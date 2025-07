Gálfi Dalma bravúros sikere után: „Flowba kerültem, át tudtam magam adni a tenisznek”

Gálfi Dalma továbbra is élvezni szeretné a wimbledoni tenisztorna minden pillanatát, miután szerdán bravúros győzelmet aratva bejutott egyesben a legjobb 32 közé. A magyar bajnok a 21. helyen kiemelt brazil Beatriz Haddad Maiát búcsúztatta két játszmában, pénteken, a harmadik fordulóban pedig a 13. pozícióban rangsorolt amerikai Amanda Anisimova vár rá.

A világranglistán 110. Gálfi, aki az első fordulóban a szabadkártyás brit Harriet Dartot verte három szettben, 2023 után játszhat ismét a harmadik körben a füves pályás Grand Slam-tornán. A magyar szövetség közösségi oldalának adott exkluzív interjújából kiderült, hogy eddig csak két magyar női teniszező nyert több mérkőzést a wimbledoni főtáblán, Körmöczy Zsuzsa és Temesvári Andrea, Gálfi most már a harmadik ebben a rangsorban.

A dél-amerikai játékos elleni találkozó első szettje fordulatos csatát hozott, Gálfi már 5:3-ra is vezetett, mégis tie-break döntött és az is hosszúra sikerült.

Nagyon kiélezett meccs volt az elejétől kezdve, attól függetlenül, hogy 5:4-nél volt szettlabdám. Azt nagyon jól játszotta meg, utána visszajött, én is visszajöttem és szerencsére nem zökkentett ki, hogy szerválnom kellett a 6:6-ért. Nagyon büszke vagyok magamra, hogy ezeket a nehéz szituációkat így meg tudtam oldani és több szettlabda után végül meg tudtam nyerni a játszmát

– nyilatkozott a 26 éves magyar játékos, aki a második felvonást 6:1-re hozta.

A második szettben annyira magabiztos voltam, hogy meglepő volt ugyan a győzelmem, de annyira mégsem. Azt éreztem, hogy nagyon pontosan játszom, nem hibázok, ő pedig kicsit már elbizonytalanodott. Végig ott volt a markomban a második szett is

– elevenítette fel.

Gálfi azt mondta: ahogy a májusi, spanyolországi challenger-versenyen, most is azt érezte, hogy flow-ba került. „Jól éreztem magam a pályán, nekem ez a legfontosabb. Hogy át tudjam adni magam a tenisznek százszázalékosan, és akkor csak én vagyok, a pálya és az ellenfél” – fogalmazott, hangsúlyozva, hogy minden évben imád visszatérni az All England Clubba, ez a Grand Slam-torna a szíve csücske.

Annyira különleges itt játszani, nagyon jó emlékeim vannak, amik extra erőt adnak

– tette hozzá. Bár korábban is győzött már top 30-as játékos ellen, úgy értékeli, hogy ez pályafutása egyik legnagyobb győzelme. „Az, hogy Grand Slamen kiemeltet vertem, nagyon nagy dolog szerintem” – mondta.

Pénteken, a nyolcaddöntőbe jutásért a világranglistán 12. Anisimova következik, akivel Gálfi Dalma még nem játszott. Azt mondta riválisáról, hogy jó formában van, döntőt játszott egy 500-as füves pályás versenyen, ezzel együtt önmagával kapcsolatban úgy érzi, most bármire képes.

Hasonlóan kell felmennem a pályára (mint Haddad Maia ellen) és kiélvezni minden pillanatát annak, hogy itt lehetek, újra harmadik fordulóban játszhatok. Megpróbálom kihozni magamból a maximumot

– zárta nyilatkozatát az MTI alapján.