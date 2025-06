Több rekordot beállíthat vagy megdönthet Novak Djokovics a hétfőn rajtoló wimbledoni tenisztornán. A hétszeres bajnok szerb teniszező talán utolsó nagy dobására készül a füves pályás Grand Slamen, végső sikere esetén a sportág egyedüli, legeredményesebb uralkodójává válhatna. Ehhez persze lesz egy-két szava néhány riválisának, a világelső Jannik Sinnernek és a kétszeres címvédőnek, Carlos Alcaraznak biztosan, míg a női mezőnyben még tippelni is szinte lehetetlen, ki érhet a csúcsra. Kezdődik a wimbledoni tenisztorna, nézzük, mit kell tudni előtte mindenképpen.

Hétfő délelőtt dobják fel a labdát az év harmadik Grand Slamjén, a wimbledoni tenisztornán, amely a sportág otthona, és amit a legnagyobb presztízzsel bíró versenynek tartanak. A füves pályás viadal idei kiírásának talán az a legtöbbek által pedzegetett kérdése, hogy a hétszeres wimbledoni bajnok Novak Djokovics megszerzi-e nyolcadik címét a füves pályás tornán, amivel a tenisztörténelem legeredményesebb játékosává válna – Grand Slam-trófeák terén (25).

A 38 éves szerb világklasszis már lassan két éve, hogy a négy nagy torna közül megnyerte valamelyiket – legutóbb a 2023-as US Openen nem talált legyőzőre –, de pályafutása 100. ATP-trófeájára is majdnem egy évet kellett várnia a párizsi olimpia után. Végül a Roland Garrost felvezető, genfi 250-esen a sportág harmadikjaként lépte át a bűvös 100-as határt – Roger Federer és Jimmy Connors után –, de azt követően a salakos Grand Slamen az elődöntő jelentette számára a végállomást. És ha őszinték akarunk lenni, abszolút ez volt a realitás Djokoviccsal kapcsolatban: eljutott a négy közé Párizsban, de ott a világelső Jannik Sinnerrel találkozott, aki salakon más szintet képvisel.

Már az olasz klasszistól elszenvedett vereség után arról beszélt Djokovics a Roland Garros konferenciatermében, hogy alig várja Wimbledont, mivel ez a kedvenc GS-tornája, ott nyert hét alkalommal, és minden idegszálával arra fog koncentrálni, hogy újra megismételje ezt a teljesítményt. Djokovics sorozatban 34 mérkőzést nyert 2018 és 2023 között az All England Clubban, ahol végül Carlos Alcaraz állította meg őt a 23-as döntőben. Tavaly újra a spanyol és szerb teniszező játszotta a döntőt, de kettejük második wimbledoni fináléja jóval egyoldalúbb párbajt hozott – Alcaraz nyert három szettben.

Fotó: Getty Images A 2024-es döntő utáni pillanatok

Djokovics ennek ellenére úgy érzi, mint azt Párizsban is mondta, hogy talán az idei Wimbledon lesz az utolsó esélye egy Grand Slam-trófeára. Szeret füvön teniszezni, megvan hozzá az eszköztára, és szívében a brit torna különleges helyet foglal el. Jelenleg 97 győzelemnél jár a szerb, már ami a wimbledoni karrierjét illeti, így könnyen elképzelhető, hogy az idei versenyen eléri a 100 sikert – mint tette azt májusban a Roland Garroson.

Ha Djokovics abszolválja 100. sikerét a füves pályás GS-en, úgy ő lesz a második – Roger Federer után – a sportág történetében, aki két nagy tornán is átlépte ezt a győzelmi számot. Sőt, ha sorra nyeri meccseit a világranglistán 6. szerb, akkor Federer rekordját is megközelítheti, mivel a svájci klasszis jelenleg 105 győzelemmel csúcstartó Wimbledonban. Mindemellett egalizálná Federer nyolc wimbledoni trófeáját. Amennyiben tehát Djokovics megnyeri az idei tornát, úgy 104 győztes meccs állna a neve mellett, és megszerezné karrierje 25. GS-trófeáját.

Egy utolsó tánc az összes rekordért...

Kik lesznek a szerb legnagyobb kihívói?

A 2024-es tornához hasonlóan a férfi egyéni mezőnyének első két kiemeltje Jannik Sinner és Carlos Alcaraz lesz. Ők ketten játszották az idei Roland Garros fináléját, amely 5 óra 29 percen át tartó, rendkívül magas színvonalú teniszt hozott, végül a spanyol sikerével. Jelenleg úgy tűnik, sőt inkább egyértelmű, hogy a világranglistás helyezéssel ellentétben Alcaraz Sinner fölött van egy kicsivel, leginkább mentálisan a Garros-döntő miatt.

Már a párizsi finálé után az volt a legnagyobb kérdés, hogyan és milyen gyorsan dolgozza fel Sinner azt, hogy három meccslabdáról elbukta a döntőt. Erre választ Wimbledonban fogunk kapni, mert kiindulni felvezetőtornákból egy GS előtt nem tanácsos, de annyit már láttunk, hogy az olasz világelső tenisze kissé döcögött Halléban. Az első körben még nagy nehezen legyőzte Yannick Hanfmannt, de a második kanyarban belefutott a későbbi győztes Alexander Bublikba.

Sinnerrel ellentétben Alcaraz ott folytatta füvön, ahol salakon abbahagyta: 2023 után újra megnyerte a queensi tornát, méghozzá elég egyértelműen. A spanyol klasszis legutóbbi vereségéért egészen április 20-ig kell visszapörgetnünk a naptárat, a barcelonai 500-as döntőjéig, ahol sérülten kapott ki Holger Rune ellen – ugyanakkor legutóbbi 28 meccséből 27-et megnyert.

