért nem mehetett biztosra Musetti.

A kora délutáni meccset sokkal jobban kezdte az olasz teniszező – akinek remek eredményei vannak idén salakon –, azonnal elvette az amerikai adogatását, és elhúzott 3:0. Tiafoe játéka ekkor még jócskán hibákkal tűzdelt volt, nem nagyon találta a ritmust, és nem volt ellenszere Musetti éles ütéseire. Elég hamar véget is ért a játszma, Tiafoe 5:2-nél a szettben maradásért adogatott, de nem járt sikerrel – egy az olasznak.

A folytatásban már egyre inkább bejöttek Tiafoe húzásai, bátrabban elengedte a kezét, próbálta mozgatni Musettit, és egyre többször rövidített labdameneten belül. Az olasz teniszező játékának színvonala kissé visszaesett, ezt pedig köszönte szépen, és kihasználta az amerikai. Tiafoe első alkalommal, második szett 1:1-nél brékelt, és ugyan rögtön volt két labdája Musettinek, hogy egyenlítsen, tartotta szervagémjét a 15. kiemelt amerikai. A szett hátralévő részében aztán nem volt több lehetősége arra az olasznak, hogy visszaküzdje magát a partiba, bejöttek Tiafoe első adogatásai, és labdamenetekben is jobb volt, mint a meccs elején (6:4).

Fotó: Getty Images Frances Tiafoe

A harmadik szettben remek színvonalú volt a játék, látványos labdamenetek követték egymást, fogadóelőnyig viszont egyik fél sem jutott. 5:5-nél 15:30-ja volt Tiafoenak, de higgadt, pontos maradt Musetti kulcspillanatokban, majd a következő gémben eljutott két szettlabdáig – az amerikai könnyű hibáinak köszönhetően. Tiafoe szervából nem tudta megnyerni a pontot, kialakult a labdamenet, rövidített Tiafoe, amit simán beért Musetti, és szép egykezes fonák nyerőt ütött belőle (7:5).

Csökkent Tiafoe koncentrációja, rossz döntéseket hozott, világgá ütötte a labdákat, túlzással Musettinek csak vissza kellett ütnie, úgyis rontott előbb vagy utóbb az amerikai. Mindössze néhány perc alatt szetten belül már 3:0 volt az olasznak, ott volt az elődöntő kapujában. Azon pedig rövid időn belül be is lépett, a negyedik játszmát az elsőhöz hasonlóan 6:2-re húzta be, így négy közé jutott.

Továbbá azt is megúszta Musetti, hogy a második parti derekán belerúgott az egyik labdába, ami véletlenül az egyik vonalbírót eltalálta. Hasonló eset miatt Djokovicsot 2020-ban hazaküldték a US Openről...

Alcaraz befűzte az oktatófilmet

Az esti programban a címvédő spanyol klasszis negyeddöntője szerepelt, amelyet Tommy Paul ellen vívott. Az amerikai játékos még a második körben két pontra volt a kieséstől Fucsovics Márton ellen, de azóta megtáltosodott – még szettet sem vesztett a Popyrin ellen nyolcaddöntőjében. Alcaraz elleni mérlege viszont nem túl fényes a 12. helyen kiemelt Paulnak, legutóbbi öt egymás elleni meccsükből csak egyet nyert meg, azt is kemény borításon.

Szenzációsan kezdett a spanyol klasszis, letolta ellenfelét a pályáról, bevágott három hatalmas nyerőt, amivel gyorsan meg is nyerte első szervagémjét. Paul végül a meccs hatodik pontját tudta megnyerni, de még a tökéletes játék sem volt elegendő ahhoz, hogy stabilan hozza a pontokat adogatása mögött. Kétszer volt egyenlő, majd egy csúnya fonákot vágott a hálóba Paul – első bréklabdája volt Alcaraznak. Ezt kihasználnia ugyan még nem sikerült, se a következő két fogadóelőnyt, de negyedjére egy hatalmas, nyerővel felérő tenyeres kereszt után összejött számára a brék.

