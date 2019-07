Legalább lesz mit Katinka orra alá dörgölni

Hosszú Katinka nyolcadik világbajnoki aranyérmét szerezte hétfőn, ezzel már csak Katie Ledecky van előtte a nőknél, az amerikai úszónő egyéniben tíznél jár. Hogy milyen nehéz négyszer megnyerni ugyanazt a számot, vagyis hét éven keresztül megingathatatlanul a világ legjobbjának lenni, azt épp Ledecky példáján könnyű szemléltetni, neki ugyanis nem sikerült 400 gyorson zsinórban negyedszer is a dobogó tetejére állni, a második lett vasárnap.

A 30 éves Hosszúnak viszont a világon elsőként igen, és az ideje alig maradt el attól, amit Budapesten teljesített.

Érdemes végignézni a vb-aranyhoz szükséges időket.

2013, Barcelona – 2:07,92

2015, Kazany – 2:06,12 (világcsúcs)

2017, Budapest – 2:07,00

2019, Kvangdzsu – 2:07,53

Jól látható, hogy most jobb idő kellett, mint mikor legelső aranyát nyerte.

200 méteres vegyesúszás világbajnokságok

Érdemes arra is egy pillantást vetni, hogy a mögötte beérkező másodikoknak milyen eredmény kellett. A 2:08-as határral is küzdenek, nemhogy a 2:07-tel, amit Hosszú most sikertelenül ostromolt.

Íme, az ezüstérmesek:

2013 - Alicia Couts 2:09,39

2015 – Watanabe 2:08,45

2017 – Ohasi 2:07,91

2019 – Je Si-ven 2:08,60

A japán Ohasi most is itt volt a fináléban, de kizárták, pedig tőle várták, hogy még közelebb lesz a magyar úszónőhöz, hiszen jövő ilyenkor Tokióban már olimpia lesz. A kínai Je Si-ven régi ismerős. Nem azért, mert egyszer autogramot kért Hosszútól, hanem mert 15 évesen berobbant a világ élmezőnyébe, 2011-ben ő nyert 200 vegyesen (2:08,9), a londoni olimpián is (2:07,57), utána viszont mély hullámvölgybe került, átalakult a teste, és most, 23 múltán kezd ismét a világ legjobbjai közé visszajutni.

Hosszú mindegyik első helyének külön története van.

2013-ban ez az arany volt Shane Tusuppal való együttműködésének első bizonyítéka. 2015-ben világrekordot úszott, három másodperccel volt gyorsabb, mint Ariana Kukors. Sokan ezt a szuperdresszben elért időt tartották megdönthetetlennek, végül hat évet sem élt. Hosszú eleve jobban örült a rekordnak, mint az aranynak, sírt a medencében.

2017-ben hazai pályán, a tomboló magyar közönség előtt nyert, meg is jegyezte most, hogy jó, ha öten voltak a nézőtéren, otthon pedig 15 ezren.

Válása után 2019-re már Petrov Árpáddal készült fel, aki az ő kérésére tért haza Svájcból, szerződésük a tokiói olimpiáig szól.

Hosszú Katinka, miután aranyérmet nyert a barcelonai vizes világbajnokság 200 méteres női vegyesúszás döntőjében 2013. július 29-én

„Akármerről nézzük, elvárás volt velünk szemben az aranyérem. A tavalyi Eb-bronz után azt gondoltam, ha egy érem itt összejön, már boldogok lehetünk.

Elmondható, hogy nem rontottam el semmit, nem rontottam le Katinkát, mert továbbra is a leggyorsabb, ahogy az előző időszakban mindig

– mondta a döntő után az Indexnek Petrov.

Hosszú első vb-aranyát Dave Salóval nyerte, aztán hatot Shane Tusuppal, most volt először magyar edző mellette, az úszónő is gondolt erre. Petrov egyébként a rosszullét határán volt a döntő idején, annyira izgult, utána megkönnyebbült. Mivel az olimpiai döntők délelőtt lesznek, nem bánta, hogy az első délelőtti úszásakor volt a leggyorsabb Kvangdzsuban, sőt. Még a vb előtt ezt is vizionálta.

