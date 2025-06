Őrült sok hiba után történelmi siker: Coco Gauff megnyerte a Roland Garrost

Az elmúlt években rendre volt egy meglepetésdöntőse a női mezőnynek: Lucie Safarova, Marketa Vondrousova, Anasztaszija Pavljucsenkova vagy éppen a tavalyi finalista Jasmine Paolini is azok közé tartoznak, akik meglepetésre jutottak el az utolsó meccsig a Roland Garroson. Idén – a francia Lois Boisson menetelését leszámítva – nem történt semmi váratlan a női mezőnyben, a világelső Arina Szabalenka az elődöntőben legyőzte a háromszor címvédő Iga Swiateket, az alsó ágról pedig a második kiemelt Coco Gauff jutott el a döntőig.

A fehérorosz klasszis pályafutása első, az amerikai második fináléjára készült a French Openen – Gauff 2022-ben döntőzött már Párizsban, de alulmaradt az akkor rendkívül domináns Swiatek ellen. Ami Szabalenka és Gauff egymás elleni mérlegét illeti, 10 alkalommal már játszottak egymással különböző borításokon, és tökéletesen kiegyenlített a győzelem/vereség mutatójuk: mindkettőjüknek öt győzelme és öt veresége van a másik ellen. Idén Madridban ők játszották a mestertorna fináléját, amelyet Szabalenka egy szoros és egy sima szettben elhozott, de Gauff a rá következő mastersen, Rómában is döntőzött, igaz, ott sem nyerte meg a trófeát.

Párizsban viszont eddig minden összejött számukra, a fehérorosz és az amerikai is egy-egy szettet bukott döntőig vezető útján, de a kieséshez egyikőjük sem állt közel. A szombati finálé előtt Szabalenka és Gauff is arról beszélt, nagyon motiváltnak érzi magát, már alig várja a szombat délutánt.

Persze, gondoltam már rá, megfordult a fejemben, milyen érzés lenne megnyerni a Roland Garrost, magasba emelni a trófeát. Egész pályafutásom során azt mondták nekem, azt írták rólam, hogy a salak nem az én borításom, nem tudok rajta domináns lenni, és elment az önbizalmam. Az elmúlt néhány évben fejleszteni tudtuk annyira a játékomat, hogy ezen a borításon is jól érezzem magam, és szuperboldog vagyok, hogy döntőt játszhatok Párizsban. Ha sikerülne megszerezni ezt a trófeát, az a világot jelentené nekem és a csapatomnak

– tekintett előre Szabalenka. A fehérorosz riválisa, Coco Gauff – aki a 2023-as US Open döntőjében éppen Szabalenkát győzte le – arról értekezett, hogy feldobva érzi magát az újabb Grand Slam-döntője miatt. „Egyszerűen örülök, hogy itt lehetek. Nagyon izgatott vagyok, készen állok, és már alig várom, hogy pályára lépjek szombaton” – taglalta a 21 éves amerikai.

Az idei Roland Garros rengeteg kritikát kapott amiatt, hogy foghíjasak a centerpálya, a Philippe Chatrier lelátói, holott hónapok óta az olvasható a torna hivatalos jegyértékesítő oldalán, hogy minden létező belépőt már régen eladtak – tehát teljes a telt ház. Sokak szerint az lehetett a bökkenő, hogy rengeteg szponzorjegyet osztottak szét, és a kora délutáni órákban azért nem teltek meg a VIP-páholyok, mert a vendégek inkább valamelyik étteremben ebédeltek, beszélgettek. Így történhetett az meg, hogy Szabalenka és az olimpiai bajnok Cseng negyeddöntőjében gyakorlatilag kongott az ürességtől a Chatrier. Egy Grand Slam-döntő viszont más kávéház, az utolsó meccs, ahol történelmet látunk – mindenki testközelből szerette volna látni az eseményeket.

A franciák megadták a módját, miközben a nézőtér szépen lassan megtelt, néhány perces koncerttel – show-elemekktel tarkítva – kezdődött a program pontban délután 3 órakor. Volt tűzijáték, tánc, minden, ami egy nagyszabású sportesemény megnyitójához kell. Végül egy kis csúszással, 15 óra 20 perc után szólították pályára a játékosokat, előbb Coco Gauff, majd Arina Szabalenka érkezett.

Az első gémben, fogadóként ugyan eljutott Szabalenka 30:15-ig, de újabb pontot már nem tudott csinálni ki nem kényszerített hibái miatt. Gauff nem annyira találta a pályát, első szervgémjét még hozta, de fogadóként már pontot sem nyert, sőt, semmire bukta el újabb adogatójátékát. Első fogadóelőnyét Szabalenka egy remek röptével megoldotta a hálónál. A fehérorosz gond nélkül mellé tette saját szervagémjét, majd eljutott újabb három fogadóelőnyig – Gauff még mindig kereste saját játékát, és nem voltak veszélyes ütései.

Ekkor, 3:1 40:0-nél először a meccsen húzta elő az amerikai remek első szerváit, amelyekből végre pontokat csinált, és ugyan volt labdája a gém lezárásához, a tenyeresét fontos pillanatban a háló aljába csapta. Szabalenka agresszív fogadásával újabb bréklabdát harcolt ki, majd a második szerva mögött egy óriási tenyerest zúdított a vonalra, 4:1, dupla brékkel.