Fotó: Getty Images Carlos Alcaraz

Abszolút alárendelt szerepet játszott Tommy Paul, egyáltalán nem volt olyan ütése, fegyvere, amellyel esetleg bántani tudta volna a spanyolt – második szervagémjét 30:15-ről bukta el. 20 perce sem tartott a szett, amikor már 5:0-ra vezetett Alcaraz. Egy pillanatra sem engedte levegőhöz jutni riválisát a spanyol, agresszív ritörnöket ütött, amint Paul egy kissé lerövidült, vagy nem ütött tökéleteset – egyből nyerőt vágott belőle. Paul az első felvonásban mindössze egyetlen pontot hozott második adogatása mögött.

Végül nem is nyert gémet Paul az első szettben (6:0).

Üdvrivalgás tört ki a Chatrier lelátóján, amikor az amerikai teniszező a második szettben első szervagémjét abszolválta, ezzel 38 perc után feliratkozott az eredményjelzőre. Alcaraz tenisze viszont nem esett vissza, sőt, alig nyert pontot az amerikai a folytatásban – legjobb játékát nyújtotta a címvédő spanyol sztár. Újra Paul szervált, de még mindig tehetetlen volt, 30:30 után Alcaraz két akkora, sistergős nyerőt ütött, hogy mozdulni sem tudott rá az amerikai – 5:1. Kezdett már nyomasztó lenni a spanyol klasszis fölénye, 53 perc alatt 6:0, 6:1 állt az eredményjelzőn. A 12. kiemelt Paul 11 pontot nyert a második játszmában.

Fotó: Getty Images Carlos Alcaraz

Próbálta húzni, hajtani a Chatrier közönsége Pault – nem szerették volna, ha kicsivel több, mint egy óra után véget érne a találkozó. A harmadik felvonásban viszont újra bajba került az amerikai szervagémjében, 15:40-je volt Alcaraznak, de megmentette a gémet Paul valahogyan. A spanyol hibázott egy-kettő könnyebbet, nem volt annyira éles, mint az első két szettben, így Paul megoldotta adogatójátékát. Fogadóként viszont még mindig sansztalan volt. 3:3-nál eljutott 15:30-ig Alcaraz, kisebb túlzással újra labdaszedőt játszott az amerikai, de ezt követően bevágta az első adogatásokat, és a spanyol is segített neki – de tartotta szerváját.

4:4-nél viszont már egyértelmű volt a helyzet: Alcaraz agresszív ritörnjeivel szétszedte Paul játékát, állva hagyta őt, második fogadóelőnyét értékesítette, és a meccsért adogatott. Sansza sem volt Paulnak, hogy visszabrékeljen, Alcaraz vesztett pont nélkül abszolválta a gémet – és jutott elődöntőbe tükörsimán. 1 óra 36 perc alatt. Alcaraz majd az elődöntőben Lorenzo Musetti ellen párbajozik.

Vannak olyan meccsek, amikor minden összejön, az ütéseim a vonalon landolnak, úgy éreztem, ha becsukom szemeimet, akkor sem tudok hibázni. Örülök a teljesítményemnek, és hogy sikerült három szettben lezárnom, mert Tommy nagyon kemény ellenfél, voltak már nagy csatáink korábban. Öröm előttetek, itt, Párizsban játszani, köszönöm a szurkolást, ugyanakkor elnézést kérek tőletek, mert tudom, hogy több teniszt szerettetek volna látni

– jegyezte meg viccesen a meccs utáni pillanatokban Alcaraz.

A nap közben közzétették a szerdai program menetrendjét, melyből kiderült, hogy a Coco Gauff–Madison Keys női negyeddöntő lesz az első meccs a Chatrieren, majd jön Lois Boisson Mirra Andreeva ellen. Szerdán az első férfi meccs a világelső Jannik Sinner és a meglepetésember Alexander Bublik párbaja lesz, majd este 20 óra után jön Novak Djokovics és Alexander Zverev.

Roland Garros 2025

férfi negyeddöntő, kedd