Djokovics utolsó leheletéig küzdött, de tehetetlen maradt Sinner ellen a Garroson

Azóta, hogy május 22-én elkészült a Roland Garros egyéni főtábláinak sorsolása, a teniszvilág a második pénteket várta, a férfi elődöntők napját, mert csúcstalálkozókat ígért. Előtte az volt a nagy kérdés, kinek az ágára kerül Novak Djokovics és Alexander Zverev – nem annyira az elmúlt hónapok eredményei alapján tűnt ez izgalmasnak. A sorsolásig Djokovics egyetlen meccset nyert salakon 2025-ben: Fucsovics Mártonnál bizonyult jobbnak a genfi ATP 250-es második fordulójában.

Zverev sem csillogott, behúzta a müncheni ATP 500-ast, de Rómában nem tudta megvédeni a címét. A helyzet annyit változott a French Open rajtjáig, hogy a 38 éves szerb megnyerte pályafutása 100. egyéni serlegét Genfben, és ez jó hatással lehetett az önbizalmára. A Djokovics szintű teniszezők ritkán indulnak egy Grand Slam előtti héten még ATP-versenyen, inkább már a helyszínen készülnek, finomhangolnak, esetleg ott játszanak egy-két bemutatót.

Novak Djokovics a genfi diadalával együtt úgy érkezett Párizsba, hogy 23 mérkőzéséből hetet elvesztett, ami az elmúlt 15-20 évben ritkán fordult elő vele. Annyiból hasonló volt a helyzet 2021-ben a Roland Garros előtti hét kezdetéig, hogy salakon háromszor is kikapott, a római döntőben Nadaltól. Váratlanul elindult a belgrádi ATP 250-esen, amit úgy nyert meg, hogy egyetlen top százast kellett legyőznie (a 96. Federico Coriát), de azzal a lendülettel, pályafutása során másodszor is a csúcsra ért a salakos Grand Slamen – az elődöntőben Nadalnál jobbnak bizonyulva. Az idei genfi fellépése megint egy hirtelen döntés eredménye, szabadkártyával indult, mert eredetileg nem nevezett.

A játékom akkor is rendben lenne, ha nem játszottam volna Genfben, de jó döntés volt és biztos, hogy mentálisan sokat segített a Roland Garros előtti felkészülésben. Mostanság nekem minden a Grand Slamekről szól, azokra próbálok a legjobb formába kerülni és ezt általában sikerül megoldani. Az Australian Openen Alcarazt, itt Zverevet tudtam legyőzni a negyeddöntőben, amivel bizonyítottam magamnak, hogy még mindig képes vagyok a legmagasabb szinten teljesíteni

– magyarázta nagyon elszántan a 24-szeres Grand Slam-bajnok.

Úgy folytatta:

„Remélem, hogy Sinner ellen is képes leszek fizikálisan tartani a lépést. Ez nagy kihívás nekem és egyre nehezebb lesz, de jól van ez így. Jannik elképesztő formában van, megérdemelten verte a legjobb teniszezőket az elmúlt években. Egy ideje nem játszottunk egymás ellen, de mindig nagyon izgalmas meccseket vívtunk. Ez egy Grand Slam elődöntő a világelső ellen, ennél nem kell nagyobb alkalom nekem, hogy motiváltabb legyeka legjobbat hozzam ki magamból. Tudom, mire számíthatok Janniktól. Nem arra fogok figyelni, hogy megállítsam őt, nem is gondolok erre, mert az a lényeg, hogy azt csináljam meg, amit akarok és úgy érezzem magam, ahogy érezni akarok.”

Jannik Sinner alig négy hete tért vissza a dopping miatti eltiltása után, de valóban lenyűgözően, játszmavesztés nélkül menetelt az elődöntőig, általában elgázolva az ellenfeleit. Az olaszok 23 éves hőse a Roland Garroson másodszor jutott el az elődöntőig, tavaly Alcaraz állította meg a legjobb négy között (6:2, 3:6, 6:3, 4:6, 3:6) és azóta is csak a spanyol tudta őt legyőzni salakon – Grand Slamen 19 meccs óta veretlen.

