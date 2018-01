Hosszú Katinka újabb versenyt mondott le

A múlt hétvégi antwerpeni úszóverseny után a luxemburgi Euromeet versenyen sem indul, a hivatalos rajtlistán csak a csúcstartók között szerepel a neve.

2016-ban ott volt a városban, ezért nem vette át Budapesten a világ legjobb úszónőjének járó díjat a FINA-gálán. Két éve úszott 100 háton, 200 gyorson és mindkét vegyes számban (200, 400), az olimpiai felkészülésnek fontos állomása volt.

A magyarok közül most ott lesz Cseh László, Kozma Dominik, Verrasztó Evelyn is. Hosszú persze az utolsó pillanatban is beeshet, de ez nem túl valószínű.

Hosszú eddig az összes versenyzési lehetőséget megragadta, senki más nem versenyzett annyit, mint ő 2012-től. Nem volt pihenője, nagy győzelmei után már a rövid pályás világkupákon állt rajthoz. 2018-ban nagy változás lehet ebben.

Házassági válságuk eddig érezhetően kihatással van a szezon elejére, de az év legkomolyabb versenye, az augusztusi Európa-bajnokságra még így is felkészülhet.

"A formám nem az igazi, én pedig nem állok úgy rajthoz, hogy nem érzem tökéletes állapotban magam. Nem tudok félvállról venni egyetlen egy versenyt sem"

- mondta a Borsnak a háromszoros olimpiai bajnok.

A jövő héten Zürichben lesz verseny, valószínűleg akkor sem indul.

Hosszú távollétében nem állt meg az élet, az indulók között olyan nagyságok is voltak a múlt héten Antwerpenben, mint az olimpiai bajnok Ranomi Kromowidjojo vagy a riói 100 méteres férfi gyorsúszásának ezüstérmese, Pieter Timmers.

A magyarok közül Jakabos Zsuzsa 11-szer rajtolt a versenyen, összesen 2850 métert teljesített versenytempóban, míg a vb-ezüstérmes Dávid 5400 métert tempózott, 14-szer láthatták a rajtkövön.

Részletes eredmények:

Verrasztó Dávid (FTC)

800 gyors 1. 8:16.09

1500 gyors 1. 15:44.36

200 pillangó 2. 1:58.60

200 vegyes 1. 2:03.45

400 vegyes 1. 4:19.76

Jakabos Zsuzsana (Győri Úszó SE)

400 gyors 1. 4:18.54

200 hát 2. 2:15.91

200 pillangó 2. 2:11.97

200 vegyes 2. 2:16.13

400 vegyes 1. 4:50.04

Szilágyi Liliána (Honvéd)

200 pillangó 1. 2:09.21

100 pillangó 1. 59.04

Biczó Bence (FTC)

200 pillangó 1. 1:57.91

Mészáros Márk (Győri Úszó SE)

200 vegyes 3. 2:04.63

Szentes Bence (Győri Úszó SE)

50 hát 2. 25.85

Sebestyén Dalma (Győri Úszó SE)

200 mell 2. 2:32.48

(Borítókép: Bődey János / Index)