Szabalenkának 4:1 40:0-je volt adogatóként, ezt követően viszont ütött egy kettős hibát, majd Gauff egyenlőig küzdötte magát, az eddigi játék képét nézve váratlanul. Jött a fordulat, sokkal jobban elengedte a kezét a fiatal amerikai, Szabalenka pedig világgá ütötte a labdákat, kissé megzavarodott a világelső. Gauff zsinórban 12 pontot nyert, és három fogadóelőnye volt ahhoz, hogy egyenlítsen, de Szabalenka fokozatot kapcsolt, és visszahozta magát a gémbe. Megoldani a feladatot végül nem sikerült, Gauff agresszív, pontos maradt, játékon belüli negyedik bréklabdáját már értékesítette – Szabalenka ütötte hosszúra a tenyerest.

Jött az újabb fordulat, a fehérorosz egyből visszavágott, simán elvette Gauff szervagémjét, de Szabalenka adogatóként nem tudta lezárni a szettet. Néha még a salakot is fújta a szél, nehezebb körülmények voltak a centerpályán, Szabalenka két kettős hibát is ütött a játékban, de így is neki volt kétszer is szettlabdája. Kihasználnia egyiket sem sikerült, rengeteget hibázott ezekben a pillanatokban, viszonylag könnyű helyzetekben is, visszahúzta amerikai ellenfelét a gémbe. Gauffnak futószalagon jöttek a fogadóelőnyök, amelyek közül az ötödiket nagy nehezen értékesítette.

Szabalenka ekkor már 26 ki nem kényszerített hibánál járt – Grand Slam-döntőben nagyon magas szám. Újra jött az amerikai szervagémbe, de, mondhatni, már szokásosan a fogadó dominált, és megint brékelt Szabalenka. A világelső másodszorra szervált az első szettért, de nem tudta lezárni, saját magával is küzdött, a körülményekkel, ziccereket rontott: Gauff eljutott 15:40-ig, majd a második bréklabdáját az alapvonalról egy zseniális elütéssel megoldotta. A hét nyert pontig tartó tiebreak első három pontja Gauffé lett, ő volt a stabilabb, Szabalenka továbbra is szórta a ki nem kényszerített hibákat. 4–2-nél beütötte az első szervát a fehérorosz, jött egyből a hálóhoz, és remek röptét ütött.

Innen átvette az irányítást Szabalenka, bezúdított egy ritörn nyerőt, pontot sem vesztett, és 7–5-re megnyerte a rövidítést, ezzel az első felvonást 1 óra 18 perc alatt.

Az első szettben nyolc brék volt, ennek alapján nem kezdődhetett volna máshogyan a második felvonás sem, mint brékkel. Nem jöttek az első adogatások Szabalenkától, második szervák mögött Gauff sokkal agresszívabb és pontosabb volt, második fogadóelőnyét egy remek tenyeres nyerővel értékesítette. A világranglistán 2. amerikainak gyakorlatilag csak vissza kellett tennie a labdákat, annyira nem találta a világelső a pályát, aki semmire bukta el szervagémjét újra, és úgy volt 4:1 Gauffnak, hogy Szabalenka már 45 ki nem kényszerített hibánál járt.

4:1-nél ugyan a fehérorosz elhozott fogadóként egy játékot, de a szett utolsó két gémjében az összes pontot Gauff nyerte, és összességében tükörismán egyenlített. Ő volt az agresszívabb, a pontosabb, minden labdáért elment, amit nem tudott kezelni Szabalenka.

Ekkor már Szabalenka 52 ki nem kényszerített hibánál jut, amivel megdöntötte Serena Williams rekordját – az amerikai klasszis még a 2016-os Australian Open fináléjában ütött 47 könnyű hibát.

Harmadik felvonás 1:1-ig nem történt semmi különös, persze, ha azt nem vesszük annak, hogy Szabalenka és Gauff sem keveredett bajba szervagémjében. Aztán a fehérorosz szetten belüli második adogatásában újra többet hibázott, szuperagresszív volt fogadóként Gauff, és nem tette meg a világelsőnek azt a szívességet, hogy belehibázzon. Ettől Szabalenka frusztrált lett, 30:40-nél kettős hibával bukta el adogatását. 3:1-nél újabb két fogadóelőnye volt Gauffnak, amelyek akár előrehozott meccslabdák is lehettek volna, de egyiket sem sikerült értékesíteni.

Közeledett a vége, és izgult az amerikai, ahelyett hogy dupla brékelőnybe került volna, Szabalenka visszabrékelt, 3:3. Saját szervái mögött viszont még mindig nem volt hatékony a fehérorosz, kettős hibát ütött, fogadóelőnye volt Gauffnak, amit egyből ki is használt egy remek fonák nyerővel.

5:3-nál a meccsben maradásért szervált Szabalenka, ezt még nagy nehezen megoldotta. Gauffnak, amikor a meccsért adogatott, előbb volt egy labdája a győzelemhez, azt még hárította a fehérorosz, de másodjára már megcsinálta az amerikai, és megnyerte a Roland Garrost.

A mérkőzésen összesen 100 ki nem kényszerített hiba volt – 70-et Szabalenka, 30-at Gauff ütött.

Coco Gauff pályafutása második Grand Slam-tornáját nyerte – a 2023-as US Open után –, a toronymagasan világelső Szabalenka pedig idén második GS-döntőjét bukta el.

A programot szombaton a férfi páros fináléja zárja a Chatrieren: Granollers és Zeballos játszik a brit kettős, Salisbury és Skupski ellen. Vasárnap pedig új korszak kezdődik a sportágban, a jelen és jövő két szupersztárja, Jannik Sinner és Carlos Alcaraz első alkalommal játszik egymás ellen Grand Slam-finálét. A Roland Garros férfidöntője szintén délután 3 órakor kezdődik majd.

