Késely kettő, Milák egy arannyal nyitott a junior úszó Eb-n

Ha nem is most rögtön, de hamarosan képes lehet rá.

Három aranyéremet szerzett a helsinki junior úszó Európa-bajnokság első napján a magyar csapat. Késely Ajna duplázott, 400 vegyesen és 800 gyorson is ő volt a legjobb, Milák Kristóf a 400 gyorsot húzta be.

Női 400 vegyesen három magyar úszta a legjobb időket, de a szabályok szerint egy nemzetből csak két döntős lehet, így Mihályvári Farkas Viktória a harmadik legjobb idővel sem úszhatott még egyszer. Késely a döntőben rajt-cél győzelmet szerzett, több mint négy másodperces előnnyel győzött, Horváth Lili a harmadik lett.

Késely 800 gyorson is nagyon erős volt, 8:30,43-as Európa-bajnoki rekorddal nyert.

Az elsősorban pillangózó Milák nagyot hajrázott a 400 gyors döntőjébe, háromszáz méternél még csak a harmadik volt, de az utolsó százat megnyomta, hét tizeddel győzött. Kalmár Ákos hatodik lett. Milák aztán 50 pillangón szerzett még egy hatodik helyet.

„Tudtam, hogy rengeteg számon indulok ezért nehéz lesz. Négyszáz gyorson reggel is, meg most délután is állítólag nagy „fürdésekben” voltam, azaz lazábban mentem a kelleténél. Az első kétszáz az úgy eltelt, a második 200-on jöttek meg a többiek, akkor kezdett kicsit izgalmasabb lenni az a szám. Tartottam a kötelezőt, és az utolsó ötvenen megindultam. Ötven pillén arra jöttem rá, hogy arra jobban rá kell edzenem, hogy jól menjen. Száz háton elértem a célt és bejutottam a döntőbe. Várom a holnapot!" – nyilatkozta Milák.

Junior Eb, Helsinki, 1. nap – a magyar döntősök

Férfiak

400m gyors

1. Milák Kristóf 3:50.00

6. Kalmár Ákos 3:52.06

50m pillangó

6. Milák Kristóf 23.82

Nők

800m gyors

1. Késely Ajna 8:30.43

400m vegyes

1. Késely Ajna 4:41.55

3. Horváth Lili 4:45.88

4x100m gyorsváltó

5. Magyarország 3:46.37

(Fábián Fanni, Kurdi Zsófia, Gyurinovics Fanni, Barócsai Petra)