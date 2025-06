Átvészelte a kritikus pillanatokat, hátrányból jutott Carlos Alcaraz a Garros fináléjába

Nem akármilyen teljesítményt ért el Lorenzo Musetti az idei szezonban: mind a négy, nagy salakpályás viadalon, tehát Monte-Carlóban, Madridban, Rómában és a párizsi Roland Garroson is legalább eljutott az elődöntőig – egyedüliként 2025-ben. Persze, ettől függetlenül még toronymagasan Carlos Alcaraz volt kettejük péntek délutáni elődöntőjének esélyese, márcsak azért is, mert idén kétszer már párbajoztak salakon, és mindkétszer a spanyol bizonyult jobbnak.

Főleg, ha azt nézzük, hogyan teljesített eddig a spanyol klasszis Párizsban. Negyeddöntős meccsén gyakorlatilag megsemmisítette Tommy Pault, és amióta esti programot játszanak a Garroson, mind közül a leggyorsabb győzelmet aratta. Ami pedig Musettit illeti, folytatta az olasz remek salakpályás szereplését Párizsban, mindössze három szettet bukott öt mérkőzése alatt, biztató volt a formája.

Csütörtökhöz hasonlóan péntek délután is behúzták a Chatrier tetőszerkezetét, mivel a kora esti órákra már újra intenzív esőzést jeleztek a Garros területén. Elsőként Lorenzo Musettit szólították a centerpálya salakjára, élete első elődöntőjére a French Openen, majd jött Alcaraz, a címvédő, a végső győzelem legnagyobb favoritja. Remek volt a hangulat, rengeteg olasz és spanyol zászlót lengettek a nézőtéren – két szenvedélyes tenisznemzet képviselője nézett szembe egymással.

Musetti nyerte az éremfeldobást, és választotta az adogatás fogadást, viszont Alcaraz bombázott tenyeresekkel, hibára kényszerítve az olaszt. Eljutott rögtön fogadóelőnyig Alcaraz, helyzeti előnyben is volt labdameneten belül, de a tenyeresét csúnyán a hálóba vágta. Innen Musetti végül megoldotta szervagémjét, de ehhez kellett a spanyol négy ki nem kényszerített hibája is. A címvédő teniszező nem okozott gondot, hogy megoldja első adogatójátékát, még úgy is, hogy kettőt ebben a gémben is magától hibázott. Ami viszont aggasztó volt Musetti számára, hogy nyerő ütése nem volt az elején.

Fotó: Getty Images Carlos Alcaraz

Erre egészen 1:1 30:15-ig kellett várnia az olasznak, amikor remekül támadta Alcaraz fonákját, jött fel a hálóhoz röptézni, amit ugyan még elért a spanyol, de az elütést gyönyörűen fülelte le Musetti, és ütött belőle nyerőt – tombolt is a Chatrier „olasz fele”. Ezt leszámítva viszont többnyire Alcaraz irányított, ő volt a sokkal agresszívabb, pontosabb, egyetlen gondja volt, hogy magához képest többet hibázott. 3:3-nál ott volt a ziccer a spanyol előtt, hogy övé legyen az első pont, de újra eljátszotta, hogy lendített röptéből nem ütött elég erőset, hosszút, Musetti jól kontrázott, amit már nem tudott kezelni a spanyol.

Egyetlen szerencséje volt Musettinek, hogy remekül adogatott, ez tartotta gyakorlatilag életben, így hárította Alcaraz második fogadóelőnyét is a meccsen, majd szintén egy jól helyezett adogatás nem jött vissza a másik térfélről, 4:3 oda. Ugyanakkor a 22 éves spanyol is magabiztos volt adogatásai mögött, sőt, sokkal simábban hozta azokat, mint Musetti. Voltak kifejezetten látványos labdamenetek, Alcaraz kiszorított helyzetből vágott be tűpontosan egy lecsapást, de olasz riválisát sem kellett félteni, aki szintén elkezdte szórni a nyerőket.

Fotó: Getty Images Lorenzo Musetti

5:4-nél a szettben maradásért adogatott Alcaraz, és az eddigi sima szervagémekkel ellentétben egyetlen első szervát sem ütött be, sőt, labdamenetekben többet hibázott, Musetti pedig stabil maradt. Nem ütött extrát az olasz, de bőven elegendő volt ahhoz, hogy eljusson két játszmalabdáig, amelyekből az első értékesítette – Alcaraz tenyerese szállt szélesre (6:4). Először került szetthátrányba a spanyol az idei Garroson.

A rövid szünet alatt annyira nem tudta összeszedni magát a címvédő, hogy Musetti első szervagémjében nem hibázzon, három alkalommal is ki nem kényszerített hibát ütött, így az olaszé lett a második felvonás első játéka. 1:1-nél viszont, amiket eddig hosszúra, szélesre ütött a spanyol, kivétel nélkül a vonalokon landoltak, Musetti pedig nem tudta kezelni az agresszív ütéseket. Három fogadóelőnyhöz jutott Alcaraz, az elsőt rögtön ki is használta egy jó ütemű ejtéssel. Először villant úgy igazán a címvédő.

