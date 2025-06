A döntő eredményétől függetlenül kijelenthető, hogy tenisztörténeti nap június 8., mert először mérkőzik Grand Slam-fináléban Carlos Alcaraz és Jannik Sinner. Végigjárták a ranglétrát: 2022-ben a 250-es umagi versenyen mérkőztek a serlegért, tavaly a pekingi 500-ason értek közösen a győzelem kapujába, három hete a római 1000-es tornán is kettejük közül került ki a bajnok – ebből a háromból egyébként a két legutóbbi a spanyol sikerével zárult. Egy éve az elődöntőben találkoztak a Roland Garroson, és 4 óra 12 perces csata kerekedett belőle.

A tizenkettedik párbajukra készültek, döntőben a negyedikre. Adta magát a kérdés, hogy a jövőben a rivalizálásuk elérhet-e a BIG3 szintjére. „Vitán felül áll, hogy a rivalizálásukra szüksége van a tenisznek. Ahogy játszanak, és a hozzáállásuk a teniszhez azt ígéri, hogy nagyon sikeres pályafutásuk lesz, de legalább tíz éven át kell egymás ellen játszaniuk, hogy a mi rivalizálásunkkal hasonlíthassuk össze az övékét” – mondta mosolyogva még péntek este Novak Djokovics a Sinner elleni veresége után, válaszolva az újságírói kérdésre.

Érdemes kicsit visszapillantani az elmúlt húsz évre. Rafa Nadal és Roger Federer összesen negyven hivatalos meccset játszott egymás ellen, ebből 24-et döntőben, kilencet Grand Slam-fináléban. Ők is a Roland Garroson csaptak össze először GS-serlegért, 2006-ban a spanyol nyert, és 6–3 neki összesítésben. Novak Djokovics és Roger Federer ötven hivatalos meccset játszott egymás ellen, húszat döntőben, ötöt Grand Slam-fináléban.

A US Openen 2007-ben küzdöttek először GS-trófeáért, akkor a svájci győzött, de a következő négy végén a szerb ünnepelhetett. Rafa Nadal és Novak Djokovic hatvan hivatalos meccsig jutott, huszonkilenc döntővel és kilenc Grand Slam-fináléval. A US Openen volt az első párbajuk GS-serlegért, Nadal diadallal zárt, és összesen öt mallorcai siker lett a vége. Akárhonnan nézzük, ezektől a számoktól még valóban messze van Alcaraz és Sinner rivalizálása, de annyiból egyszerűbb a helyzetük, hogy egyelőre nincs harmadik, aki beleszólna – a 2024-es Australian Open óta ez lesz sorozatban a hatodik Grand Slam, amit az olasz vagy a spanyol nyer meg. Federernek és Nadalnak volt egy tizenegyes szériája a 2005-ös Roland Garrostól, de Nadal Djokoviccsal is dominált a 2010-es French Opentől kilenc GS-en keresztül.

A címvédő a világelső ellen.

Mindketten 2000 után születtek – a generációváltás lezárult a férfiteniszben. A legutóbbi négy alkalommal Alcaraz győzött, összesítésben is ő vezet 7–4-re. Vasárnapig mindketten százszázalékosak voltak Grand Slam-döntőben: a spanyol négyet, Sinner hármat nyert, és az olasz a tavalyi Wimbledon óta nem kapott ki Grand Slamen, az idén egyetlen meccset vesztett: Alcaraz ellen a római döntőben. A spanyol először dominált igazán az európai salakos szezonban, Monte-Carlo után az Italian Openen is ő volt a legjobb. Az első hat párizsi mérkőzésükön Alcaraznak 55-tel több nyerő ütése volt, viszont Sinnernek 75-tel kevesebb ki nem kényszerített hibája. Sok újat nem tudnak már egymásnak mutatni, de taktikailag is izgalmasnak ígérkezett az eddigi legfontosabb párbajuk.

