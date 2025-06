Djokovicsra továbbra sincs ellenszer a Garroson, Zverevet kiejtve jutott elődöntőbe

Az első szettet ugyan elhozta a tavalyi finalista Alexander Zverev a Novak Djokovics elleni negyeddöntőben a francia nyílt teniszbajnokságon – a győzelemre nem volt esélye. A háromszoros Garros-győztes szerb teniszező két nappal azt követően, hogy századik sikerét aratta Párizsban, a százegyediket is kipipálta, és négy szettben legyőzte Zverevet. Ezzel összejött a Jannik Sinner–Novak Djokovics elődöntő a Roland Garroson.

A torna történetében korábban még soha, senki nem jutott elődöntőbe szabadkártyával – ezen változtatott szerda délután Lois Boisson, aki szenzációs teniszével legyőzte a hatodik kiemelt Mirra Andreevát, és világranglistán egyelőre elfoglalt 361. helyével elődöntőbe jutott. A nap első meccsén Coco Gauff szetthátrányból legyőzte Madison Keyst, így ő meccselhet majd csütörtökön a hazaiak kedvencével.

Az esti programban kapott helyet az idei torna eddig talán legjobban várt meccse, a Novak Djokovics–Alexander Zverev-negyeddöntő, amelyet már akkor vártak a rajongók, amikor kijött a főtábla sorsolása. Djokovics szettveszteség nélkül jutott el a nyolc közé, és ugyan Zverevnek sem akadtak különösebb problémái, egy játszmát dobott dobott Jesper De Jong ellen. Ami kettejük egymás elleni mérlegét illeti, idén játszottak az Australian Open elődöntőjében, de azt a meccset feladta a szerb klasszis az első szett után.

Szép, hossz labdamenetekkel kezdődött a mérkőzés, Zverev tűpontosan játszott, de Djokovics az alapvonalról bezúdított két hatalmas nyerőt fonákkal. Lezárnia a gémet viszont nem sikerült, mert hiba nélkül teniszezett a német, Djokovics pedig ki nem kényszerített hibákat ütött – brékkel nyitott Zverev. A harmadik gémre azért belejött Djokovics, szép félröptét oldott meg a hálónál, szervából is már hatékonyabb volt, és feliratkozott az eredményjelzőre. Egyébként második szervájuk mögött mindketten szenvedtek, alig csináltak belőle adogatóként pontot, de a harmadik kiemelt német nem került bajba szervagémjében.

Fotó: Getty Images Alexander Zverev

Zverev 3:2, 40:30-nál nyert először pontot második adogatása mögött, a lehető legjobbkor, és két gémmel elhúzott. Egyetlen labdamenetet sem adott ingyen a német, hosszú ütésváltások után Djokovics kétszer is rontott, majd ugyan eljutott egy bravúros elütés után fogadóelőnyig, de abban a párbajban is ő hibázott az alapvonalról – hosszúra nyeste. Innen Zverev már szervából megoldotta, és közel került az első játszmához. 5:4-nél adogatott Zverev, pontot sem vesztett gémen belül, és magabiztosan megnyerte az első szettet (6:4). Érdekesség, hogy a tavalyi RG-finalista teniszező 18 első szervája mögött megjátszott labdamenetből 17-et megnyert.

Második szett 1:1 15:15-nél Zverev jóval az alapvonal mögül ütött egy hatalmas fonák egyenes nyerőt, de két fogadóelőnyig nem jutott, mert a következő labdamenetben szélesre csapta a tenyeresét. Djokovics nem nagyon találta az ellenszert a németre, többnyire abban bízhatott, hogy esetleg majd belehibázik – ezt leszámítva még az ejtései működtek elég jól a szerbnek. Zverev pedig elég hamar megtette azt a szívességet, hogy néhány ki nem kényszerített hibát üssön az alapvonalról, fonákjai nem voltak elég pontosak, Djokovics két fogadóelőnyéből a másodikat értékesítette.

