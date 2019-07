Történelmi aranyéremre is van esély a vizes vb-n

Dél-Korea déli részén, Kvangdzsuban július 12. és 28. között rendezik meg a vizes világbajnokságot, és bár eddig nem lehetett hallani arról, milyen sztárfellépőt hívnak a nyitóünnepségre, biztosan sokszor viszonyítási alap lesz a rendezés, mert két éve Magyarország bonyolította le ugye az eseményt.

Annyi látatlanban megállapítható, hogy a vízilabda nem vonz majd annyit nézőt, mint nálunk, és valószínűleg az úszás sem teremt olyan hangulatot, mint azt a Duna Aréna lelátóin láttunk. De nézzük részletesen, mire számíthatunk a következő bő két hétben:

Hosszútávúszás:

A 22 éves Rasovszky Kristóf favorittá lépett elő, miután a tavalyi Európa-bajnokságon két aranyérem mellett egy ezüstöt is szerzett. A 10 kilométeres - olimpiai - távon a holland Weertman hajszállal megelőzte, noha mindketten tizedre ugyanolyan időt úsztak. Akkor nem volt meg a megfelelő rutinja az aranyéremhez.

A nőknél Olasz Anna első számú célja, hogy a tíz közé beverekedje magát, ezzel pedig ott lehessen a jövő évi olimpián.

Ebben az úszásnemben még nincs Magyarországnak világbajnoki aranyérme, most akár mindez megszülethet.

Vízilabda:

A férfiak könnyű csoportba kerültek, csak az lesz a kérdés, hogy a csoport első vagy második helyén lépnek-e tovább. A spanyolokat meg kell verni ehhez, a Világligában ez ötméteresekkel sikerült, a válogatott pedig azóta a legnagyobb ászokkal erősödött. Elég csak Nagy Viktorra, Varga Dénesre, Hárai Balázsra vagy épp Vámos Miklósra gondolni. Dél-Afrika és Új-Zéland ellen csak a gólkülönbség lehet kérdéses.

Ha csoportelsők leszünk, akkor pihenhetünk, nem kell meccset játszani a nyolc közé jutásért.

A Világligában győztes szerbek pihentetik a legjobbjaikat, de így is komoly erőt képviselnek, és ha ők nyerik a csoportjukat, a magyarok pedig nem, akkor a két ország már a nyolc között összecsaphat.

A legjobb négy közé hagyományosan hat ország pályázik nagy eséllyel. Horvátország, Montenegró, Olaszország, Szerbia, Magyarország, Spanyolország. Azért is fontos a jó helyezeés, mert két olimpiai hely kel itt el.

Arra kellene vigyázni, hogy ne a mieink szoruljanak ki az elődöntőből, mint az előző olimpia előtt, 2015-ben, Kazanyban. Budapesten Märcz Tamás csapata döntőt játszott a horvátokkal, ha most is így lenne, akkor közvetlenül olimpiára juthatna a válogatott. Ha nem, akkor egy selejtező tornáról is biztosítani lehet a tokiói részvételt.

A nőknél a csoportban már van két nehéz ellenfél. Nemcsak az előző vb-n bronzérmes oroszok ellen dől majd el, melyik válogatott lesz csoportelső, mert Kanada sem gyenge. Emlékezhetünk, két éve a negyeddöntőben 6-4-re verték Bíró Attila csapatát a Margitszigeten, és megakadályozták azt, hogy éremért játsszanak a mieink hazai pályán.

A nőknél nehezítés, hogy csak egy kvóta elérhető, és ha meg is nyerjük a csoportot, az Egyesült Államok jöhet az elődöntőben, amelyik kimagaslik a mezőnyből, nem mellékesen már olimpiai résztvevő a Világliga megnyerésével. Vagyis ezúttal egyáltalán nem tragédia, ha a másik ágra kerülünk át. A nőknél kisebb az esély az olimpiai hely mostani megszerzésére, de ez lenne a cél természetesen.

Úszás

Az előző vb-n Hosszú Katinka volt az egyetlen, aki aranyérmet nyert. Mindkét vegyes számot (200 és 400 méter) hozta, most is erre pályázik. Két éve 200 pillangón bronzérmes volt, most elvérzett a hazai válogatón. 200 háton egyéni csúccsal lett második, bravúr lenne, ha most ezt az érmet megszerezné ismét. Hosszú esélyeivel a jövő héten külön cikkben foglalkozunk.

Milák Kristóf lehet a férfiaknál az, aki 200 pillangón nagyon jó esélyekkel pályázik az aranyra, sőt a kapitány, Sós Csaba már azt is megpendítette, hogy a 23-szoros olimpiai bajnok Michael Phelps idejét is megközelíti hamarosan, de akár el is veheti az amerikai fenomén világcsúcsát. Kenderesi Tamásnak nem úgy sikerült a budapesti vb ahogy szerette volna, most igazolni szeretné, hogy ott van a világ legjobbjai közt.

Cseh Lászlót persze sohasem szabad leírni, annál is inkább, mert 2003 óta valamennyi vb-ről éremmel tért haza. Most 100 pillangón lesz érdekelt, a legutóbb olimpián elcsípett egy ezüstöt, emlékezetes versenyben hármas holtversenyben úsztak ugyanolyan időt. (Phelps és Le Clos állt a dobogón mellette.)

A frissen honosított, zentai születésű Szabó Szebasztián 50 pillangón remekül úszott idén, most világszintre is berobbanhat.

Verrasztó Dávid 400 vegyesen az amerikai Chase Kalisz mögött második lett a budapesti vb-n, a japán Setót megelőzte. Ezt a sorrendet alighanem látatlanban elfogadná most is a Fradi versenyzője.

Két éve hatalmas bravúrnak számított a 4x100-as férfi gyorsváltó bronzérme, ha most is ott lennének a dobogón, akkor egyértelműen jeleznék, az olimpián is számolni kell velük.

A tavaly Eb-győztes Kapás Boglárka 200 pillangón most összemérheti erejét a világgal, Késely Ajna 800 és 1500 méteren lehet harcban az érmekért. Sós Csaba kapitány 4-5 érmet remél, ők lehetnek azok, akik ezeket megszerzik.

Borítókép: Hosszú Katinka a női 100 méteres hátúszás döntőjében a Nemzetközi Úszó Szövetség, a FINA több mint hárommillió dolláros összdíjazású meghívásos bajnoki sorozatának egyetlen európai állomásán a budapesti Duna Arénában 2019. május 12-én. MTI/Illyés Tibor