Fucsovics Márton legyőzője és Djokovics is negyeddöntős Wimbledonban

A 24-szeres Grand Slam-győztes Novak Djokovics és az ugyancsak olimpiai bajnok, tavaly óta édesanya Belinda Bencic is bejutott a legjobb nyolc közé egyesben a wimbledoni teniszbajnokság hétfői játéknapján – számolt be a Magyar Távirati Iroda. A harmadik fordulóban Fucsovics Mártont búcsúztató amerikai Ben Shelton ugyancsak bejutott a negyeddöntőbe.

A 38 éves szerb sztár 16. alkalommal került be legalább a negyeddöntőbe a füves pályás GS-tornán, miután szetthátrányból fordítva legyőzte az ausztrál Alex De Minaurt.

A mérkőzés alatt a királyi páholyban ott ült Roger Federer is, aki nyolcszor nyert Wimbledonban, Djokovic idén ezt a rekordot próbálja beállítani. A hatodik helyen kiemelt játékos következő ellenfele a huszonkettedikként rangsorolt olasz Flavio Cobolli lesz, aki a 2014-ben US Open-győztes horvát Marin Cilic búcsúztatásával jutott be pályafutása első GS-negyeddöntőjébe.

A 10. helyen kiemelt Ben Shelton – aki az előző körben Fucsovics Mártont ejtette ki – az olasz Lorenzo Sonegót múlta felül a nyolcaddöntőben, szetthátrányból fordítva.

A nőknél – Sheltonhoz hasonlóan ugyancsak életében először – negyeddöntős a 18 éves orosz Mirra Andrejeva, aki a tizedikként rangsorolt amerikai Emma Navarrót verte két sima játszmában.

A nőknél a Tokióban ötkarikás bajnok svájci Belinda Bencic 15 hónappal kislánya születése után került be – szintén első alkalommal – a wimbledoni negyeddöntőbe. A 28 éves játékos az orosz Jekatyerina Alekszandrovát verte hétfőn két szoros játszmában.

Ő vár majd Andrejevára a negyeddöntőben.

TENISZ, WIMBLEDON, 2025

nyolcaddöntő

férfi egyes

Shelton (amerikai, 10.)–Sonego (olasz) 3:6, 6:1, 7:6 (7–1), 7:5

Djokovics (szerb, 6.)–De Minaur (ausztrál, 11.) 1:6, 6:4, 6:4, 6:4

Cobolli (olasz, 12.)–Cilic (horvát) 6:4, 6:4, 6:7 (4–7), 7:6 (7–3)



női egyes

Andrejeva (orosz, 7.)–Navarro (amerikai) 6:2, 6:3

Bencic (svájci)–Alekszandrova (orosz, 18.) 7:6 (7–4), 6:4

Szamszonova (orosz, 19.)–Bouzas (spanyol) 7:5, 7:5