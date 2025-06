Totális megsemmisítés a döntő szettben: kiesett a háromszoros címvédő a Garroson

Amikor kijött a sorsolás, pontosan két héttel ezelőtt, mindenki arról beszélt, azt várta, hogy az utóbbi évek legsikeresebb két teniszezője, Arina Szabalenka és Iga Swiatek párharca összejöjjön az elődöntőben. A fehérorosz és lengyel teniszező útja a négy közé nem volt annyira rögös: a világelső Szabalenka szettet sem vesztett eddigi öt meccse alatt, a címvédő Swiatek pedig csak egy játszmát dobott Elena Ribakina ellen.

Nem akármilyen célért, rekordért küzdött a 24 éves lengyel teniszező: háromszoros címvédőként zsinórban negyedik Garros-győzelméért utazott Párizsba – erre korábban senki nem volt képes a tenisztörténelemben. Rajta kívül Szeles Mónika (1990–1992) és Justine Henin (2005–2007) nyert egymás után három Roland Garrost, a negyedik győzelem viszont nem jött össze számukra. Szabalenka ennél azért jóval szerényebb eredménysorral rendelkezik a francia fővárosban, még döntőbe sem jutott eddig, pályafutása második elődöntőjére készült a French Openen.

Nehéz volt megtippelni, megjósolni, ki lesz a győztese az első elődöntőnek. Az egymás elleni mérleg Swiatek javára billenti a mérleg nyelvét (8 győzelem, 4 vereség), viszont az aktuális forma alapján Szabalenka volt a némileg esélyesebb, mégiscsak ő toronymagasan a világelső. Behúzták a centerpálya, a Philippe Chatrier tetejét, és délután 3 óra néhány perccel már szólították is a teniszezőket: elsőként Swiatek érkezett, majd jött Szabalenka.

Sokkal jobban kezdett a fehérorosz, gyakorlatilag állva hagyta az első percekben Swiateket, aki rögtön első szervagémjében négy ki nem kényszerített hibát ütött. Szabalenka agresszív ütéseivel azonnal nekiesett lengyel riválisának, és nem volt hajlandó megtenni azt a szívességet, hogy magától rontson – az első két gémben egyetlen rossz ütése sem volt. 2:0 40:15-nél Swiatek először zúdított be egy hatalmas tenyeres nyerőt, de hárítania a második fogadóelőnyt nem sikerült – dupla brékhátrány a szett elején.

Fotó: Getty Images Arina Szabalenka

3:0 30:30-nál először ütött ki nem kényszerített hibát a fehérorosz klasszis, ott volt az esély Swiatek előtt, hogy feliratkozzon az eredményjelzőre, de ziccerben szélesre ütötte a fonákot. Szabalenkának labdája volt a 4:0-hoz, rövidítéssel próbálkozott, de simán beérte a lengyel, és szép nyerőt ütött belőle. Rövidültek a világelső ütései, első szervái sem jöttek be annyira, így Swiatek meghúzhatta a ritörnöket, és végül értékesítette harmadik fogadóelőnyét.

Mint kiderült, ez csak egy rövidke fellángolás volt Swiateknél, saját szervája mögött továbbra is rengeteg hibázott, nem voltak élesek, pontosak az ütései, kettős hibát is ütött – Szabalenka pillanatok alatt eljutott három fogadóelőnyig – amelyből a másodikat értékesítette. Ettől még nem engedte el a szettet a háromszoros címvédő, főleg úgy, hogy Szabalenka második adogatásai mögött kifejezetten sok esélye volt, és pontos, agresszív ritörnökkel eljutott bréklabdáig. Nem jött a fehérorosz első szervája, kapta is a hosszú, erős ritörtn Swiatektől, amit ugyan pályára tudott még tenni, de kapta belőle a hatalmas tenyeres nyerőt.

Fotó: Getty Images Iga Swiatek

4:3-nál frusztrált volt Szabalenka, megjött a nyakára a lengyel, ütött egy kettős, majd egy csúnya ki nem kényszerített hibát is. 0:30-ról ugyan még visszajött a gémbe, és egyenlő volt, de a következő két pont Swiateké lett, miután Szabalenka újabb kettős hibával elbukta szervagémjét. Magyarázott kifelé, csapatának a fehérorosz – azután, hogy labdája volt az 5:1-hez, 4:4 állt az eredményjelzőn. Ekkor már zseniálisan teniszezett a címvédő lengyel, mozgatta Szabalenkát, ahogyan csak tudta, és sokkal kevesebb hiba volt játékában – zsinórban második szervagémjét nyerve ő került előnybe.

Fújt egyet, és nem remegett meg Szabalenka, bebombázta első szerváit, és úgy tartotta magát szettben, hogy még pontot sem bukott a gémben. Aztán Swiatek szervája mögött remekül fogadott, az alapvonalról ütött hatalmas tenyeres nyerőt futtából, és eljutott két bréklabdáig – és rögtön értékesítette az elsőt. Saját szervája mögött viszont nem tudta lezárni a szettet, második adogatások mögött lubickolt Swiatek, és kiharcolta a hét nyert pontig tartó tiebréket. Azt jobban kezdte Szabalenka, bezúdított egy hatalmas nyerőt, majd mindkét szervapontját mellétette. 3–1-nél Swiatek egy könnyű ütést húzott szélesre, majd a fehérorosz vágott be egy ászt, innen pedig célba is ért.

Szabalenka az első játszmát 1 óra 11 perc alatt nyerte meg (7:6).

A második felvonás eleje a lengyel teniszező akarata szerint alakult, 15:30-ról vette el Szabalenka szervagémjét, viszont előnyét megint nem tudta megtartani, mivel visszabrékelt az orosz. Nem jöttek be egyik oldalon sem annyira az első adogatások, fogadóként voltak dominánsabban a felek: Szabalenka semmire bukta következő szervagémjét. A fehérorosz alig ütötte be első szerváit, így nehéz helyzetbe hozta magát. Swiatek nem engedte közelebb riválisát adogatójátékaiban, jól szervált, támadólag lépett fel, jött a hálóhoz – ezekben a percekben ő volt a jobb.

5:4-nél a játszmáért szervált Swiatek, és magabiztosan megoldotta a feladatot, első szettlabdánál röptéből ütött csodás nyerőt (6:4).

Továbbra is rendkívül színvonalas volt az összecsapás, remek előadást látott a Chatrier közönsége. Szabalenka kezdte az adogatást a harmadik szettben, és végül hozta szerváját, de ehhez kellett két bravúros tenyeres nyerő az alapvonalról. Agresszív maradt a fehérorosz fogadóként is, nem jöttek be Swiatek első szervái, nem is tudta tartani a gémet – Szabalenka tökéletes fogadógémmel húzott el 2:0-ra, majd simán mellé tette adogatását is.

Fotó: Getty Images Arina Szabalenka

Swiatek nagyon mélyre került, gyakorlatilag nem találta el a pályát, méteres outokat ütött szinte minden labdamenetben, semmire bukta el pillanatok alatt újabb adogatójátékát, 4:0. Szabalenka nem eresztett, bombázta az első szervákat, amelyek kivétel nélkül nem jöttek vissza a lengyeltől.

Három gém alatt mindössze egyetlen pontot nyert Swiatek, és a kiesés szélére került. Szabalenka pedig még azon melegében, fogadóként lezárta a meccset – és bejutott pályafutása első Garros döntőjébe.

A nap másik elődöntőjében a franciák meglepetésembere, Lois Boisson mérkőzik a második kiemelt Coco Gauff ellen.

Roland Garros 2025

női elődöntő