Fotó: Getty Images A tavalyi elődöntő utáni pillanatok

Egy ilyen csúcstalálkozó előtt mindenki azt kérdezgeti a másiktól, ki fog nyerni. A sajtóközpontban két hete ül velünk szemben a teniszmédia egyik legelismertebb statisztikusa, Craig O’Shannessy, aki úgy gondolta, hogy Sinner lesz a befutó ötjátszmás meccsen. Aki őt kérdezte, megjegyezte neki, hogy az olasz nem nyert még olyan mérkőzést, ami négy óránál tovább tartott. A fogadóirodáknál szombaton még Alcaraz volt az esélyesebb, de vasárnapra ez megfordult.

Ugyanazt a produkciót láthattuk, mint a női finálé előtti pillanatokban: a franciák megadták a módját, látványos show-elemekkel tarkított táncos, zenés megnyitót rittyentettek a Chatrier salakjára, tűzijátékkal és minden ehhez szükséges kellékkel. Mindenki tudta, hogy itt ma tenisztörténelmet látunk, valami újnak a kezdetét. Végül 15 óra után bő 20 perccel szólították salakra a játékosokat, abszolút telt ház a centerpályán.

Sinner kezdte az adogatást, az első három pontból kettőt a spanyol hozott el, 15:30-ja volt, és ott volt az esély, hogy rögtön két bréklabdához jusson, de a tenyerest csúnyán hosszúra csapta. Következőnek viszont Sinner hibázott, de a meccs első fogadóelőnyét egy jó szervával hárította. Nem nagyon nyert pontot az olasz, amikor labdamenet alakult ki, újabb két bréklabdája volt Alcaraznak, de nem tudott brékelni – Sinner végül megoldotta adogatásaival, 12 percig tartott az első gém. Hosszú, szép ütésváltások követték egymást, az olasz világelső is eljutott egy fogadóelőnyig, de ekkor kapott egy foghatatlan első szervát a spanyoltól.

Fotó: Getty Images Jannik Sinner

Bajba került Sinner második szervagémjében, Alcaraz remekül olvasta a játékot, és szépen kidolgozott két pontot nyert, majd eljutott újabb két bréklabdáig. Az első kiemelt olasz koncentrált maradt, nem zavarta meg Alcaraz agresszív fogadójátéka, és tartotta szervagémjét – két gém alatt lehetősége volt a spanyolnak a trékre, de egyiket sem használta ki. Fogadóként Sinner próbált agresszívabb lenni, mint alapvetően az ő játéka, és ezért jócskán csúszott is hiba a gépezetbe – négy gém alatt 11 ki nem kényszerített hibánál járt.

2:2 30:40-nél sorozatban harmadik fogadógémjében is bréklabdáig jutott Alcaraz, ezekben a pillanatokban abszolút ő volt a jobb, letolta a pályáról Sinnert. Az első bréklabdát még hárította ugyan az olasz, másodjára kapott egy agresszív, pontos ritörnt, amit csúnyán szélesre ütött tenyeressel, és elvesztette szervagémjét. A címvédő spanyol mellétenni szervagémjét már nem tudta, az ő játékában is bőven volt hiba, inkább fonákoldalról, nagyon gyorsan 3:3 lett. Ekkor Alcaraz neve mellett 6 nyerő mellett 11 ki nem kényszerített hiba állt, Sinnernél ez a mutató 5 nyerő/13 könnyű hiba volt.

Fotó: Getty Images Carlos Alcaraz

4:3-nál kissé elbizonytalanodott Alcaraz, újabb két hibát vétett fonákoldalról, Sinner pedig eljutott bréklabdáig – érezte az olasz, itt eldöntheti az első felvonás sorsát. Ennek ellenére nem tudta értékesíteni a lehetőséget az olasz, Alcaraz foghatatlan szervát vágott be, majd higgadtan megoldotta a helyzetet. Jött a meccs első, semmire nyert szervagémje Sinnertől, majd amikor Alcaraz adogatott a szettben maradásért, megingott a címvédő.

