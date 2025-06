Marozsán Fábián: Kockáztattam, és most bejött

Kisebb gond volt a tricepszemmel, és nem akartuk kockáztatni, hogy rásérülök, mielőtt teljesen rendbe jön az izom. Azt sem bánom, hogy így tovább edzettem füvön a tornák előtt, mivel ez a második olyan szezonom, hogy ezen a borításon is rendesen játszom, előtte 2023-ban csak Wimbledonban léptem pályára, egyébként salaktornákat játszottam. Azt gondolom, hogy alapvetően jó meccs volt, előzetesen is arra számítottam, hogy nagyon kiegyenlített találkozó lesz, hiszen hasonló a játékunk

– mondta el a mérkőzés után Marozsán Fábián. Hozzátette: füves borításon a sok bréklabda sem feltétlenül jelent nagy előnyt, könnyebben vissza lehet hozni, mint salakon vagy kemény pályán.

Gyors labdameneteket játszottunk, sok volt a nyerő, sok a hiba is, az kicsit fáj, hogy a rövidítésben volt egy megingásom, és elveszítettem az első szettet, de aztán a szünet után gyorsan elvettem Kecsmanovics adogatását, ami megalapozta a második játszma hangulatát. Gyorsítottam a játékon, agresszívabb voltam, ez rosszul is elsülhet, hiszen kockáztattam, de most bejött, és megfordítottam a meccset