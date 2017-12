Meghalt Littomeritzky Mária, olimpiai bajnok úszó

December 24-én este, 90 éves korában elhunyt Littomeritzky Mária úszó, aki az 1952-es olimpián a 4x100 méteres gyorsváltó tagjaként olimpiai bajnoki címet szerzett – írja az MTI.

Littomeritzky Mária 1927. május 12-én született Szegeden. 1943 és 1958 között 23 magyar bajnoki címet nyert, a Szegedi UE, a Csepel, majd 1949 után a későbbi BVSC színeiben, gyors- és pillangóúszásban. Három olimpián szerepelt 1948 és 1956 között, 1952-ben pedig tagja volt annak a 4x100 méteres gyorsváltónak, amely aranyérmet nyert Helsinkiben.

Az olimpián kívüli legrangosabb eredménye az 1954-es, torinói Európa-bajnokságon a 4x100 méteres gyorsváltóval szerzett aranyérem, illetve az 1947-es párizsi főiskolai világbajnokságon 100 méteres gyorsúszásban elért ezüstérem. A gyorsváltóval kétszer is világcsúcsot javított.

Gyógyszerészi diplomája megszerzése után a szakmájában is dolgozott, és a BVSC úszószakosztály vezetőedzőjeként is kitűnt. A volt sportoló tavaly került be a Magyar Úszó Hírességek Csarnokába.