Ugyan 30:15-je volt gémen belül, a következő három labdamenetben három rendkívül könnyű, ki nem kényszerített hibát vétett Alcaraz – kettőt tenyeres-, egyet fonákoldalról –, így Sinner megnyerte az első játszmát 1 óra 3 perc alatt (6:4).

Második szett 1:0 15:15-nél Sinner bevágott egy hatalmas nyerő ritörnt, mozdulni sem tudott rá Alcaraz, majd két ponttal később újra a spanyol hibázott, aki ezekben a pillanatokban egyáltalán nem találta arra a megoldást, hogy pontokat nyerjen riválisa ellen – Sinner szenzációs tenisszel, sorozatban öt gémet nyerve már 3:0-ra elhúzott a játszmában.

Fotó: Getty Images Jannik Sinner

Alcaraz a negyedik gémben iratkozott fel az eredményjelzőre – szetten belül –, saját szervája mögött már 40:0-re, onnan lett 40:30, de aztán remekül játszott szerva-röptét, és megoldotta a feladatot. Sinneren nem látszódott annak a minimális esélye sem, hogy saját szervái mögött megremegjen, amikor kellett, bevágta az első adogatást, agresszív volt, hosszú ütésekkel – Alcaraz csak akkor csinált pontot fogadóként, ha az olasz hibázott. 4:1-nél kiélezett szituáció volt, Alcaraz kettős hibája után eljutottak egyenlőig, ott volt Sinner előtt a sansz, hogy labdája legyen a dupla brékhez, de a következő két labdamenet az ő hibájával zárult.

Érezte Alcaraz, ez ő momentuma lehet, megfoghatja a világelsőt fogadóként, el is engedte sokkal jobban a kezét, agresszívan lőtte a vonalakat, eljutott 15:30-ig. Húzta a közönség is a spanyolt, szorosabb küzdelmet, hosszabb párbajt akart látni mindenki, de amint ott volt Alcaraz előtt a lehetőség, hogy bréklabdákhoz jusson, hibázott. Sinner úgy nyerte meg szervagémjét, hogy az utolsó három labdamenetben a spanyol ütött ki nem kényszerített hibát.

Fotó: Getty Images Carlos Alcaraz

5:3-nál, amikor Sinner a második szettért adogatott, Alcaraz remek fogadójátékkal rukkolt elő – persze, ehhez az is kellett, hogy az olasz ne vágja be az első szervákat. Második szerva mögött lubickolt a spanyol, ütötte az alapvonalra a ritörnöket, és 30:40-nél azonnal megcsinálta fogadóelőnyét. Sokkal jobban használta a közönséget Alcaraz, vele volt a publikum. A szett hét nyert pontig tartó rövidítésben dőlt el: Sinner kezdte az adogatást, övé is lett a pont, és ugyan Alcaraz 2–1-re még vezetett, onnan sorozatban öt pontot nyert a világelső – rossz döntéseket hozott Alcaraz.

Sinner végül 6–4-nél fogadóként fejezte be a tiebréket, 1 óra 9 perc alatt megnyerte a második felvonást, és egyetlen szettre került a győzelemtől.

A harmadik felvonás elején azonnal brékelt Sinner, mélyponton volt a spanyol tenisze, rövideket ütött, az olasz világelső pedig minden lehetőséget kihasznált. Nézett ki csapatára a címvédő spanyol, frusztráltnak tűnt, de lehet, ez kellett ahhoz, hogy felhúzza magát, és megtalálja legagresszívabb, legjobb játékát. Az elbukott első gémhez képest minimálisra csökkentek a hibái, rövid ütései, Sinnert pedig állva hagyta: azonnal visszabrékelt a spanyol, és mellétette saját szervagémjét.

