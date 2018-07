Svájcból érkezik Hosszú Katinka új edzője

A háromszoros olimpiai bajnok úszó változtat az edzésein, és a versenynaptárán is.

Az Iron Aquatics használati szerződése május végén lejár. Bérleti szerződésük nem is volt.

11 és 14 óra között használhatja a nagyközönség is a vizes vb-re épített uszodát.

Egy nappal az után, hogy Hosszú Katinka bejelentette, hogy új klubot alapít és nem a korábbi edzőjével, Dave Salóval képzeli a jövőjét, a Magyar Idők megnevezte, ki lehet majd az, akivel az augusztus 3-án kezdődő Európa-bajnokságon már együtt fog dolgozni. A lap úgy tudja, hogy a jelenleg a svájci utánpótlás-válogatottnál dolgozó Petrov Árpád lesz Shane Tusup és Salo utóda.

A lap megkereste a 35 éves szakembert, aki nem cáfolta a hírt, de a hétfői, hivatalos bejelentésig még időt kért, addig nem akar az ügyben nyilatkozni.

Petrov Árpád a legendás, ukrán származású Anatolij Petrov egyik fia, aki Jakabos Zsuzsannát is felfedezte és több paraúszó edzője is volt. A Petrov ikrek másik tagja, Petrov Iván jelenleg a magyar utánpótlás szövetségi kapitánya és a Győri Úszó SE edzője is egyben.

Az augusztus elején, Glasgow-ban rendezendő Európa-bajnokságra Hosszú Katinkát hat számban nevezte a szakvezetés, de majd később dől el, hogy valójában hányban indul.