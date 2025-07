Stollár Fanny befejezte a versenyzést orosz partnerével

Még a hétfői játéknapon Stollár Fanny és orosz partnere, Irina Hromacseva két szoros szettben vereséget szenvedett a wimbledoni torna második kiemelt duója, Dabrowski és Routliffe ellen a nyolcaddöntőben. A párosban öt WTA-trófeával büszkélkedő magyar teniszező a meccs után adott interjújában elmondta, hogy befejezte a közös munkát orosz partnerével.

Csalódott vagyok, mert ott volt előttünk a lehetőség, hogy negyeddöntőbe jussunk, a második szettben játszmalabdánk is volt, de nem sikerült kihasználnunk. Szerintem nem azzal volt a gond, hogy én, vagy Irina rossz döntést hozott volna egy fontos pillanatban, inkább az ellenfeleink voltak jobbak, és nyerték meg a pontot. Nem mi vesztettük el

– kezdte értékelését Stollár Fanny. Hozzátette, sajnos a wimbledoni torna során is kijött a kommunikációs probléma kettejük között, ami megnehezítette a közös munkát.

Ugyanez volt a helyzet a Roland Garroson is, hogy a döntő szett alatt gyakorlatilag hozzám sem szólt, nem volt hajlandó kommunikálni velem, és így nagyon megnehezítette a dolgomat. Most is hasonló volt a helyzet, a második szettben semmiféle kommunikáció nem volt közöttünk, éreztem, hogy nem akar hozzám szólni, így volt, hogy rossz döntéseket hoztunk.

Stollár Fanny szerint annak ellenére, hogy Hromacseva párjaként idén megnyerte a párizsi 125-ös challenger –, és a 250-es s'Hertogenbosch-i tornát is, nem volt felhőtlen a kapcsolatuk, ezért is döntöttek úgy, hogy a füves szezon – tehát Wimbledon után – befejezik a közös munkát.

Mindketten tudtuk, hogy ez volt az utolsó meccsünk, sajnálom, hogy ilyen véget ért, mert jó lett volna negyeddöntőbe jutni Wimbledonban

– tette hozzá Stollár, aki azt is elmondta, hogy összességében saját teljesítményével elégedett, újabb visszaigazolást kapott, hogy top10-es játékosok ellen is helytáll, és reméli, hogy a befektetett munka a jövőben meghozza a gyümölcsét, és még ennél is előrébb tud lépni a világranglistán.

Stollár a wimbledoni tenisztorna után a páros ranglistán a 42. helyre lép előre, ami pályafutása legjobb eredménye.