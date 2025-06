Kedvező sorsolást kaptak Fucsovicsék Wimbledonban, Djokovics és Alcaraz elkerülte egymást

A selejtező harmadik fordulójában ugyan vereséget szenvedett luxemburgi riválisától Fucsovics Márton, szerencsés vesztesként mégis a 128-as mezőnybe jutott, így négy magyar teniszező várhatta a wimbledoni torna főtáblájának pénteki sorsolását. Fucsovicson kívül Marozsán Fábián alanyi jogon indulhat a legjobbak között, a hölgyeknél pedig Bondár Anna és Gálfi Dalma érdekelt a főtáblán.

A délelőtti sorsoláson előbb a női egyéni mezőnyt sorsolták az All England Lawn Tennis Clubban, és hamar kiderült, hogy a világranglistán 75. Bondár Anna a felső ágra került, a 14. kiemelt Elina Szvitolina mellé. A magyar és ukrán teniszező az idei Roland Garros második körében játszott egymás ellen legutóbb, akkor Szvitolina bizonyult jobbnak két szettben. A párharc győztesére majd a Gracheva/Sasnovich továbbjutója vár.

Bondárhoz képest jóval kedvezőbb sorsolást kapott Gálfi Dalma, aki a szabadkártyával főtáblás Harriet Dart (124.) ellen játszik az első körben. Gálfi – aki már eljutott a harmadik körig Wimbledonban –, amennyiben sikerrel veszi az első akadályt, úgy a legjobb 64 között a 21. kiemelt Beatriz Haddad Maia vagy Rebecca Sramkova várhat rá.

A férfi egyéni főtábláján Marozsán Fábián és Fucsovics Márton is a felső ágra került. Első számú teniszezőnk, Marozsán Fábián a 128 között a selejtezőből érkező ausztrál James McCabe ellen párbajozik – jó esélye lesz a győzelemre a magyar teniszezőnek. Amennyiben Marozsán sikerrel veszi első meccsét, a folytatásban minden bizonnyal a 28. kiemelt Alexander Bublik vár majd rá – aki tornát nyert Halléban.

A férfimezőny másik magyarja, Fucsovics Márton sem panaszkodhat, mert a világranglistán 77. Aleksandar Kovacevic került mellé a főtábla első körében. A magyar teniszező ATP-szinten még nem játszott amerikai riválisával, és ugyan jobb ellenfele ranglistája, füvön Fucsovicsnak jó esélye lesz a győzelemre. Siker esetén a második kanyarban Gael Monfils vagy Ugo Humbert várhat teniszezőnkre.

Érdekessége volt a sorsolásnak, hogy a hétszeres bajnok Novak Djokovics melyik ágra kerül. Kiderült, hogy a hatodik kiemelt szerb klasszist a felső ágra húzták, a 64. helyre a főtáblán, így a második kiemelt Carlos Alcarazt a döntőig biztosan elkerüli – már amennyiben eljut odáig. Djokovics első ellenfele a francia Alexander Muller lesz, a nyolc között pedig a negyedik kiemelt Jack Draper kerülhet szembe vele. Emlékezetes, hogy a legutóbbi két wimbledoni döntőt Alcaraz és Djokovics játszotta.

A címvédő Carlos Alcaraz kedvező sorsolást kapott, első fordulóban majd Fabio Fognini ellen párbajozik, és kiemelés alapján a nyolcaddöntőben Holger Rune lehet az ellenfele – majd az elődöntőben Alexander Zverev.

Fucsovics Márton már játszott negyeddöntőt Wimbledonban

Fucsovics Márton 2016-ban jutott a főtáblára először Grand Slam-tornán (US Open). A nagy Grand Slam-sorozata 2017-ben, Wimbledonban kezdődött, ahol már alanyi jogon indult a főtábláról, és ez így is maradt a tavalyi US Openig.

Összesen 31 Grand Slamen indult eddig, negyeddöntős volt Wimbledonban (2021), és eljutott a negyedik fordulóig másik két helyszínen: Australian Open (2018 és 2020, mindkétszer Roger Federer állította meg), Roland Garros (2020). Az eddigi összesített GS-főtáblás mérlege: 61 mérkőzésből 30 győzelem és 3.621.598 $ kereset a pénzdíjakból.

Gálfi Dalma tizedszer főtáblás Grand Slamen, Wimbledonban negyedszer, és még nem kapott ki az első fordulóban, 2023-ban a legjobb 32-ig menetelt. Bondár Annának ez lesz a 11. Grand Slam-főtáblás indulása, Wimbledon az egyetlen, ahol még nem nyert meccset egyéniben. Marozsán Fábiánnak szintén nincs még győztes meccse a főtáblán – első számú férfi teniszezőnk harmadszor szerepel majd Wimbledonban, most lesz a legjobb esélye egy győzelemre.

A wimbledoni teniszbajnokság június 30-tól egészen július 13-ig tart, és a férfi egyéni döntőjével fejeződik be. Magyarországon az Eurosport csatornáin és online felületein lehet élőben követni a mérkőzéseket.

