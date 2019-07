Legyőzték a kínai Szunt, de kizárták a győztes litvánt

A kvangdzsui úszó világbajnokság keddi versenynapjának első két döntőjében két magyar jutott. Kozma Dominik 200 gyorson volt érdekelt. A hatodik idővel került a fináléba, de az első és a nyolcadik helyezett közt mindössze 86 századmásodperc volt. Ebből adódóan igen kiélezett versenyre lehetett számítani.

A BVSC úszója a hetes pályát kapta, és az volt a terve, hogy az 1:45-ös lélektani határ alá kerül. Ami nemcsak egyéni rekordja lett volna, hanem országos csúcs is.

Kozma ötvennél harmadiknak fordult, száznál a negyedik helyre csúszott vissza, végül a hetedik helyen csapott a célba. A litván Rapsys nagy hajrával legyőzte a kínai Szunt, de később kizárták, elvették az első helyét. Szun a kötélen ülve, kezeit széttárva ünnepeltette magát.

Először nem lehetett tudni, miért hozta meg ezt a döntést a zsűri, később úgy indokoltak, hogy bemozdult a litván a rajtnál. Itt van ez a pillanat.

Szun miatt már volt egy balhé, miatta nem állt fel a dobogóra a 400 gyors eredményhirdetésénél az ausztrál Mack Horton.

"Túlagyaltam, két éve is ezt a hibát követtem el, nagyon mentem az elején. Ötvennél most is a világcsúcs közelében voltam. Ilyen az élsport. A többiek jobban bírták a végét" - mondta Kozma.

Katie ledecky visszalépése után az olasz Quadarella utcahosszal nyert 1500 gyorson, megszorítani sem tudták. A harmadik idővel döntős Késely Ajna a hatodik helyen ért célba.