Egészen szürreálisra sikerült a katari úszó-világkupa éremátadója

Ahogy azt mi is megírtuk, Hosszú Katinka két arany- és egy bronzérmet nyert Katarban, az úszók idei világkupa-sorozatának második állomásán, a szervezők pedig a felvételek alapján tettek róla, hogy az érmek átvételével jobban meggyűljön a baja a magyar versenyzőnek, mint magával a versenyzéssel.

Az eredményhirdetés eleve akkor kezdődött el, amikor a program szerint már úsznia kellett volna a versenyzőknek, mert valamilyen okból a már lement versenyszámok után nem osztottak érmeket, a java azonban csak ezután jött:

ahelyett, hogy a női 400 gyors, a férfi 400 gyors és a női 50 hát érmeit külön osztották volna ki, egyszerűen csak teljesen véletlenszerű sorrendben, nemtől függetlenül kihívták a versenyzőket.

Röhejesen hangzik, pedig tényleg ez történt, ráadásul az érmeket is mindenféle koncepció nélkül osztották ki, mások mellett Hosszúnak is vissza kellett jönnie az érmeiért. Ez amúgy annyira nem is lenne gáz, ha egy vidéki noname versenyről lenne szó, de hát ez mégis a FINA rövidpályás világkupa-sorozata, úgyhogy elég nehezen lehet értelmezni a dolgot.

Ha szeretnék végignézni a kibontakozó káoszt, az M4 Sport révén meg is tehetik, szerencsére ugyanis Facebook-oldalukra is feltöltötték az egész átadást: