Minden Grand Slam-tornának, nagy teniszversenynek általában van egy sztorija, egy olyan története, amellyel később azonosítani tudjuk, hogy igen, ez történt ekkor, ott. A 2025-ös Roland Garros már-már mesébe illő története Lois Boisson nevéhez fűződik, a 22 éves francia teniszezőjéhez, aki szabadkártyával került a főtáblára – és immár a nyolc között jár. Boisson hétfői nyolcaddöntőjében szetthátrányból győzte le a harmadik kiemelt Jessica Pegulát, talpra ugrasztva ezzel a 15 ezer fős Philippe Chatrier aréna közönségét. De mégis hogyan jutott el az eddig abszolút ismeretlen Boisson odáig, hogy róla beszéljen a nemzetközi teniszvilág?

Igazából nem is tudom, hogy mit mondhatnék

– mondta Boisson kissé megszeppenve, számára szokatlan szituációban az őrjöngő Chatrier kellős közepén, miután egy hatalmas tenyeres nyerővel lezárta a Pegula elleni nyolcaddöntőjét. A mérkőzés előtt ugyan voltak jelek, hogy Boisson akár veszélyes is lehet az amerikai sztárra, de pont Pegula az a női mezőnyben, akit nem szoktak csak úgy legyőzni Grand Slam-tornán – ezt megelőzően még veretlen volt nem kiemelt rivális ellen a Garroson. Ez idáig.

A 22 éves Boisson pályafutása első Grand Slam-viadalán szerepel Párizsban, abszolút újonc ezen a szinten, sőt még WTA-tornákon sincsenek kiemelkedő eredményei, olyannyira, hogy eddig egyetlen győzelmet aratott az elitben – idén, Rouenben. Mondjuk, annak a sikernek éppen volt visszhangja a nemzetközi sajtóban, mert Boisson ellenfele, Harriet Dart azt nyilatkozta a párbaj után:

„Ugyan most Boisson volt a jobb, viszont büdös, és dezodorra lenne szüksége.”

De kanyarodjunk vissza Boissonra! A francia teniszező korosztályában egyébként kiemelkedő tehetségnek számított, tavaly a Francia Teniszszövetségtől megkapta szabadkártyáját a Garros főtáblájára, viszont két héttel a verseny előtt súlyos térdszalagszakadást szenvedett. Ez a sérülés pedig a profi teniszben legalább kilenc hónap kényszerpihenővel jár – pont akkor jött ez a csapás Boissonnak, amikor élete eddigi legnagyobb kihívására készült.

Fotó: Getty Images

Egy ilyen sérülés mindenkinek nehéz lenne. De az a tény, hogy nagyszerű formában voltam, és csak két hét választott el a Roland Garrostól, mindent rosszabbá tett. Nagyon vártam, de az egész félbeszakadt egyetlen szempillantás alatt. Nagyon gyorsan megtörténik, amit nehéz elfogadni

– nyilatkozta sérülése kapcsán Boisson, aki rehabilitációja alatt mindvégig motivált maradt, hogy visszatérjen a legmagasabb szintre, és újra pályára léphessen.

A sérülése miatt viszont gyakorlatilag minden eddigi ranglistapontját elvesztette, jócskán visszazuhant a világranglistán, pedig korábban még a top 100-at ostromolta, és egészen a 151. helyig kapaszkodott. Érdekesség, tavaly áprilisban Bondár Anna is legyőzte Boissont egy 75-ös svájci torna fináléjában – de ITF-szinten azért voltak komolyabb eredményei a franciának.

A térdsérülés nem olyan, amit lehet siettetni, a vártnál előrébb hozni a visszatérést, Boisson türelmesen végigcsinálta a rehabilitációt, és idén februárban tért vissza a teniszpályára. Pechjére viszont jócskán visszazuhant a világranglistán, így vissza kellett menni ITF-tornákra, hogy összelapátoljon annyi győzelmet, amennyivel előrébb tud kapaszkodni a mezőnyben. A profi teniszben jelentős akarat, mentális erő kell ahhoz, hogy egy komolyabb sérülés után világranglistapontokért visszamenjen a játékos ITF-szintre, Boissonnak viszont nem volt akkora múltja az elitben, hogy ez nehezére esett volna.

Kizárólag salakpályás tornákon indult a francia, mivel ezen a borításon érzi magát a legjobban, leginkább komfortosan, meg ezen is nevelkedett – mint azt elmondta sajtótájékoztatóján. Eleinte ugyan nem jöttek annyira az eredmények, első, második körös búcsúkba futott bele ITF-tornákon, de egy március végi, spanyolországi 35-ös versenyen döntőig jutott, ott viszont kikapott a világranglista-508.-tól. Május elején már tornagyőzelmet ünnepelhetett, kezdett összeállni a játéka, és ami még ennél is fontosabb, visszajött az önbizalma. Boisson mindössze egy vesztett játszmával megnyerte a 75-ös saint-gaudensi versenyt, majd újra szabadkártyát kapott a Roland Garrosra.

