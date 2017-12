Takarékoskodni kell Cseh László fizikai és lelki energiáival

A 32 éves Cseh Lászlónak a decemberi rövidpályás Európa-bajnokság nem sikerült túl jól, pályafutása során másodszor maradt érem nélkül, de azért nagy szezonja volt a budapesti vb-n második úszónak. Jövőre is folytatja karrierjét, de át kell gondolnia, mire tud felkészülni.

„Az év tanulságát röviden úgy tudom összefoglalni, hogy jövőre takarékoskodnunk kell Laci fizikai és lelki energiáival. Ez azt jelenti, hogy 2018-ban várhatóan csak a glasgow-i nagymedencés Eb kerülhet a fókuszba. Úgy tűnik, hogy egyelőre a mell- és a hátúszással nem igazán kíván foglalkozni, marad tehát a pillangó, abból próbáljuk a legtöbbet kihozni.” – mondta Plagányi Zsolt edző az SzPress Hírszolgálatnak.

Az edző azt is elmondta, hogy a kisebb sérülésekkel és betegségeket tudja kezelni Cseh, de akkor is kockázatot vállal. A rutinjával sok mindent megold, de a hosszabb távokhoz már kellenek az intenzív edzések. Magabiztosságot is csak tökéletes felkészüléssel tud szerezni.

Az úszóval Plagányi és a válogatott szövetségi kapitánya, Sós Csaba is egyeztetni fog arról, hogy a 2018-as versenyszezonban mit vállal.

A Swimswam portál szakírója, Braden Keith úgy gondolja, ha Cseh csak évi egy nagy verseny vállal be, még a 2020-as tokiói olimpián is ott lehet.