Feltettem az IronSwim edzőjének a kérdést, hogy ebből az aranyból hol látható már az ő munkája.

„A taktika. A második száz.

Nem egy hatalmas sprintben volt most a legjobb, nem is sprintversenyt akartunk, hanem egy jól felépített versenyt. Negyedik volt az első ötven után, mert nem kellett, hogy daráljon pillangón.

A hát után már a második helyre jött fel, aztán jött a mellúszás, amivel sokat foglalkoztunk. A gyorsra már nem bírták a többiek a tempóját.”

A harmadik ötvenen egyébként 36,56-ot úszott most, míg a világrekordnál 36,70-et, igaz, akkor sokkal erősebben kezdett. Budapesten 37,33 volt mellen a részideje. Ha csak vegytisztán a számokat nézzük, azt lehet mondani, hogy a mellen találtak rá valami pluszra.

200 méteres vegyesúszás világbajnokságok

„Sokáig lehetne majd elemezni, de a második száz nekem nagyon tetszett. Lehet majd a részidőkből következtetni. Nem sikerült 2:07 alá mennie, ami nekem csak jó, mert lesz mit az orra dörgölni a következő hónapokban, ezzel tudom provokálni az edzéseken.

A második száznál is jobban tetszett, hogy nem volt görcsös Katinka, nem feszélyezte semmi, pedig éppenséggel lett volna magyarázat arra is, ha azt az arcát látjuk. Vasárnap jön a következő fokmérő, a 400 vegyes, ami legalább annyira fontos, mint a kétszáz volt.

Hosszú beszélt arról, hogy a gyorsot nem érezte lassabbnak, de az óra azt mutatta, így hát kénytelen elhinni. Nem látta a féltávnál vezető japánt, nem figyelt rá, neki egyébként is elsősorban önmagával kell foglalkoznia.

„Hosszú volt az út idáig. Jó állomás volt Tokióig, bár az sem lesz a végállomás. Nem vagyok még 100 százalékon. Nem akarok mindent kipréselni mindent magamból, ezért léptem vissza a 100 háttól, mert vasárnap, az utolsó nap jön a 400 vegyes, amire kell az erő. Az Eb-n mintha csak az utcáról besétáltam volna, úgy úsztam, azt tapasztalatból csináltam. Teljesen más érzés volt most úszni. Rengeteg munka van az egy év alatti 3 másodperces javulás mögött.”

Kifejtette azt is, hogy most egy év alatt tudta újraépíteni önmagát.

Szerinte a csúcsra először feljutni volt a legnehezebb, mert az több évig tartott. Előbb jár most, mint tavaly ilyenkor remélte, az olimpia előtt pedig ott tart, ahol tartania kell.

A legfontosabb és legárulkodóbb mondata viszont az volt: az elmúlt hat évben soha nem fordult elő vele, hogy jó érzéssel, jó ritmussal ússzon le egy számot. Hosszú ugyanis Tusup irányítása mellett akárkivel nem beszélhetett, gépiesen viselkedett, egyfajta bezártság vette körül. Tusupnak Amerikában sem volt általánosan jó a megítélése, mert gyakran üvöltözött a feleségével.

Petrov nemcsak az edzésekre, hanem a versenyekre is MÁS MENTALITÁST HOZOTT.

Így most egy olyan mondat is belefért Hosszútól, hogy húzza a száját a 200 gyorstól – ez két éve elképzelhetetlen lett volna –, amin végül kedd hajnalban elindult, igaz, 17. lett, vagyis nem kell úsznia a középdöntőben. Vasárnapig még valamelyik váltóban láthatjuk.

Nem tudom, milyen hangulatú volt korábban egy-egy edzése Katinkának, mert nem voltam ott. De azt tudom, hogy jókedvűen is oda lehet érni egy aranyhoz

– összegzett Petrov.

(Borítókép: 200 méteres vegyesúszás eredményhirdetésén az aranyérmes Hosszú Katinka, mellette jobbra Ye Shiwen ezüstérmes versenyző és a bronzérmes Sydney Pickrem Kvandzsuban 2019. július 22-én. Fotó: Kim Hong-Ji / Reuters)