Hosszú Katinka: Kapcsolatunk megpróbáltatásokon megy keresztül

Az elmúlt napokban több lap is arról cikkezett, hogy Hosszú Katinka és edző-férje, Shane Tusup kapcsolata megromlott, az ünnepeket is külön töltötték. Az úszó és férje most egy Facebook-posztban reagált a cikkekre. Rövid levelüket változtatás nélkül közöljük.

Kedves Szurkolók, Érdeklődők!

Az elmúlt napokban több cikk jelent meg a sajtóban házasságunkról, melyeket eddig nem kommentáltunk. A mai napon azonban egyes írások átléptek egy határt, ezért a további valótlan állítások megjelenése előtt szeretnénk tisztázni a helyzetet.

Igaz, hogy kapcsolatunk nehéz időszakon, megpróbáltatásokon megy keresztül.

Igaz, hogy eközben az Iron Aquatics edzései minden csoportban megrendezésre kerülnek.

Mivel ebben a pillanatban ennél többet nem tudunk mondani, a bulvársajtót ellepik majd a velünk kapcsolatos durva és minden alapot nélkülöző feltételezések.

Ígérjük, ha mondanivalónk lesz, arról értesíteni fogjuk az értünk aggódókat. Addig kérünk minden, velünk kapcsolatban megjelenő találgatást erős fenntartásokkal kezelni.

Köszönettel,

Hosszú Katinka, Shane Tusup