Taktikai csatára, nagyon nehéz meccsre számítok. Nagyon tapasztalt teniszező, a 24 Grand Slam-serlege önmagáért beszél. Büszke vagyok, hogy újra bejutottam az elődöntőbe. Nem gondoltam volna, hogy ilyen pozícióban leszek a visszatérésem után. Csak magamra akarok koncentrálni, meglátjuk lesz

– nyilatkozta Jannik Sinner még szerdán, a Bublik elleni sikerét követően.

„Egy Djokovics–Sinner meccs jelenleg az egyik legjobb párosítás a sportágunkban, biztos, hogy megnézem” – mondta Carlos Alcaraz, a Philippe Chatrier arénában, miután bejutott a vasárnapi döntőbe, amit így garantáltan, már a második elődöntő előtt nevezhettünk álomfinálénak. Igazából mindegy volt, hogy Alcaraz–Djokovics vagy Alcaraz–Sinner csatával zárul az idei francia nyílt teniszbajnokság. Felesleges ezt az egyszerű kijelentő mondatot túlmagyarázni. Elég csak a tavalyi olimpiai döntőre vagy a három héttel ezelőtti római végső párbajra emlékezni.

A French Open szervezői mindig remekül értettek ahhoz, hogy maximalizálják a bevételeket. Ennek szellemében a két pénteki elődöntőt nem lehetett egy jeggyel megnézni, a második előtt kiürítették a stadiont és kihúzták a tetőt – Alcarazék fedettben játszottak. A kezdésre nem telt meg a lelátó, ami egy visszatérő jelenség a centeren és több mint elgondolkodtató, mert hivatalosan minden belépőt eladtak.

Djokovic kezdett adogatni és bár 2:2-ig nem történt semmi különös, „csak” parádés megoldások, csúcstenisz, az ötödik gémben az olasz az első fogadóelőnyét kihasználta: egy remek adogatásfogadására a szerbnek nem volt válasza. Persze, még így is sokkal jobban járt a bajnok, mint Lehecka, Rubljov és Bublik: a cseh 55, az orosz és a kazah 27-27 perc után nyert először gémet a világelső ellen az elmúlt napokban – jó, egyikük sem Djokovic, de elég jó játékosok.

Fotó: Getty Images Novak Djokovics

A szentimentális franciák egyértelműen Djokovics mögé álltak (mindig az esélytelenebbnek szurkol a többség és a tenisztörténeti 25. GS lehetősége is számított), őt bíztatták, űzték, hajtották. Szüksége is volt az extra energiára, mert Sinnernek két labdája is volt az 5:2-höz, de a dupla brék nem jött össze, így maradt esélye a 6. kiemeltnek.

Ráadásul a nyolcadik játékban (4:3-nál) 30:0-ja volt fogadóként Djokovicnak, de a tiroli négy pontot nyerve sorozatban elhárította a veszélyt. A Roland Garros háromszoros győztese (2016, 2021, 2023) mindennel próbálkozott, adogatóként agresszívan teniszezett, igyekezett lerövidíteni a labdameneteket, fogadóként magasra pörgette a labdákat, de a rövidítései nem működtek olyan hatékonyan, mint Zverev ellen – Sinner és csapata láthatóan felkészült ennek a fegyvernek a hatástalanítására – így nem tudott visszabrékelni, 46 perc alatt az olaszé lett a szett (6:4).

Fotó: Getty Images Jannik Sinner

A folytatás, 5:3-ig csak annyiban hozott változást, hogy látványosabb, izgalmasabb teniszt élvezhetett a közönség. Djokovics játéka kettő kivétellel mindenki más ellen elég lett volna, de a kettőből az egyik a háló túloldalán állt, illetve mozgott, száguldott és remekelt – a másik meg már bejutott a döntőbe és várta, kire készüljön. Sinner adogatóként nem adott esélyt 15 évvel idősebb riválisának, akinél salakon még nem bizonyult jobbnak – igaz, egyszer mérkőztek korábban ezen a klasszikus borításon.

A nap labdamenetét ugyan Djokovics nyerte a második gémben – megint rövidített, Sinner befutotta, de roboghatott vissza az alapvonalra, még azt is elérte, majd az újabb rövidet szintén, aztán jött a sakk-matt –, de megint az olasz tudott brékelni: 3:3-nál, fogadóelőny, Djokovics újra meghúzta a rövidítést fonákkal, de végén ő hibázott tenyeressel.

