Sebestyén Dalma: Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült legyőznöm Hosszú Katinkát

A győriek versenyzője óriási hajrával, egyéni csúcsától (2:11.87) nem sokkal elmaradva, 2:12.20 perccel mindössze egyetlen századdal előzte meg a szám világcsúcstartóját és világbajnoki címvédőjét, aki a tavalyi, tokiói olimpia óta mindössze másodszor versenyez.

Férfi 100 méter gyorson a 200 méter pillangó olimpiai bajnoka, Milák Kristóf gyorsabbnak bizonyult az országos csúcstartó Németh Nándornál, aki a tokiói olimpián ebben a számban 57 év elteltével első magyar döntős volt.

Női 100 méter gyorson a 16 esztendős Pádár Nikolett új egyéni és korosztályos rekorddal, 54.85 másodperccel diadalmaskodott. Ez hat tizeddel marad el a világbajnoki A szinttől (54.25), viszont ezzel az úszással a legjobb B szintessé lépett elő, így jó esély van rá, hogy ott lehet a Duna Arénában két hónap múlva sorra kerülő eseményen.

Az úszószövetségnek adott interjújában Sebestyén Dalma kiemelte, hatalmas öröm számára, hogy sikerült legyőznie a szám világcsúcstartóját.

Nagyon boldog vagyok, az idő miatt is, meg hogy sikerült legyőznöm Katinkát, még ha ennyivel is. Eleinte nem igazán figyeltem, merre van, csak az utolsó hosszon kezdtem látni, hogy fel tudok rá jönni, és óriási öröm, hogy végül sikerült megelőznöm, ha némi szerencsével is.