Fotó: Getty Images Carlos Alcaraz

Nagyon elfogultnak kell lenni ahhoz, hogy ne háromesélyesként tekintsünk az idei torna férfi egyénijére Sinner, Djokovics és Alcaraz között. Sőt, ha ezt a listát még szeretnénk szűkíteni, akkor inkább Alcaraz és Djokovics maradna a favoritok között, mert a világelső olasznak közel sem a füves borítás a kedvence, és legjobb eredménye egyelőre Wimbledonban a 2024-es negyeddöntője – ott Danyiil Medvegyevtől kapott ki.

Persze a három topfavoriton kívül még megannyi izgalmas szereplője lesz az idei Wimbledonnak, elég csak a tavalyi elődöntős Lorenzo Musettire gondolni, a füves specialista Alexander Bublikra, aki zseniális tenisszel nyerte meg a hallei 500-ast, vagy akár a britek nagy reménysége, a negyedik kiemelt Jack Draper is meglepetést szerezhet. Rajtuk kívül viszont nehéz olyan játékost említeni – leszámítva persze az esetleges sérüléseket, meglepetéseket –, akik problémát okozhatnának Djokovicséknak.

Új győztest avatunk a hölgyeknél?

A férfi egyéni mezőnyét úgy értékeltük, hogy háromesélyes, ezt viszont nem tudjuk elmondani a hölgyek versenyéről, mivel ahogy azt láttuk az elmúlt években, kis túlzással bárki célba érhet. A női egyéni bajnoka 2022-ban Elena Ribakina volt, 2023-ban – szenzációval határos módon – Marketa Vondorusova bizonyult a legjobbnak, az idei torna címvédője pedig honfitársa, Barbora Krejcikova. Jókora meglepetés lenne, ha esetleg címvédést látnánk a július 12-ei fináléban.

A fogadóirodák szorzói alapján a világelső Arina Szabalenka, a Roland Garros döntőjében őt legyőző Coco Gauff és Iga Swiatek a leginkább esélyes arra, hogy pályafutása során első alkalommal megnyerje a wimbledoni bajnoki címet. Ami Szabalenkát illeti, legjobb eredménye a füves pályás GS-en az elődöntője – 2021-ben és 2023-ban –, a világranglistán második Coco Gauff még negyeddöntőbe sem jutott Wimbledonban, Swiatek pedig egyetlen alkalommal járt a nyolc között, két évvel ezelőtt.

Fotó: Getty Images Arina Szabalenka

Közvetlenül mögöttük ott van még a tavalyi finalista Jasmine Paolini, aki ugyan első füves pályás felvezetőtornáján, Berlinben azonnal kipottyant, de Bad Hamburgban már nyert két meccset. A britek két reménysége Katie Boulter és Emma Raducanu – utóbbi a nemzetközi média középpontjába is került a napokban, miután kiderült, hogy a US Openen majd Carlos Alcarazzal indul a vegyes páros versenyen. 2021 US Open-bajnoka, Raducanu felkészülése nem sikerült túl jól Wimbledonra, a második kanyarban váratlan vereséget szenvedett Eastbourne-ban, de nagy reményekkel készül első számú brit teniszezőként hazai versenyére.

Magyarok mindenhol

Ami a magyarokat illeti, a női mezőnyben két játékosunk lesz alanyi jogon a 128-as főtábla tagja: Bondár Anna és Gálfi Dalma. Előbbi még nem nyert főtáblás meccset Wimbledonban, ezen mindenképpen szeretne változtatni, Gálfi viszont már harmadik körös is volt a füves GS-en – az első fordulóban pedig még nem kapott ki. A férfiak mezőnyében első számú teniszezőnk, Marozsán Fábián kvalifikáció nélkül főtáblás – ő pályafutása első sikerére készül Wimbledonban.

A selejtezőben két játékosunk volt érdekelt, Udvardy Panna és Fucsovics Márton, viszont önerőből egyikük sem jutott fel a 128-as táblára. Ugyanakkor Fucsovics a kvalifikáció első kiemeltje volt, így szerencsés vesztesként végül megkapta a lehetőséget az indulásra. Rajtuk kívül női párosban Babos Tímea, Stollár Fanny és Bondár Anna is érdekelt lesz. Babos brazil, Stollár orosz, Bondár pedig japán partnerrel játszik majd a füves pályás GS-en.

A pénteki sorsoláson kiderült, hogy Fucsovics és Marozsán sem kiemelt teniszezővel kezd az első körben, Bondár Anna viszont a 14. kiemelt Elina Szvitolinával párbajozik – aki legyőzte őt az idei Roland Garroson. Gálfi Dalma szabadkártyával főtáblás, brit riválist kapott kezdésként, és ami még érdekes volt a sorsolásnál, hogy Novak Djokovics és Carlos Alcaraz külön ágra került. Minden további részlet itt!

A wimbledoni teniszbajnokság június 30-tól egészen július 13-ig tart, és a férfi egyéni döntőjével fejeződik be. Magyarországon az Eurosport csatornáin és online felületein lehet élőben követni a mérkőzéseket.

Legizgalmasabb első körös meccsek

Fucsovics Márton – Aleksandar Kovacevic

Marozsán Fábián – James McCabe

Novak Djokovics – Alexander Muller

Carlos Alcaraz – Fabio Fognini

Ugo Humbert – Gael Monfils

Bondár Anna – Elina Szvitolina

Gálfi Dalma – Harriett Dart

(Borítókép: Getty Images)