Érezte, ez az utolsó esélye, hogy meccsben maradjon. Sinner tudta, hogy közel jár a célhoz, lehet, hogy a brékelőny tudatában kicsit csökkent a koncentrációja, több ki nem kényszerített hiba jött tőle, mint az eddigiekben. 40:15-je volt saját szervája mögött az olasznak, hogy megoldja szervagémjét, de nem tudta innen lezárni, visszahozta a spanyol riválist, aki ekkor teniszezett a meccsen talán a legjobban: szórta a tenyeres nyerőket, sokkal gyorsabb volt, mint Sinner, aki zsinórban másodszorra vesztette el adogatását, és 1:0-ról nagyon gyorsan 1:4-es hátrányban találta magát.

Fotó: Getty Images Jannik Sinner

5:2-nél már a játszmában maradásért adogatott Sinner, ezt még könnyen megoldotta, Alcarazon is érződött, hogy tudja, ezt saját szervája mögött kell majd lezárnia. El is jutottunk gyorsan 5:3-ig, az első pont a spanyolé lett, de a következő labdamenetben Sinner az alapvonalról egy sistergős fonák nyerőt ütött. Újra rontott Alcaraz, ott volt az esély előtte, hogy visszajöjjön, és kulcspillanatban tökéletesen fogadott, ütött az alapvonalra egy pontos fonákot, amit már nem tudott hálón túlra tenni a spanyol.

Jött az újabb fordulat, Sinner, amikor másodjára adogatott a szettben maradásért, még pontot sem csinált szervája mögött, Alcaraz négy szenzációs labdamenettel rövidre zárta a kérdéseket – már ami a harmadik játszmát illeti (6:4). Mutatta a spanyol, kéri még a szurkolást, biztatást, ezek az ő pillanatai voltak.

1:1-nél Sinner jutott el elsőként fogadóelőnyig a szettben, nagyon keményen, tűpontosan ütötte a tenyereseket, Alcaraz lekésett róluk. A bréklabdát hárította a spanyol, egy jó szerva után telibe verte az alapvonalat, Sinner nézte is a nyomot, mindhiába – később nem volt már esélye a brékre. Nem úgy, mint 3:3-nál, amikor Alcaraz még pontot sem csinált szervagémjében – zseniálisan fogadott az olasz, többek között egy remek ejtéssel vette el a spanyol szervagémjét, és került előnybe.

Nagyon nehéz helyzetbe hozta magát a spanyol, Sinner adogatása mögött az első két labdamenetet ő rontotta el, majd az olasz nem tette meg neki ugyanazt a szívességet. 5:3-nál Alcaraz a meccsben maradásért szervált, az első labdamenetet ő rontotta el, majd kettős hibát ütött. Sinner három meccslabdához jutott Alcaraz újabb tenyereshibája után: a világelső olasz viszont egyiket sem tudta kihasználni ezek közül. Küzdött Alcaraz, ahogyan csak tudott, és elképesztő tenyeressel lezárta a gémet.

5:4-nél Sinner adogatott a győzelemért, az első három pontból viszont kettő a spanyolé lett, majd Alcaraz egy remek röptével két fogadóelőnyhöz jutott. Ebből rögtön az elsőt értékesítette, alapvonalról rontott fonákot Sinner, 5:5!

Fotó: Getty Images Carlos Alcaraz

A világelső olaszon kissé látszódott a frusztráció, a háló aljába csapkodta tenyereseit, ezen nagyon gyorsan túl kellett magát tennie. Újra eljutottunk a tiebrékig, ott az első pontot Sinner nyerte, de Alcaraz egy szenzációs nyerő tenyeressel lefaragta hátrányát, és 4–2-re már ő vezetett. Kettő súlyos hibát vétett Sinner, könnyű fonákot ütött hosszúra, 6–3-nál első szettlabdáját kihasználta Alcaraz (7:6)!

Jöhetett a mindent eldöntő játszma, 4 óra 12 perc játék után.

