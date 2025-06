Véget ért a francia tündérmese Párizsban, tükörsimán búcsúzott a hazaiak kedvence

Tükörsimán, három gémet vesztve jutott döntőbe Coco Gauff a francia nyílt teniszbajnokságon, a Roland Garroson, miután búcsúztatta a franciák kedvencét, Lois Boissont. A csoda nem folytatódott, a világranglistán 361. Boisson az elődöntőben kiesett, de így is jövő héttől a franciák elsőszámú teniszezőjévé lép elő. Gauff pedig készülhet élete második Garros-fináléjára.

Játszottam már úgy, hogy a közönség 99%-a ellenem szurkolt, nincs ezzel problémám. Remélem, hogy a tisztelet megmarad azért. De ha nem, az is rendben van

– nyilatkozta még a Madison Keys elleni, győztes negyeddöntője után Coco Gauff, akire a pénteki elődöntőben az idei Garros szenzációja, a szabadkártyával főtáblás Lois Boisson várt. És hogy miért mondta ezt az amerikai klasszis? Mert Boisson nyolcaddöntős (Jessica Pegula) és negyeddöntős (Mirra Andreeva) riválisa is arról beszélt, hogy mentálisan kifejezetten nehéz volt kezelni a vérmes francia közönséget.

Azt, hogy a komplett Chatrier ellene szurkolt, és tolta, hajtotta a hazai kedvencet.

A 22 éves Boisson pályafutása során első alkalommal szerepel Grand Slam-viadalon, a torna előtt a világranglista 361. helyén jegyezték, de az élő rangsorban már a 65. Másfél hét alatt előlépett a franciák első számú teniszezőjévé. Elődöntős ellenfele, Coco Gauff ennél jóval rutinosabbnak számít, holott egy évvel fiatalabb, mint Boisson. A US Open-bajnok amerikai klasszis sorozatban ötödjére jutott el a Garros második hetéig, sőt, 2022-ben döntőt játszott.

Már a beütésnél minden mozdulatát üdvrivalgás követte Boisonnak, a francia közönség igyekezett az első pillanatoktól kezdve támogatni, húzni kedvencét. Persze Gauff erre felkészült, és egyáltalán nem zavarta meg – remekül játszott, lőtte a vonalakat Boisson első szervagémjében, és azonnal brékelt. A fiatal francia az első labdamenetekben nem találta saját teniszét, nem voltak meg a nagy tenyeresei – Gauff irányította a mecset. Az első három gém – dupla brékkel – nagyon hamar az övé is lett, állva hagyta Boissont.

Fotó: Getty Images Coco Gauff

A 21 éves amerikai lány második adogatójátéka maratoni sikerült, francia riválisa sokkal bátrabban már elengedte kezét, hosszan és pontosan játszott – be is ütött két sistergős nyerőt. Eljutott Boisson fogadóelőnyig, de azt a pontot ő rontotta el, majd a gém is kicsúszott a kezei közül. Pedig ott volt az esély, faragjon hátrányából. Szerencséje sem volt, meg Gauff nagyon stabilan teniszezett.

Végül 4:0 után nyert egy szervagémet Boisson is, feliratkozott az eredményjelzőre, de ennél többre nem volt esélye a szettben – Gauff szenzációs játékkal simán hozta az első felvonást (6:1).

Ahogyan az még a Pegula elleni nyolcaddöntőjében volt, most sem vett vissza tempójából a francia lány, próbált továbbra is agresszív maradni, püfölte a tenyereseket, de ugyanúgy sok hiba volt játékában. Gauff első szervagémjében még nem volt esélye, de másodjára már volt egy fogadóelőnye – igaz, a tenyeres ritörnt a háló aljába csapta. Ekkor már 23 ki nem kényszerített hibánál járt a francia, ennyi egy Grand Slam-elődöntőben nem fér bele.

Fotó: Getty Images Lois Boisson

Ahogy az ilyenkor lenni szokott, az elmulasztott fogadóelőny után elvesztette szervagémjét, de Gauff megtette neki azt a szívességet, hogy egy kissé megingjon – először bukta szerváját az amerikai. Nagyobb bajba viszont ennél nem került, elkezdte Boisson világgá ütni a labdákat, így Gauff rövid időn belül lezárta a meccset (6:2).

A francia tündérmese véget ért Párizsban, a világranglistán 361. Lois Boisson az elődöntőben búcsúzott, viszont jövő hétfőtől előrelép a 65. helyre. Gauff élete második Garros-fináléjára készülhet.

A nap első elődöntőjében Arina Szabalenka három szettben legyőzte a háromszoros címvédő Iga Swiateket, így pályafutása első Garros-döntőjébe jutott. A női finálét szombaton rendezik délután 3 órától a Philippe Chatrier arénában.

Roland Garros 2025

női elődöntő

Arina Szabalenka – Iga Swiatek 7:6, 4:6, 6:0

Lois Boisson – Coco Gauff 1:6, 2:6

(Borítókép: Getty Images)