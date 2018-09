Rasovszky sorozatban nyolcadjára aranyérmes a nyíltvízi Európa-kupán

Idei negyedik, sorozatban nyolcadik Európa-kupa győzelmét aratta Rasovszky Kristóf, aki ezúttal Bledben, a LEN Európa-kupa utolsó állomásán diadalmaskodott.

A 21 éves veszprémi úszó ezúttal 5 kilométeren tudott győzni, 1,9 másodpercet vert a második helyen célba érő olasz Pasquale Sanzullóra, begyűjtve ezzel zsinórban nyolcadik győzelmét a kupasorozaton.

Koppenhága azért nem esett jól, mert az Eb után visszavettünk a tempóból, és így tudtam pihenni, aztán megint kezdtünk felpörögni picit, így a mostanin sokkal jobban éreztem magam.

– mondta Rasovszky a verseny után, utalva ezzel a két héttel ezelőtti versenyre, hozzátéve, hogy ez az állomás sokkal könnyebb is volt neki, és bár az elején az egyik olasz úszó megpróbált ellépni, később simán utolérték.

A magyar úszó egyébként egy hónapja a glasgow-i Eb-n is kiválóan szerepelt: két aranyat, és egy ezüstöt gyűjtött be, a jelek szerint pedig azóta is száz százalékon pörög. A nőknél is volt magyar érdekelt, Olasz Anna végül a nyolcadik helyen ért célba ugyanezen a távon.

Eredmények

Férfiak

1. Rasovszky Kristóf 53:00.5

2. Pasquale Sanzullo (olasz) 53:02.4

3. Niklas Frach (német) 53:04.5

Nők

1. Leonie Beck (német) 55:50.5

2. Lea Boy (német) 56:00.0

3. Alisia Tettamanzi (olasz) 56:29.5

8. Olasz Anna 57:43.6