Játékosként nem tudhatod, sejtésed sem lehet, hogy most akkor szabadkártyát kapsz-e a szövetségtől, vagy mégsem. Olyan vérmes reményeim nem lehettek, mivel a Garros előtti héten a 361. voltam a világranglistán, simán benne volt a pakliban, hogy idén nem kapok lehetőséget. De szerencsére nem így történt, nagyon örültem, amikor meghallottam, hogy főtáblás lehetek, mivel enélkül még a selejtezőbe se fértem volna be. Nagyon hálás vagyok az FFT-nek a lehetőségért, és igyekszem a lehető legjobban meghálálni

– részletezte Boisson, aki nem számított az esélyre, de ha már megkapta, élt vele.

Fotó: Getty Images

Olyan nagy reményei azonban nem lehettek a Garros előtt, a legmagasabb szinten az égvilágon semmilyen tapasztalata nem volt még, mint azt írtuk, WTA-szinten is egyetlen nyert meccse volt, de motiváltan, elszántan lépett pályára.

Első meccsén három szettben legyőzte a 24. kiemelt Elise Mertenst, majd mindössze három gémet vesztve ütötte le a pályáról Anna Kalinyinát. Boisson játéka egyre inkább összeállt, hatalmas első szerváit volt, hogy 190 kilométer per óra felett ütötte, pörgetett hatalmas tenyeresei pedig az összes riválisának problémát okoztak. Egyáltalán nem látszott a fiatal francián, hogy top 300-on kívüli a ranglistahelyezése. A harmadik körben honfitársa, Elsa Jacquemot ellen aratott háromszettes győzelmet, majd jött a Pegula elleni nyolcaddöntő – ahol semmi veszítenivalója nem volt.

Boisson az első szettet ugyan elbukta az amerikai klasszis ellen, a második felvonásban viszont a lehető legjobbkor, 5:4-nél brékelt, így jöhetett a döntő felvonás. A nemzetközi szaksajtó szerint a harmadik szettben Boisson volt a jobb teniszező, nemcsak az eredmény miatt, hanem mutatott teljesítményével abszolút top 50-es vagy annál is jobb teniszt nyújtott. Persze Pegulának sem volt egyszerű dolga, Boissonon kívül a francia publikummal is harcolt – talán ha 10 ember volt a Chatrieren, aki neki szurkolt. Azok is a páholyában vagy körülötte.

A harmadik felvonásban őrületesen adogatott a francia, hatalmas tenyereseivel pedig abszolút leütötte a pályáról az amerikait. Első meccslabdáját saját szervája mögött stílusosan, egy tenyeres nyerővel értékesítette. A meccs után azt mondta: „Az elejétől kezdve hittem a sikerben, talán az első szett után voltam egy kisebb mélyponton, amikor elbizonytalanodtam, de próbáltam nyugodt maradni és a saját játékomra koncentrálni. Amikor meglett a második játszma, tudtam, hogy győzhetek, itt a lehetőség, csak meg kell ragadnom. Amint láttam, hogy meccslabdánál a tenyeresem nem fog visszajönni, abban a pillanatban minden nyomás lekerült rólam.”

Fotó: Getty Images

Boisson nem akármilyen rekordokat állított fel a sikerével:

ő lett az első francia teniszezőnő 2017 óta, aki bejutott a Roland Garros negyeddöntőjébe;

2017 óta a legalacsonyabb világranglista-helyezéssel negyeddöntős játékos Grand Slamen (Kaia Kanepi 418. hellyel volt nyolc között a US Openen);

40 éve nem volt ennél alacsonyabb pozícióval játékos negyeddöntős a Garroson.

Lois Boisson már ezzel az eredményével 430 világranglistapontot gyűjtött, amellyel legalább a 120. helyre lép elő jövő héttől a világranglistán. És ami talán még ennél is érdekesebb: Boisson pénzdíjakból pályafutása alatt 140 ezer dollárt keresett – Garros-negyeddöntője viszont 440 ezer dollárt ért. Egyetlen torna alatt megnégyszerezte eddigi keresetét. Természetesen megkérdezték Boissont, mi változik majd az életében a Roland Garros után, amire csak annyit mondott:

Igazából semmi. Ugyanúgy folytatom majd a kemény munkát. Talán annyi, hogy jobb lesz a világranglista-helyezésem, így nagyobb tornákon is indulhatok majd. Viszont szeretnék még tovább menetelni Párizsban, a negyeddöntőben is nyerni szeretnék, talán meg is nyerni ezt az egészet.

Boisson bravúrja után a francia újságok címlapján találta magát, egy pillanat alatt megismerte a nevét Franciaország, az egész teniszvilág. Sokak szerint Boisson menetelése még a Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája-győzelmét is túlszárnyalja, megőrülnek fiatal játékosukért a franciák – hatalmas a felhajtás a Garroson. És mi lenne akkor, ha Boisson a negyeddöntőben legyőzné a hatodik kiemelt Mirra Andreevát? Annyi biztos, hogy a francia és orosz szerdai negyeddöntője kötelező lesz minden teniszrajongó számára.

Roland Garros 2025

női egyéni, negyeddöntő