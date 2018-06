Magyar úszókat fogadott Ferenc pápa

400 vegyesen nyert, most a rövidebbik táv vár rá.

A Sette Colli úszóverseny előtt Ferenc pápa több úszót, így magyarokat is fogadott audenciáján. Bohus Richárd, Kapás Boglárka, Kenderesi Tamás, Verrasztó Dávid és Evelyn is kezet foghatott a szentatyával, ahogy Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke is.

A versenyen induló minden nemzetből volt képviselő a pápai audencián, többe között az olimpiai bajnok svéd Sarah Sjöström, a holland Ranomi Kromowidjojo vagy a dél-afrikai Chad le Clos is megjelent. Az olasz válogatottat az olimpiai és világbajnok Gregorio Paltrinieri vezetésével jelentek meg.

Ferenc pápa az úszóknak arról beszélt, hogy az időeredmények elérése mellett a sportolók helytállása elsősorban fegyelemről, egészséges versenyszellemről és csapatmunkáról tanúskodik. „Ti mindannyian demonstráljátok, hogy a célok elérhetők kemény edzésmunkával, amely szigorú elkötelezettséget és áldozatokat kíván. Mindez az élet egy nagyszerű leckéje, amely kifejezetten jó példa lehet a titeket követő fiatal generációk számára.”

A szentatya arról is szólt, hogy az úszás a többi sporthoz hasonlóan az a tevékenység, amely, ha teljes szívvel csinálják, „egyszerre erősíti a testet és az ember személyiségét, akaraterejét, és megtanít arra, miként fogadjuk el egymást egyszerre riválisnak és barátnak.”

Az audiencia végén az olasz bajnokok egy válogatott felszerelést adtak át Ferenc pápának, aki ezután egyenként kezet fogott a résztvevőkkel, így a magyar csapat tagjaival is.

Az audiencián az úszók nevében az olasz, valamint az Európai Úszószövetség (LEN) elnöke, Paolo Barelli köszönte meg a pápának, hogy fogadta a versenyzőket.