Fotó: Getty Images Novak Djokovics

Maratoni gém következett, négyszer volt egyenlő az állás, Djokovicsnak három labdája is volt, hogy adogatóként lezárja a gémet, de a ki nem kényszerített hibák nehezítették dolgát. Szerva-röptét akart játszani, jött a hálóhoz, de a röpte elakadt a háló tetejébe – bréklabda Zvereznek. A német szetten belüli első fogadóelőnyét egy ásszal felérő adogatással hárította a szerb, majd újra ő volt az agresszívabb, és nagy nehezen lezárta a gémet.

Nünanszokon múlott az összes labdamenet.

A 4:1-es előny után tudatában jobban elengedte a kezét Djokovics, futtából bevágott egy hatalmas fonák keresztet, ami nem jött vissz Zverevtől – élvezte az előadást a Chatrier közönsége. Djokovics letolta a németet a pályáról, pontosan, hosszan teniszezett, 30:40-nél labdája volt a dupla brékhez. Értékesítenie viszont nem sikerült, 13 ütéses labdamenetben Zverev remekül rövidített, majd két nagy első szervával hozta a gémet.

Sajnálhatta Zverev, mert 4:2-nél lett volna esélye, hogy visszaküzdje magát a szettbe, de több ki nem kényszerített hibát ütött az alapvonalról, ezek pedig nem fértek bele – Djokovics egy gémre került az egyenlítéstől. A harmadik kiemelt német már saját adogatójátékában bajba került, 30:30-ig eljutott Djokovics, viszont a következő két pontot remekül játszotta meg Zverev. Jött a szerb, adogatott a szettért, és ugyan elment 40:0-re, két pontot nyert a német tökéletes védekezéssel.

A harmadik játszmalabda 24 ütésváltásos párbajt hozott, amelyből végül Djokovics jött ki jobban, remek ejtése pontot, és egyben szettet ért (6:4).

Fotó: Getty Images Novak Djokovics

A harmadik felvonásban 2:1 30:0-ig egyetlen pontot sem nyert a fogadó, majd Djokovics hosszúra ütött egy fonákot. Nagyobb bajba ennél nem került a szerb, zseniális ütemben húzta meg a rövidítést, amikor Zverev jó méterrel az alapvonal mögött állt – nyerő is lett belőle. 2:2-nél saját szervagémjében már közel sem volt annyira domináns Zverev, a hosszabb labdamenetek a szerbé lettek, majd bréklabdánál rendkívül könnyű, támadó tenyerest ütött szélesre, ezzel elvesztette adogatását. Mutatott kifelé a német, csapatának, hogy nem érti, honnan jöttek ezek a hibák – gyorsan rendet kellett tenni a fejében.

Ez viszont rövid időn belül nem sikerült, továbbra is jöttek a hibák Zverevtől, Djokovics pedig agresszív maradt, minden lehetőségét kihasználta, nem engedte levegőhöz jutni a riválisát – nagyon gyorsan 5:2 lett, és a szettért adogatott a háromszoros RG-bajnok szerb. Nem történt meglepetés, vitte tovább a lendület Djokovicsot, pontot sem vesztett, és megnyerte a játszmát (6:3). Zverev pedig csak széttárta kezeit, abban a pillanatban tanácstalannak tűnt.

Fotó: Getty Images Alexander Zverev

Elképesztő volt, ahogyan a 38 éves Djokovics mozgatta, felőrölte a nála 10 évvel fiatalabb riválisát, Zverev pedig mentálisan egyre rosszabbul viselte, hogy egyik húzása sem jön be. Bezzeg Djokovicsnak, akinek minden megoldása, ütése ült, csattant a vonalon, azonnal brékelőnybe is került a negyedik szett elején. 2:1-nél ott volt esély Zverev előtt, hogy fogadóelőnyhöz jusson, ki is alakult a labdamenet, de megint a német hibázott bele – kulcspillanatokban rendre Djokovics volt a jobb. Talán ez jelentette a legnagyobb különbséget kettejük között. Ott volt Zverev a küszöbön, hogy valahogyan visszaküzdje magát, de mindig tartotta magát, szervagémjeit a szerb.

