Hosszú három számot vállalt, Milák lehet az Eb sztárja

Pénteken már az érmekért harcolnak az úszók az idei Európa-bajnokságon, Glasgow-ban. Délután elrepülnek, előtte Sós Csaba kapitány elmondta, hogy tíz éremmel lenne elégedett.

A háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka csak csütörtökön utazik, pénteken van ugyan a 400 vegyes, de azt idén kihagyja.

200 vegyesen és 100 valamint 200 háton áll rajthoz. Esetleg a 4x200-as, egyébként címvédő gyorsváltóban.

A kapitány emlékeztetett rá, nincs elvárás vele szemben, mert ő már mindent elért, és kifejezetten 2020-at vette célba, és az első féléve nem alakult mintaszerűen, elvált Shane Tusuptól. Most már Petrov Árpád lesz mellette.

Hosszú 2008-ban, a pekingi olimpiára készült utoljára magyar edzővel, világbajnoki és olimpiai bajnoki aranyait amerikai segítséggel érte el. Most egy színtiszta magyar korszak kezdődhet az életében.

A mostani olyan Eb lehet, amikor nem feltétlenül róla szólnak a hírek, hanem például Milák Kristófról, aki a tavalyi vb-n ezüsttel robbant be a felnőttek közé 100 pillangón. Azon a távon és kétszázon is a legfőbb esélyesek közé tartozik most.

200 pillangón egyébként négy magyar lesz ott a rajtnál, Milákon kívül a világbajnok Cseh László, az olimpiai bronzérmes Kenderesi Tamás, és a 2010-es ifjúsági olimpia győztese, Biczó Bence.

Mivel a döntőbe csak ketten kerülhetnek be, könnyen előfordulhat, hogy az előfutamban elért harmadik idő is a búcsút jelenti. Ebben a számban abszolút realitás, hogy két magyar álljon a dobogó tetején.

Milák úgy értékelt, hogy időkben gondolkodik, de mivel ő a világranglista vezetője 200 pillangón (1:52,71), könnyen lehet, hogy Michael Phelps világcsúcsával (1:51,51) harcolhat majd, ha ilyen ütemben fejlődik.

Van, aki tanulni megy, van, aki döntőt akar úszni, van, aki érmet szerezne és van, aki az aranyra hajt, de én mindenkire büszke vagyok"

- ezek már Wladár Sándor elnök szavai voltak, 1981-ben már olimpiai bajnokként utazott Eb-re, ahol duplázni tudott, pedig még éppen csak betöltötte a 18. életévét.

A naponkénti esélyeink így néznek ki.