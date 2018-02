Ledecky átírta Hosszú Katinka rekordját

Katie Ledecky magyar szempontból is érdekes rekordjáról ír a swimswam.com. Az ötszörös olimpiai bajnok amerikai eddig csak a gyorsúszásra figyelt, most azonban vegyesen is rajthoz állt.

400 yard vegyesen, ami nem hivatalos táv, de amin Hosszú Katinka tartotta az előző rekordot, még 2012-ből.

A még mindig csak 20 éves Ledecky egy századdal (3:56,53) volt gyorsabb, mint valaha Hosszú.

Összesen, kerekítve 35 méterrel volt rövidebb a pálya, mint ha méterről lenne szó. Ami nem kevés.

A rekord viszont figyelemfelkeltő, különösen, ha a 17-szeres világbajnok Ledecky a vegyes úszásban is versenyezni akar a jövőben.