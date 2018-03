Visszavonult az olimpiai bajnok Gyurta Dániel

Kedden, kissé váratlanul sajtótájékoztatón jelentette be visszavonulását Gyurta Dániel olimpiai bajnok, háromszoros világbajnok úszó.

A 28 éves sportoló 2012-ben a londoni olimpián ért a csúcsra, amikor megnyerte a 200 méteres mellúszás döntőjét. Világbajnokságokon 2009 és 2013 között három vébén nem lehetett legyőzni ebben a számban.

Nehéz pillanat ez az életemben, mert 90 százalék volt a teljesítményem, ez már nekem nem megfelelő, mert 110 százalék jellemző ram. Remélhetőleg lesz Gyurta a medencében, mert a testvérem versenyez a most kezdődő ob-n

- mondta könnyes szemmel Gyurta Dániel.

Ezután a vízbe ugrott a Komjádi uszodában, és leúszta utolsó 50 méterét.

Sós Csaba szövetségi kapitány épp kedd reggel nyilatkozta, hogy Gyurta már túl van a zenitjén, valószínűleg nem fog több nagy címet nyerni, de ő még úgy érzi, úszni fog.

Gyurta 13 évesen a nála három évvel idősebb koroszály rekordjait tartotta mellúszásban. 2004-ben nyerte első felnőtt bajnoki címét, majd ott volt a athéni olimpián is, ahol 15 évesen második helyen végzett, Rózsa Norbert 1992-ben felállított rekordját döntötte meg.



2009-ben, Rómában lett világbajnok 200 méter mellúszásban, majd egy évre rá a budapesti Eb-n is nyerni tudott. 2011-ben és 2013-ban is világbajnok lett, közben 2012-ben, Londonban lett olimpiai bajnok. Az Eb-n 2012-ben is nyerni tudott.



Rövidpályás Európa-bajnokságon 2006-ban nyerte az első aranyérmét 200 méter mellen. 2015-ig összesen hat aranyt és két ezüstöt nyert a 25 méteres medencében.

A 2015-ös világbajnokságon elért harmadik helye volt az utolsó komolyabb eredménye. A 2016-os olimpián kedvenc számában, 200 méter mellen csak a 17. helyen végzett, a budapesti vb-n csak 26. hely jutott a rövidebb mellúszó számban, illetve a 17. lett 200 méteren.



Tizennyolcszor lett magyar bajnok. Összesen 34 országos, Európa-bajnoki, világbajnoki és olimpiai csúcsot állított fel karrierje során. 2016-ban beválasztották a NOB sportolói bizottságába.

Ígéretes sportdiplomata-karrier áll előtte, a jövőben leginkább erre fog koncentrálni.

Nem volt könnyű meghozni, hosszabb folyamat eredménye a döntésem. Azt kívánom a fiataloknak, hogy az én legjobb időeredményemet is szárnyaljak túl

- köszönt el az úszósporttól Gyurta.

Medencében elért eredményei mellett Gyurta Fair Play díjat is kapott, 2013 őszén vehette át a nemzetközi elismerést. Egy évvel korábbi olimpiai győzelme után ugyanis aranyérmének másolatát elvitte korábbi ellenfele, az olimpia előtt tragikus hirtelenséggel elhunyt Alexander Dale Oen szüleinek, hogy így tisztelegjen az emléke előtt.

Gyurta Dániel Született: 1989. május 4., Budapest Klubja: UTE Versenyszámai: 100 m mell, 200 m mell, 4x100 m vegyesváltó Olimpiai eredményei: 1. (2012, 2000 m mell), 2. (200 m mell, 2004) További kiemelkedő eredményei: világbajnok (200 m mell, 2009, 2011, 2013), vb-3. (200 m mell, 2015), Európa-bajnok (200 m mell, 2010, 2012), Eb-3. (4x100 m vegyesváltó, 2012), Eb-3. (4x100 m vegyes, 2012, 2014), rövidpályás világbajnok (2012, 2014), A Nemzetközi Olimpiai Bizottság sportolói bizottságának tagja Elismerései: A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje (2004) A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (2010) A Magyar Érdemrend középkeresztje (2012) Az év magyar férfi sportolója (2009, 2012, 2013) Budapest díszpolgára (2012) Nemzetközi Fair Play-díjas (2013)