Fotó: Getty Images Carlos Alcaraz

Brékelőnyéhez szervagémjét nem tudta mellétenni a spanyol, mert az első adogatásokkal továbbra is küzdött, másodikok mögött pedig remekül, hosszan fogadott Musetti, és két bréklabdához jutott. Ugyanúgy mint Alcaraz az előző gémben, ő is első lehetőségét kihasználta, egy pontos ritörnt nem tudott az alapvonalon kezelni riválisa. Vitte tovább a lendület Musettit, eddigi legjobb teniszét nyújtotta, ütötte az éles szögeket, letolta Alcarazt a pályáról, 40:30-nál egy remek labdamenet végén ütött nyerőt, és zárta le a gémet.

Kritikus szervagém jött Alcaraznak, 30:30 volt az állás, de nem remegett meg a spanyol, és két hatalmas első szervával rövidre zára a játékot, egyenlített. Újra Musetti adogatott, egykezes fonákról rontott egy könnyűt, utána Alcaraz eljutott 15:30-ig, de több pontot már nem nyert a gémben – kulcspillanatokban zseniálisan adogatott a nyolcadik kiemelt olasz, és megoldotta a helyzetet. 4:4-nél számtalan sansza volt arra Alcaraznak, hogy fogadóelőnyt harcoljon ki, annyira nem ültek ezúttal Musetti szervái, nem csinált belőlük annyi pontot, de mindig, amikor ott volt az esély a spanyol előtt, hibázott.

Fotó: Getty Images Lorenzo Musetti

Még ugyanebben a gémben végül eljutott a fogadóként kifejezetten agresszív Alcaraz bérklabdáig, ki is alakult a labdamenet, de fonákját szélesre ütötte. Két ponttal később újra ott volt előtte a sansz, de ezúttal bevágta az első szervát Musetti, jött a hálóhoz, és megoldotta a röptét. 5:4-nél a szettben maradásért adogatott a címvédő, ellentétben az első partihoz, most gond nélkül hozta szervgémjét. Övé volt a momentum, hiba nélkül fogadott Musetti szervagémjét, eljutott 0:30-ig, majd két bréklbadája volt, amiből az első rögtön értékesített. Úgy tűnt, ez a játszma Alcaraznak áll, de adogatása mögött megint megremegett, kettős hibát is ütött, és visszahúzta az olaszt, jött a hét nyert pontig tartó rövidítés.

Ott viszont már csak egy játékos volt a pályán, Alcaraz három hatalmas nyerővel kezdett, és nem engedte levegőhöz jutni Musettit – a címvédő spanyol remek tenisszel 7–3-ra hozta a tiebréket, és egyenlített szettekben (7:6).

A harmadik szett elején Alcaraz állva hagyta olasz ellenfelést, továbbra is szuper agresszívan fogadott, ütötte a vonalakat, Musetti teniszében pedig egyre több volt a hiba, nem voltak annyira élesek ütései, amelyeket a spanyol rendre büntetett. Mindössze 12 perce tartott a játszma, amikor 3:0-nál cseréltek térfelet. Sőt, egyre nagyobb bajba hozta magát Musetti, mert a következő szervagémjét is elbukta, kettős hibát ütött, majd egy könnyű fonákot nyesett szélesre. Úgy húzott el 5:0-ra Alcaraz, hogy az alapvonalról egy sistergő tenyeres nyerőt vágott be.

Musetti legnagyobb pechjére Alcaraz ekkor már olyan színvonalon játszott, azt a teniszét vette elő, amit láttunk tőle a Tommy Paul elleni negyeddöntőjében – egy pillanatra sem eresztett a nyomáson, minden ütésével támadott, nem tudott ezzel mit kezdeni az olasz, és nyert gém sem jutott neki a harmadik felvonásban (6:0). Semmilyen eszköze nem maradt az ekkor kissé enerváltan mozgó Musettinek, amivel bántani tudta volna riválisát – lubickolt a pályán Alcaraz. Kikérte az egészségügyi segítséget az olasz, a bal combját fájlalta, és mint két gémmel később kiderült, nem is tudta folytatni a küzdelmet.

Fotó: Getty Images Lorenzo Musetti

Musetti negyedik szett 4:0-nál feladta a mérkőzést, kezet nyújtott riválisának. Alcaraz így zsinórban másodszorra jutott a Roland Garros fináléjába.

Az esti programban következik a másik férfi elődöntő – az idei Garros talán legjobban várt meccse –, a világelső Jannik Sinner és a háromszoros RG-bajnok Novak Djokovics párbaja.

Roland Garros 2025

férfi elődöntő

Carlos Alcaraz – Lorenzo Musetti 4:6, 7:6, 6:0, 2:0-nál feladta

Jannik Sinner – Novak Djokovics 19 órától

(Borítókép: Getty Images)