Varázslat a köbön, szenzációs ütéssel nyert pontot a francia sztár Wimbledonban

Hétfőn még arról beszélt a teniszvilág, hogy Giovanni Mpetschi Perricard – aki végül öt szettben búcsúzott a tornától – a Taylor Fritz elleni első körös meccsén 246 kilométer per órával bombázott be egy szervát, amely a leggyorsabbnak bizonyult a wimbledoni teniszbajnokság történetében.

Azt ugyan nem jelenthetjük ki, sőt talán a földtől igazán elrugaszkodott gondolat lenne állítani, hogy Corentin Moutet a torna történetének egyik legszebb ütését mutatta be a keddi játéknapon – annyi bizonyos, hogy ott lesz a 2025-ös verseny legszebb pillanatai között. A világranglistán 69. teniszező a füves pályás Grand Slam-torna első körében az argentin Francisco Comesana ellen játszott – és győzte le őt három sima szettben.

Az eredmény még önmagában nem bír akkora hírértékkel, de ha megnézzük, hogy Moutet milyen megoldást választott a harmadik szett derekán, egy potenciális lecsapásnál, már egyből más a helyzet.

A wimbledoni tenisztorna közösségi felületein úgy jelent meg a labdamenet, mint az idei torna talán legszebb, leglátványosabb ütése, amelyet ugyan mindössze két játéknap elteltével közel sem lehet még kijelenteni – annyi bizonyos, ott lesz a leglátványosabb pillanatok között.

Moutet a korábbiakban is híres volt arról, hogy szépségdíjas labdameneteket játszik, de viselkedésével is felhívja magára a figyelmet, mivel többször is előfordult már, hogy nem tudott érzelmein uralkodni a teniszpályán. Erre ezúttal nem került sor, Moutet három sima szettben győzte le argentin riválisát, és készülhet a Grigor Dimitrov elleni második körös párbajra.

Sorra búcsúznak a kiemeltek

Rengeteg, akár a végső győzelemre is esélyes teniszező búcsúzott rögtön a wimbledoni teniszbajnokság első fordulójában – többek között a harmadik kiemelt Alexander Zverev, akinek Arthur Rinderknechbe tört bele a bicskája. A német klasszis még hétfőn kezdte el meccsét francia riválisa ellen, de 1:1-es szettállásnál félbeszakadt a küzdelem csendháborítás miatt, így kedden folytatták.

A harmadik szettet elhozta Rinderknech, sőt a negyedikben nagyon közel volt – két labdára – a győzelemtől, de akkor még döntő szettre tudta menteni a partit Zverev. Az ötödik felvonásban 1:1-nél brékelt Rinderknech, az előnyét pedig egészen a meccs végéig remekül menedzselte, és gond nélkül kiszerválta a továbbjutást. Az első körös búcsú Zverev számára hatalmas csalódás, és mint azt mondta sajtókonferenciáján, „olyan problémákkal kell megküzdenie, amire nem találja a megoldást”.

Fotó: Getty Images Alexander Zverev

Néha nagyon magányosnak érzem magam a pályán

– kezdte Zverev a küszködés okairól. Úgy folytatta: „Mentális problémáim vannak, amit az Australian Open óta érzek magamon. Keresem a kiutat ebből a gödörből, de újra és újra visszazuhanok. Nem csak a teniszről van szó: általában véve is magányosnak érzem magam, és ez nem jó.”

Nehezen találom meg a boldogságot a pályán kívül, és nagyon-nagyon egyedül érzem magam. Korábban soha nem tapasztaltam ilyet. Most nem a teniszemmel van a legnagyobb problémám, hanem azzal, hogy megtaláljam önmagamban ezt a valamit

– taglalta őszintén Zverev, aki nem zárta ki annak a lehetőségét sem, hogy külső segítséget kérjen a jövőben.

Sok nehézségen mentem keresztül a magánéletemben és a profi karrieremben is, de sosem éreztem azt az ürességet, amit most. Mindenben elveszítettem az örömöm, amit csinálok.Ha nyerek, akkor sem érzem azt a boldogságot és motivációt, ami hajtana előre. Úgy megyek aludni, hogy nincs bennem semmi motiváció, hogy másnap felkeljek. Szerintem sok ember eljut erre a pontra, függetlenül attól, mi a munkája. Egy profi sportolónál azonban nyilvánvalóan meglátszik az eredményein

– zárta a német nyilatkozatát az Eurosport alapján.

Zvereven kívül búcsúzott még kedden a tavalyi elődöntős Lorenzo Musetti is, illetve a női mezőnyben a második kiemelt – Roland Garros-győztes – Coco Gauff, valamint a harmadik kiemelt Jessica Pegula is. Utóbbi azért is számít jókora meglepetésnek, mert Pegula füves pályás tornát nyert Wimbledon előtt Bad Homburgban.

A magyar teniszezők viszont sikeresek voltak kedden: Marozsán Fábián és Fucsovics Márton is továbbjutott a második fordulóba. Szerdán Gálfi Dalmán a sor, aki a legjobb 64 között a 21. kiemelt Beatriz Haddad Maia ellen lép pályára.