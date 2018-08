Rasovszky Kristóf inkább nem beszél a családjával verseny előtt

Rasovszky Kristóf egy hajszállal maradt le az Európa-bajnokságon arról a bravúrról, hogy mindhárom nyílt vízi úszószámban aranyérmet nyerjen. A Digi Sport Sport 24 című műsorának nyilatkozó sportoló így is történelmi tettet hajtott végre, ő az első úszó a férfiak mezőnyében, aki egy Európa-bajnokságon valamennyi nyílt vízi távon érmet szerzett.

Egyedül a 10 km-en szerzett ezüst miatt lehetett volna csalódott, de a szemmel nem látható különbséggel elbukott arany sem keserítette el nagyon.

Egy picit dühös vagyok magamra, amiért így nyúltam be, és nem sikerült ezzel nyerni, de talán pont jó időben jött, hiszen jövőre világbajnokság, utána pedig – ha megvan a kvalifikáció, akkor – olimpia.

"Inkább, most történjen ez velem, mint a következő években. Nincs miért csalódottnak lennem, jól hangzott volna, hogy háromszoros Eb-aranyérmes lettem, de azért az ezüst is szépen csillog"

– mondta Rasovszky, akinek pluszmotivációt jelent, hogy családja a legtöbb versenyére elkíséri, azt viszont nehezen viseli, ha megpróbálnak tanácsokat adni neki a verseny előtt.

„Szeretek előttük versenyezni, de nem szeretem, ha a verseny előtt beszélünk. Régen anya nagyon szeretett arról beszélni, hogy mit, hogyan, merre, meddig. De én kifejezetten nem szeretem verseny előtt, ha arról beszélnek nekem, hogy mit, hogyan kell csinálnom, mert általában két-három nappal előtte eldöntöm, hogy mik lesznek a terveim.”

A pihenésre egyelőre meglehetősen korlátozott lehetőségei vannak az úszónak.

Ennyi könnyítést kaptam, de nincsen igazából megállás.”

A következő nagy cél a jövő évi világbajnokság, de azt még egyelőre Rasovszky sem tudja, hogy hány távon indul majd.

A 25 km-rel mindig hadilábon állok, idén is június elején döntöttem el, hogy végül úszni fogok. Sosem tudom eldönteni, hogy a 25 km-t mennyire szeretném leúszni, ez most is egy utolsó pillanatos döntés lesz.