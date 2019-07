Két századmásodpercen múlt Késely világbajnoki bronzérme, Hosszú nagy fölénnyel döntős

A negyedik helyen ért célba Késely Ajna 400 méter gyorsúszásban, és bár szinte végig tartotta a harmadik helyét, az egyik amerikai ellenfele jobb benyúlással megelőzte.

Kapás Boglárka ugyanebben a számban hatodik helyen ért célba.

A férfi 4-szer 100 méteres gyorsváltónk hetedik lett.

Hosszú Katinka nagy fölénnyel jutott a 200 méter vegyes döntőjébe.

Szabó Szebasztián a döntőbe jutott 50 méter pillangón.

Úszódöntők és -elődöntők.

A vizes vb-n vasárnap rendeztek először úszódöntőket, és több magyar is elkezdte a versenyzést.

Női 400 méter gyors - Két századmásodpercen múlt a bronz

Késely Ajna a harmadik helyen jutott a 400 gyors döntőjébe, 4:03,51-gyel egyéni csúcsot is felállított (Kapás Boglárka hetedikként jutott döntőbe), így éremben is reménykedhettünk. Késely már az első 50 méter után a harmadik volt, és tartotta is ezt a helyét szinte az utolsó méterig.

Az amerikai Leah Smith azonban jól hajrázott, egyre jobban feljött Késelyre, és végül jobban sikerült a benyúlása, két századmásodperccel megverte Késelyt, aki nagy egyéni és országos csúcsot úszott: 4:01,31-et. Késely az M4-nek a verseny után azt mondta:

Gyerekfejjel csalódott vagyok, de ha leülök majd és végiggondolom, azt fogom mondani, ennek így kellett történnie. Még fiatal vagyok ahhoz, hogy csalódott legyek. Nagyon boldog vagyok, hiszen hatalmas motiváció, hogy Ledecky mellett úszhattam. A két évvel ezelőtti világbajnokságon a szélen úsztam, most pedig a nagyok között küzdhettem a dobogóért.

Kapás Boglárka azt mondta, maximálisa kiúszta magát, ugyanakkor egy kicsivel jobb időt szeretett volna. "Még mindig egy kicsit el vagyok szokva a gyorstól" - mondta Kapás, aki biztos volt abban, hogy Késely megdönti az országos csúcsát.

Az amerikai Katie Ledecky és az ausztrál Ariarne Titmus külön meccset vívtak az aranyért, végül Titmus lett a világbajnok. Kapás végül a hatodik helyen ért célba.

Női 200 méter vegyes, elődöntő - Hosszú simán döntős, érzi a vérszagot a piros csík körül

Petrov Árpád edző előzőleg 2:09-es időt várt Hosszú Katinkától, aki ehhez képest 2:07,02-t úszott, így a legjobb idővel jutott az elődöntőbe.

Az első elődöntőt a kanadai Sydney Pickrem nyerte, 2:08.83-at úszott, másodikként a kínai Je Si-ven ért célba. Hosszú a második futamban úszott, és már a hátúszásnál fél testhossz volt az előnye. A mellúszásnál már egy testhosszra nőtt ez az előny, a gyorsúszásban pedig két testhossz lett. 2:07,17-es idővel ért célba Hosszú. Ez valamivel gyengébb idő, mint a délelőtti, de Hosszú láthatóan nem adott ki mindent magából.

Hosszú a verseny után úgy nyilatkozott: "Szerettem volna 2:07 alatt úszni, éreztem, hogy bennem van. Azokat a 2:08-as időket, amiket év közben úsztam, mind-mind edzésből érkezve teljesítettem. Ez nekem már előre azt mutatta, hogy a könnyítésnél ezek bőven jobb idők lesznek.

Erre a világbajnokságra úgy jöttem, hogy nézzük meg, hol tartunk egy évvel az olimpia előtt. Ilyen szempontból jó helyen vagyok, de azért érzem a vérszagot ott a piros csík körül

- utalt a világcsúcsra Hosszú. Az MTI kérdésére elmondta, egy évvel ezelőtt, amikor a glasgow-i Európa-bajnokságon egy hosszabb kihagyás után visszatért, nem gondolta volna, hogy mára ilyen formába kerül.

Hosszú a legjobb idővel jutott a hétfői döntőbe, a második helyezett 1,6 másodperccel van mögötte. A döntőt hétfőn itteni idő szerint 14.25-kor rendezik.

4x100 m férfi gyorsváltó, döntő - Hetedik a magyar csapat

A magyarok Kozma Dominik, Milák Kristóf, Holoda Péter, Németh Nándor összeállításban indultak. Az amerikai csapat már az első 100 méteren fél testhosszal elhúztak a mezőnytől, mi elsőre a hetedik helyen váltottunk.

A második váltásnál - Milák elfáradt a végére - viszont visszaestünk a nyolcadik helyre, Holoda innen hozta fel a csapatot a hatodik helyre. Az utolsó úszónk, Németh Nándor a hetedik helyre hozta be a csapatot, Franciaországot sikerült megelőznünk a döntőben.

A számot világbajnoki rekorddal az Egyesült Államok nyerte, a második Ororszoroszág, a harmadik pedig Ausztrália.

Férfi 50 méter pillangó, elődöntő - Szabó Szebasztián döntőbe jutott

Szabó Szebasztián döntőbe jutott 23:09-es időeredménnyel, bár ez két századdal volt gyengébb a délelőtti teljesítményénél. Szabó az előfutamában második volt, összességében hatodikként került a döntőbe. Az amerikai Caeleb Dressel ebben a számban világbajnoki csúcsot úszott (22:57), három tizedre volt a világcsúcstól.

A hétfői döntőt közép-európai idő szerint 13.47 órakor rendezik.

Férfi 400 méter gyors - Sima kínai győzelem

A kínai Szun Jang féltávnál vette át a vezetést, és nemsokára fél testhosszal vezetett a tübbiek előtt. Meg is nyerte a döntőt 3:42.44-es idővel, a második az ausztrál Mack Horton, a harmadik pedig az olasz Gabriele Detti.

Férfi 100 méter mell - Itt az első világcsúcs

Adam Peaty világcsúcsot ért el 100 méter mellen, a középfutamban 56.88 másodpercre javította önmaga 57.10-es, tavaly nyáron felállított idejét. Ez volt az első világcsúcs Kvangdzsuban, és ő az első úszó, aki 57 másodpercen belól ússza le a 100 méter mellet.

4x100 m női gyorsváltó, döntő - Világbajnoki csúcs Ausztráliától

A svéd Sarah Sjöström jobb 100-zal kezdett, mint a világcsúcs, de aztán az Egyesült Államok így is átvette a vezetést Svédországtól. 250-nél Kanada és Ausztrália már felzárkózott, hárman egyszerre értek az utolsó váltáshoz. Cate Campbell nagy úszásának köszönhetően 3:30.21-gyel új világbajnoki csúccsal nyert Ausztrália.

(Borítókép: Hosszú Katinka a női 200 méteres vegyesúszás elődöntője után. Fotó: Kovács Tamás / MTI)