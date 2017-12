Hosszú Katinka és Shane Tusup péntek délután adott ki közleményt, amiben elismerte a napok óta keringő pletykát, miszerint házassága nehéz időszakban van. Amikor kiadta, tudta, hogy ezzel csak újabb találgatások kezdődnek el, amiknek lényege: mi lesz most?

Noha már eddig is voltak, a pályafutása mellett mi lesz az eddig gondosan felépített branddel, no meg a klubbal (Iron Aquatics), a Nemzeti Sport jegyzetében azt is fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a kormány által felkínált Csillebérc is ott van, amin a leendő akadémiát hoznák létre.

Ragaszkodjunk azonban a közleményhez, ne lássunk bele többet. Egy sportoló magánélete alapesetben egyébként is tabu lenne, bár a magánéletének nem kis szeletét osztotta meg eddig rendszeresen a nyilvánossággal, amivel jelentősen hozzájárult az Iron Lady és szatelitjei brand építéséhez.

A kárörvendők elégedettsége mellett remélhetőleg nagyobb szelet azoké, akik most aggodalommal követik Hosszú jelzéseit, mert mégiscsak az előző olimpia legsikeresebb magyar sportolójáról van szó – három arany és egy ezüst, váltóban hatodik hely –, az idei vizes világbajnokságon csak ő nyert aranyérmet Magyarországnak, kettőt is.

A decemberi rövid pályás Európa-bajnokságon hat aranyat nyert, és akkor már nem volt mellette Shane Tusup, akivel az előző öt év sikereit elválaszthatatlanul élték át. A hivatalos indoklás úgy szólt: migrénje van, ezért mondta le a koppenhágai utat.

Pár nappal később, a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) gálavacsoráján már volt olyan pletyka, nemcsak azért maradtak távol, mert Shane Tusup beteg. Hanem mert nincsenek együtt, és ez igaz, Katinka Baján karácsonyozott.

Hogy intenzív kapcsolatot élnek, azt sohasem tagadták, amiben előfordult, hogy összevesznek, kiabálnak.

Hogy Shane hajlamos az üvöltözésre, sohasem tagadta, kvázi védjegyévé vált, ami lényegesen kevesebb embert zavarna, ha eközben nem torkolta volna le az olimpiai bajnok Kovács Ágit, vagy edzőtársát a bajnokságon, ha piszlicsáré hiba miatt nem támadta volna le Baján Katinka nevelőedzőjét, Pass Ferencet. Gyanítható, ebből családi konfliktus is lett, hiszen a család a városban él már régóta, oda kötik az ismerősök.

A szingapúri rövid pályás világkupán, a sorozat utolsó állomásán még novemberben is volt egy kis üvöltözés, összekaptak, a szállodai hangoskodást sokan hallották. Erre a magyar versenyzők és edzők már immunissá váltak, ha nem is kézlegyintéssel intézték, megszokták. Eleinte nem értették, de megszokták, azzal viszont nem lehetett könnyű szembesülni, hogy az amerikai edző nem köszön a kollégáknak, akikkel reggel és este találkozik itthon és külföldön egyaránt. Szakmai nézeteit magában tartotta, noha felajánlották neki, mondja el, váljon a vérkeringés részévé, de nem tudta a programjába illeszteni, pedig 2013-ban még előadott.

Egészen pontosan nem tudni, mi volt az utolsó csepp pohárban, de összességében ez lényegtelen is, mert ez már a közvetlen magánélet része.

A személyiségeknek össze kell illeni A riói olimpián házaspárok szerezték az aranyak javarészét. A Hosszúhoz hasonlóan háromszoros győztes Kozák Danutának is a férje az edzője. A szintén Fazekas Krisztinának pedig az amerikai Rami Zur. "Biztos, hogy nem könnyű, ha a férjed az edződ. A személyiségeknek is nagyon passzolniuk kell ugyanis egymáshoz. Katinkával nem lehet összehasonlítani bennünket, mert a két sportág egészen más, és az eredményeink között is jelentős a különbség a javára" - ezt Fazekas nyilatkozta az Indexnek.

