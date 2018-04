Kenderesi Tamás visszavágna Milák Kristófnak

Milák Kristóf akkorát úszott az országos bajnokságon, hogy arra alig lehet szavakat találni, az ezüstérmes Kenderesi Tamás ugyanakkor visszavágna a nála három évvel fiatalabb honfitársának. Ehhez viszont először saját magát kell legyőznie és folyamatosan megjavítani az egyéni rekordját, a 2016-os olimpián felállított 1:53.62 perces csúcsot (Milák 1:52.71-et úszott 200 méter pillangón).

Az úszás egy olyan sportág, ahol a versenyzőnek nap, mint nap először is magát kell legyőznie: az edzéseken a lustaságát, a felkészülés legnehezebb napjaiban a fásultságát, aztán pedig, ha elérkezik a bizonyítás napja, a bizonytalanságát, vagy éppen a kishitűségét. Huszonegy éves vagyok, minden együtt van bennem, hogy önmagamat és aztán az ellenfeleimet is le tudjam győzni

– nyilatkozta Kenderesi az SzPress Hírszolgálatnak.

Kenderesi az ob-n elért 1:54.18 perces ideje második helyre emelte a világranglistán, de jócskán elmaradt Milák Kristóf idejétől. Emiatt az olimpiai bronzérmes úszó szerint az augusztusi Glasgow-i Európa-bajnokságon még nem biztos, hogy vissza tud vágni Miláknak. Azonban meg van arról győződve, hogy neki is sikerülhet 1.53 percen belüli eredményt elérnie, ha nem is most rögtön, de hamarosan.