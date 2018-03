Magyar Idők: Tusup marad Hosszú Katinka edzője

A lap úgy tudja, ezzel hivatalosan is véget érhet az úszónő kapcsolata amerikai férj-edzőjével.

Hosszú Katinka, háromszoros olimpiai bajnok úszónő pár nappal ezelőtt írásban is megerősítette, hogy válófélben lévő férje, Shane Tusup irányítja az edzéseit – írja a Magyar Idők.

Az úszónő február közepén adta be a válókeresetet, amivel hivatalosan is véget érhet a kapcsolata Shane Tusuppal, az pedig már ezt megelőzően is fontos kérdés volt, hogy ki lesz majd a klasszis új edzője. Azt tudni lehetett, hogy márciusban Hosszú már versenyezni fog, a hónap végén országos bajnokságot rendez Debrecen.

Ahogy az is biztos volt, hogy Tusup egyelőre az állam által finanszírozott kiemelt edzői program részese, az ezzel járó egymillió forintos juttatásra pedig mindaddig jogosult, amíg van tanítványa, akivel rendszeresen együtt készül.

Ennek kedvezményezettjeit a MÚSZ javaslata alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Edzők Társasága jelöli ki. A Magyar Idők információi szerint néhány nappal ezelőtt érdeklődött is arról az utóbbi szervezet, hogy ki irányítja jelenleg Hosszú felkészítését, az úszónő pedig válaszában azt írta,

edzéseit időszakosan Shane Tusup irányításával végzi.

Úgy tűnik tehát, hogy egyelőre marad nagyjából minden úgy, ahogy eddig volt, Hosszú mégsem kapja meg legnagyobb ellenfelének edzőjét, ez a terv komolyan valószínűleg fel sem merült. Vergnoux, amikor hallott róla, viccnek titulálta.

Azt azonban nem tudni, hogyan alakul majd át Tusup és Hosszú viszonya. Az amerikai edző azt mondta 2017 elején, annyira szereti Katinkát, ha úgy döntene, mással folytatja, elfogadja. Most viszont úgy tűnik, az edzője maradhat, de a magánéletben folytatják külön.

(Borítókép: Huszti István / Index)