Lendületben maradt a címvédő, villámgyorsan jutott el két fogadóelőnyig Sinner szervagémjében, amelyek közül a másodikat használta ki, majd gyorsan mellé is tette saját adogatójátékát. Remekül teniszezett Alcaraz, ejtései ültek, ő irányította a mérkőzést – Sinner kereste a megoldást ebben a nehéz helyzetben. 2:1-nél jó ritörnökkel eljutott Sinner egyenlőig riválisa szervagémjében, majd a spanyol tenyereshibája után bréklabdája volt. Alcaraz ezt a lehetőséget hárította, aztán egy jókora tenyeres nyerővel megnyerte a kritikus gémet, 3:1.

Fotó: Getty Images Carlos Alcaraz

3:2 15:0-nél ütött egy kettős hibát Alcaraz, ott volt az esély Sinner előtt, hogy fogadóelőnyig jusson, de elővette a spanyol elképesztő rövidítéseit, majd Sinner ütött milliméterekkel hosszúra egy tenyerest, így végül bréklabdája sem volt a gémben. Ekkor egyértelműen Alcaraz mellett volt a szerencse, minden labdamenetben a kétes pontok az ő javára húztak. 4:3-nál is simán megoldotta szervagémjét, majd Sinner a meccsben maradásért szervált. Ezt megoldotta az olasz, de pontosan 5 óra játék után Alcaraz adogatott a győzelemért.

Izgult a spanyol, az első labdamenetben ő hibázott, majd gyenge második szerváját azonnal pontra váltotta Sinner. 15:30-nál Alcaraz tökéletes rövidítést ütött, de valahogyan beérte Sinner, és visszaejtette védhetetlenül, két fogadóelőnyöz jutott. Az első bréklabdát a hálóba csapta Alcaraz, 5:5!

Még lehetett hova fokozni ezt a történelmi finálét...

5:5-nél már 40:15-je is volt Sinnernek saját szervagémjében, de ezt követően kettő csúnyát rontott, visszahozta Alcarazt egyelőre. Ennél nagyobb bajba viszont már nem került, két remek tenyeres nyerővel lezárta a gémet. Alcaraz néhány perce még a meccsért, ezúttal már a meccsben maradásért adogatott. Az első pontot csodás röptével oldotta meg a spanyol, de aztán ő hibázott fonákoldalról. 30:30-nál Sinner tökéletes ritörnt ütött, de abból csípte a vonalat Alcaraz ütése, őrületes, mit játszottak ebben a gémben a felek, amelyet végül Alcaraz egy fonák elütéssel nyert meg.

Jöhetett a tíz pontig tartó, döntő rövidítés. Az első ütésváltás Alcarazé lett, majd a második is egy foghatatlan tenyeres után, amit Sinner ki nem kényszerített hibája követett, 3–0! Borzasztó nehéz helyzetbe került az olasz, amikor újabb két pontot bukott saját szervája mögött, majd egyszerűen minden bejött a spanyolnak: csattant a vonalon fonákja, amivel már 7–0-ra elhúzott.

Innen nem volt már visszaút Sinnernek, minden idők egyik legjobb fináléjában, három meccslabdáról fordítva Alcaraz megnyerte a Roland Garros döntőjét, 5 óra 29 perc alatt.

Ez volt Jannik Sinner pályafutásának első veresége Grand Slam-döntőben, Alcaraz pedig megnyerte karrierje második Roland Garros-trófeáját, Grand Slam-döntőben pedig még mindig hibátlan a mérlege: 5 győzelem, nulla vereség.

A női egyéni döntőjét még szombat délután a második kiemelt Coco Gauff nyerte három szettben a világelső Arina Szabalenka ellen. Arról részletes beszámolót alább olvashat.

Roland Garros 2025

férfi egyéni, döntő

Jannik Sinner – Carlos Alcaraz 6:4, 7:6, 4:6, 6:7, 6:7

(Borítókép: Getty Images)