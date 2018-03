Hosszú Katinka és Shane Tusup szüneteltetik válóperüket

Hosszú Katinka és Shane Tusup szünetelteti az úszónő által kezdeményezett válópert, értesült a Blikk.

A lap arról ír, hogy a két felet a bíróság beidézte, de nem rendeztek tárgyalást, mert a jogi képviselőkön keresztül közös kérelmet nyújtottak be a per szüneteltetésére. A Blikk szerint ez a lépés azt jelezhet, hogy a per folytatása előtt az anyagi kérdésekben akarnak megegyezni. Nagyjából egymilliárd forintos vagyonról lehet szó, ami szponzori pénzekből, az Iron Lady márkából és pénzdíjakból jöhetett össze.

Hosszú Katinka december végén jelentette be, hogy kapcsolatuk megpróbáltatásokon megy keresztül. Egy ideje már nem él együtt férjével, aki egyelőre még mindig az edzője. A válópert február végén adták be.