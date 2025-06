Új szintre emelték a sportágat, de azt csak találgatjuk, hova fejlődhetnek a jövőben

Minden idők egyik legjobb Grand Slam-döntőjét játszotta Carlos Alcaraz és Jannik Sinner az idei Roland Garroson – kettejük első találkozása GS-torna döntőjében 5 óra 29 percen keresztül tartott, és mindent megmutatott, amiért a teniszt szeretjük. A párbajt végül – az immár kétszeres – címvédő Alcaraz nyerte, aki három meccslabdáról fordítva győzte le a világelső Sinnert. A döntő legemlékezetesebb pillanatairól, fordulópontjairól és utóéletéről beszélgettünk az Index Sportcast különkiadásában Siklós Erikkel, aki sportági szakíróként a helyszínen követte végig a Roland Garrost.

A finálé, amely sokak szerint új időszámítást nyitott a profi teniszben, alapjaiban határozhatja meg a következő évek kétségkívül legnagyobb rivalizálását. A legnagyobb kérdés, hogy Sinner, aki eddig arról volt híres, hogy a legnehezebb helyzetekből is visszahozza magát, hogyan tudja feldolgozni a párizsi kudarcot.

Mert arra már volt példa, hogy ő fordított Grand Slam-döntőt kétszettes hátrányról, de az, hogy ő álljon a vesztes oldalon, eddig példátlan volt. És persze az is érdekes, hogy Sinner miért vesztette el eddig mind a hat olyan meccsét, ami négy óránál tovább tartott.

A Roland Garros után, Wimbledon előtt értékeljük a salakos Grand Slam legemlékezetesebb pillanatait, és arról is beszélgetünk, hogy milyen emlékképeket hoztunk magunkkal Párizsból, továbbá kitérünk persze arra is, hogy mi lehet a következő lépcsőfok Alcaraz és Sinner rivalizálásában. Végezetül szót ejtettünk a wimbledoni tenisztornáról, amelynek rajtja már itt van a sarkon. Ebben volt segítségünkre Siklós Erik, a Network 4 szakkommentátora, aki az Index sportújságírójával együtt a helyszínen követte végig a Roland Garrost, így a történelmi finálén is jelen volt.

Az adásban még beszélgettünk arról is...

hogyan lehet eldönteni, melyik emlékezetes mérkőzést tekintjük minden idők legjobb Grand Slam-döntőjének;

hogyan álltunk fel 5 óra 29 perc után Sinner és Alcaraz történelmi fináléját követően;

Alcaraz ezzel a teljesítményével legyőzte volna-e pályafutása csúcsán lévő Rafael Nadalt;

hogy tetszett a 14-szeres Garros-bajnok Nadal búcsúztatása a Chatrier lelátójáról;

illetve mit várhatunk a hamarosan rajtoló wimbledoni tenisztornán.

Az Index Sportcast korábbi adásait ide kattintva érheti el.