Utolsó esélye volt Zverevnek, amikor 3:2 30:40-je volt, kialakult a labdamenet, ő volt a támadó, agresszívebb, le is tolta Djokovicsot a pályáról, és ott volt a ütőjén a lecsapás, kétszer is, de lezárnia a pontot nem sikerült. Szenzációsan védekezett a szerb, és igaz, hogy puhán kapta a lecsapásokat, végül ő ütött egy hatalmas nyerőt, tartotta a szerváját. A Chatrier pedig tombolt, volt miért.

5:4-nél a meccsért, az elődöntőbe jutásért adogatott Djokovics: az első két pontot hozta, aztán rövidítése a hálóban landolt. Ennek ellenére maradt a rövidítésnél, újra meghúzta, ez már bejött neki – két meccslabda.

Mindent beleadott Zverev, elengedte kezét, és be is jöttek húzásai, hárította mindkét pontot. Végül ötödik lehetőségre zárta le a küzdelmet Djokovics, 3 óra 17 perc alatt jutott elődöntőbe. Ott majd a világelső Jannik Sinner lesz az ellenfele.

Sinner még szettet sem vesztett, úgy jutott elődöntőbe

Még a nappali program harmadik meccse volt a világelső Jannik Sinner negyeddöntője Alexander Bublik ellen. Az olasz teniszező kazah ellenfele pályafutása első negyeddöntőjét játszotta Grand Slam-tornán, miután négy szettben legyőzte az ötödik kiemelt Jack Drapert. Sinnert viszont még a britnél is jóval keményebb próbatételnek ígérkezett Bubliknak , mert remekül teniszezik Párizsban az első kiemelt – még játszmát sem bukott négy meccsén.

Nem történt meglepetés a mérkőzés első gémjeiben, Sinner nekiugrott a feladatnak, elképesztően agresszívan fogadott az első labdamentektől kezdve, Bublik pedig tehetetlen volt, ha nem jöttek be első szervái. Nem hibázott Sinner, nem engedte levegőhöz jutni riválist, 22 perc után már 5:0 állt az eredményjelzőn. A szett utolsó két gémje kissé hosszabbra sikerült, próbálta tartani magát Bublik, akinek végül össze is jött a becsületgém, de többre már nem futotta részéről (6:1).

Fotó: Getty Images Jannik Sinner

Érdekesség, a nyitó szettben Bublik második szervája mögött a 10 pontból mindössze egyet nyert meg. A második felvonásban azért voltak szép megoldásai a kazahnak, és sokkal jobbak voltak szervái is, így tartotta magát 5:5-ig, a hatodik szervagémjét viszont újra simán elbukta – remekül fogadott az olasz, állva hagyta riválisát (7:5). Bubliknak ha elmegy a kedve a tenisztől, az sosem jelent jót, ezúttal sem tudta fenntartani koncentrációját, az olasz klasszis pedig nem lassított, és még gémet sem adott a kazahnak (6:0). Összességében tükörsima győzelmet aratott Jannik Sinner 1 óra 49 perc alatt, és készülhet a Novak Djokovics elleni pénteki elődöntőre.

Csütörtökön nem rendeznek férfi egyéni mérkőzéseket a Roland Garroson, hanem a női egyéni verseny elődöntőjének két párharcára kerül sor: a program majd délután 3 órától kezdődik Arina Szabalenka és Iga Swiatek meccsével, majd jön a hazai kedvenc Lois Boisson a második kiemelt Coco Gauff ellen.

Roland Garros 2025

szerdai program, negyeddöntő