Fotó: Getty Images Novak Djokovics

A dráma 1 óra 40 percnyi játék után fokozódott. Sinner a szettért szervált 5:4-nél és először a meccs során a szerb fogadóelőnyhöz jutott, mindjárt kettőhöz (15:40). Az elsőt még hárította az olasz, de a másodiknál sem jött be az első adogatása és utána tenyeressel a hálóba ütötte a labdát (5:5).

Tízből kilenc teniszező Djokovics ellen itt biztos megtorpan, megbillen kicsit. Pláne úgy, hogy a szerb ultra agresszív tenisszel két brutális nyerőt ütött és 40:15-re vezetett a 6:5-ért szerválva. Más ilyenkor már arra kezd koncentrálni, hogy 5:6-nál majd hozza a saját adogatójátékát. Sinner nem ezt tette. Játszott tovább pontról pontra és nem engedte, hogy Djokovics kijöjjön a szorításból, szárnyakat kapjon, extázisba kerüljön: újra brékelt és két fontos ászt adogatva (az egyiket második szervából) lezárta a játszmát (7:5).

Fotó: Getty Images Jannik Sinner

A harmadik szett előtt a szerbet meglátogatta az orvos a pályán, de szerencsére egészségügyi szünet nélkül folytatódott a parádés párbaj. A múlt találkozott a jövővel, amikor a múlt és a jövő egyben a jelen is. Két tökéletes harcos. Két tökéletes teniszező. Novak Djokovics tizenöt éve mindig a mezőny előtt járt egy szinttel, többnyire Rafa Nadallal és Roger Federerrel társbérletben. Jannik Sinner másfél éve ért ebbe a különleges elitbe, neki egy igazi riválisa van – Carlos Alcaraz. A támadó és a védekező teniszük is extra, a repertoár, a fegyverarzenál lenyűgöző.

Nehéz volt elképzelni, hogy a színvonal, a feszültség még fokozható, de nekik sikerült. Két teljesen különböző karakter: Sinner a kizökkenthetetlen nyugalom, Djokovics a lángoló szenvedély – a kettő találkozásából születő előadás minden pillanata csodálatos.

Fotó: Getty Images Novak Djokovics

A harmadik játszma több változással is szolgál: Djokovics jut előbb fogadóelőnyhöz (2:1-nél), de utána Sinner is kihagy két bréklabdát; a szerbnek, 5:4-nél három szettlabdája van, a publikum tombol, de rövidítés a vége. A hét nyert pontig tartó tiebrék egy zseniális labdamenettel kezdődött, parázs ütésváltás, Djokovics rontott a végén egy fonákot. 2–0-nál Sinner már kiszorított helyzetben volt, éppenhogy visszaadta, lecsapás Djokovicsnak, de elvétette ziccerben, hatalmas hiba. 3–0 után nyert először pontot a szerb, majd egy remek tenyeressel zárkózott a világelső mögé.

4–2-nél cseréltek térfelet, Sinner második szervát ütött, de a ritörnt nem tudta pályára tenni Djokovics. Sajnálhatta a szerb, ott volt a kezében a sansz, de nem tudott élni vele – hogy legalább labdamenet legyen az olasz adogatása mögött.

Végül nagyon hamar véget ért a tiebrék, Sinner három szettben lezárta a meccset, 3 óra 16 perc alatt, remek párbajban.

Djokovics utolsó leheletéig küzdött a Chatrier salakján, mindent kiadott magából, de a világelső jobb volt, stabilabb volt nála. Sinner élete első Garros döntőjébe jutott, ahol majd Alcarazzal csatázik. Ez lesz kettejük első Grand Slam fináléja.

És hogy mi történt korábban?

A nap első elődöntőjében a címvédő Carlos Alcaraz két rendkívül szoros szettet játszott Lorenzo Musettivel, de azt követően az olasz már nem tudott ellenállást tanúsítani, és negyedik játszma 2:0-nál feladta a küzdelmet.

Roland Garros 2025

férfi elődöntő

Carlos Alcaraz – Lorenzo Musetti 4:6, 7:6, 6:0, 2:0-nál feladta

Jannik Sinner – Novak Djokovics 6:4, 7:5, 7:6