A sporthoz tartozik ugyanakkor, hogy a jelenkor legsikeresebb magyar sportolójával, mi lesz. Sokismeretlenes a helyzet egyelőre.

Jövőre, 2018-ban akár egy év pihenőt is tarthatna, mert világbajnokság nem lesz, egy Európa-bajnokság mezőnye olykor már nem kihívás. Gyurta Dániel is csak egy számra fókuszált 2014-ben, két évvel olimpiai sikere után, nem hibáztatható, sőt, most igazán elfogadható, ha lazít egy kicsit.

Öt év kőkemény küzdelme után a szervezetének biztosan nem esne rosszul egy kis regeneráció és feltöltődés. Neki ugyanakkor a versenyzés a lételeme, de a versenyzés is monotonná válhat, a teniszezők tudnának erről mesélni.

Egy biztos, a koppenhágai teljesítményén nem érződött Tusup távolléte. Akikkel beszéltünk: versenyzőtársak, edzők, mind kiemelték ezt. Mi több, a magyar csapat tagjai azt jegyezték meg, jobban érezték, hogy Katinka ismét a magyar válogatott tagja lett, nem egy különálló egység. Az Iron-különítmény éles határa eltűnt, és ez nem hiányzott senkinek.

Talán a korábbi elnöke, Gyárfás Tamás lepődött meg legjobban, amikor köszönt neki. Bár az utóbbi évek csatáit tekintve valószínűleg Hosszú is. Abban értett egyet mindenki, ha ott van mellette az edzője, ez a reakció garantáltan nem születik meg.

Hosszú lelkesen szurkolt például a jövő egyik ígéretének, Gyurinovics Fanninak, a többséghez volt egy kedves félmondata.

Amit pedig a medencében is láthattunk, Verrasztó Evelynnel összeölelkeztek a versenyük után, megpuszilták egymást. A 2010-es margitszigeti Európa-bajnokságon teljesen természetes lett volna ez a gesztus, ahogy az is volt, amikor Jakabos Zsuzsa végzett mögötte második helyen, odament hozzá, és a fülébe súgott valamit.

Akkor azonban a tenyerére nem az volt írva, hogy Shane, hanem az, hogy titok. Még nem vállalták fel a kapcsolatukat.

Felesleges még találgatni, ha megromlik a viszonyuk, akkor ki lesz az edző. Leginkább azért szükségtelen ezt feszegetni, mert 2012 végén sem tudott arról senki, milyen képességű edző Shane Tusup, aki felkészíti majd a következő olimpiai ciklusra. És 2012-ben is Hosszú volt az úszás utolsó világbajnoknője.

Vagyis az utód lehet akár magyar, akár külföldi. De az is lehet – ugyanakkor esély van erre is -, hogy Tusup marad az edzője.

A magyar sportban egyetlen úszónő volt az, aki meg tudta védeni olimpiai bajnoki aranyát: Egerszegi Krisztina. A férfiaknál is csak egy: Darnyi Tamás.

Hosszú hozzájuk csatlakozhatna Tokióban, 2020-ban, de addig még rengeteg idő van. Ha jönnek is kihívók, 4:30-on belüli 400-as vegyesúszó nemigen van most, 200 vegyesen 2:07-en belül kell úszni a győztesnek, erre már nagyobb eséllyel pályáznak sokan.

Még egy tényt érdemes megállapítani: több vb-aranya van, mint a már említett két ikonnak, Egerszeginek és Darnyinak együtt. Egyikük sem váltott edzőt, noha Darnyi sokszor már nem is beszélt Széchyvel. Edzőváltás után Cseh László 10 év után világbajnok lett, és még úszásfajtát is váltott időközben.

Hosszú az eredményessége miatt is érdemelné a csendet, a türelmet, amíg rendezi a gondolatait és az életét, mert az eredményesség azt mutatja, eddig mindig tudta, mit és miért csinál.