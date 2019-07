A többiek a vízben úgy gratuláltak, hogy egy beteg állat vagyok

A kvangdzsui úszó-világbajnokságon eddig két világrekord dőlt meg, az elsőt a britek csodaúszója, Adam Peaty érte el az elődöntőben 100 mellen, a másodikat Milák Kristóf. A magyar úszó csúcsának volt lényegesen nagyobb visszhangja, és még csak nem is elsősorban azért, mert aranyérmet kapott érte, hanem mert Michael Phelps 2009-ben elért,

sokáig megdönthetetlennek látszó idejét írta át.

Nem is kevéssel, egészen pontosan 78 századdal. Miközben meg sem szorították, hiszen a második helyen beérkező japán Daiya Szeto több mint három másodpercet kapott tőle.

Hogy Milák képes lehet erre a bravúrra, arról már írtak korábban a szaklapok, de a verseny előtt egy nappal ő maga mondta, hogy ez a csúcs azért nem olyan egyszerű. Phelpset virtuálisan is legyőzni, hiszen az őt jelképező piros vonal Milák vádlijánál volt a tévéképernyőn, még most is hatalmas szenzáció.

A buszon tévét nézők erre tapadtak rá a városban, Milák pedig nem győzte fogadni a gratulációkat. Mert mostantól nem csak az lesz a neve mellett, hogy világbajnok, hanem az is: ő volt az, aki ledöntötte az amerikai bálványt. Ahogy a dél-afrikai Chad Le Clos neve hallatán is gyakorta megemlítjük, ő volt az, aki a londoni olimpián megverte.

Le Clos most kétszer elismételte, hogy ilyen gyorsaságot még nem látott, és hogy hihetetlen. Egyszerűen hihetetlen.

A 24-szeres olimpiai bajnok Phelps egyébként nyolcszor javította meg a világcsúcsot ezen a távon. Legelőször 2001-ben, amikor Milák egyéves volt. Phelpsnek ez volt az egyik kedvenc távja. Milák 2014-ben állt rá a pillangóra,

korábban hátúszó volt, de unalmasnak találta, hogy az uszoda plafonját kell bámulnia.

Így haladtak egymás mellett:

50 méter 100 150 200 Michael Phelps, 2009 24,76 52,88 1:21,93 1:51,51 Milák Kristóf, 2019 24,66 52,88 1:21,57 1:50,73

Milák a részidőkhöz annyit tett hozzá, hogy a harmadik ötvenen 28,69-et akart úszni, és hát pontosan annyi lett. Szerinte a harmadik ötven mutatja, ki, milyen erős.

„Nagyon jó érzés, hogy Phelps rekordját vettem el. Kié másét döntené meg szívesen egy úszó, ha nem az övét? Jobb érzés, mint bárki más csúcsát átadni. Láttam róla videókat, mert a technikája érdekelt. De a videók nem voltak túl jó minőségűek, így nagyon nem tudtam elemezni. Nem volt betervezve a csúcs, most is csak azt tudom mondani, ha maximum egy kicsit is reménykedtem, akkor abban, hogy 1:51,2 vagy 1:51,3 lehet. Ez engem is meglepett. Megijedtem az elején, amikor Chad belekezdett.

Azt hittem, a közönség azért őrjöng 170 méternél, mert olyan sokkal vezetek. Sokáig azt is hittem amúgy, még 150-nél is, hogy tapadnak rám, a közelemben vannak, de nem. Jólesett a mozgás, nem voltam egyáltalán görcsös, nem feszültem rá.

A reggelitől a döntőig eltelt időben teljesen kikapcsolt, alig gondolt az úszásra, minden máson járt az agya. Egy pillanatra sem érdekelte az esélyesség terhe, letolja magáról, a jövőben sem fogja. De azért sok hasznos tapasztalattal gazdagodott Tokió előtt.

Nem nevezte élete legklasszabb napjának július 24-ét sem az arany, sem a rekord ellenére.

Nem volt tökéletes az úszása, mert egy forduló például hajlított kezes volt, a fal sem jött jól ki a benyúlásnál.

Ha ezt le akarjuk fordítani, maradt még benne néhány tized, vagyis meg sem kell lepődni, ha majd tud még faragni rajta.

Azt megerősítette, hogy az úszási sebesség jó volt, a tempószám ugyanígy, a rajtban sem talált kifogást, de nem is volt meggyőző. Úgy gondolja, az igazán jó sportolók mindig meglepik saját magukat. Most egy kicsit ő is meglepte önmagát.

A meghajlás a medence körül ösztönből jött, ha már megcsinálta egyszer – két éve a budapesti vb-n -, akkor most miért ne. A szurkolók egyébként is szeretik a showműsorokat.

Hogy mit szóltak a többiek? Gratuláltak a vízben. És azt is mondták, hogy egy beteg állat vagyok.

Nem gondolja azt, hogy könnyebb vagy nehezebb lesz ezek után Tokióban, de az biztos, hogy mostantól célpont lesz, és ez így van jól.

Az edzője, Selmeci Attila könnyekkel a szemében beszélt róla – hiába próbálta visszatartani -, hogy nem is akart hinni a szemének, hogy ez az idő összejöhetett. 1:52,5-ben reménykedett, de ilyen javulásban nem. Nagyon sok évet odaadott volna az életéből ezért a napért, óriási élménye volt. Nem várt rá hiába.

„Megijedtem az elején, mert nagyon erősen kezdett.

150-nél viszont már láttam, hogy ez a gyerek bírni fogja, ezt a gyereket nem lehet megállítani.

Borzasztó nagy egyéniség Kristóf. Phelpset fenomenális úszónak gondolom. Nem mérem hozzá, eszemben sincs, de 200 pillangón mégiscsak elvette a rekordját. Nem egy, nem kettő, hanem 78 századdal. A világcsúcshoz nagy verseny kell neki, mert kevés néző előtt nem tud jól úszni, a sok viszont feldobja. Ilyen alkat.”

Selmeci 1995-ben még Kovács Ági edzője volt, az úszónő felkészítését utána vette át tőle Kiss László, és lett vele olimpiai bajnok 2000-ben. Az edző azt hitte, hogy a 19 éves Milák szülővárosának, Érdnek fognak nagy sikereket szerezni, de el kellett menniük a Honvédba. Ott viszont nem volt más úszó, így olykor egyedül kellett felkészülnie.

Őszintén bevallotta, csúcsra volt járatva Kristóf az előző három évben, mindig nyernie kellett valamit, és ő ezt alázattal meg is tette, és eközben becsülettel helytállt az érettségin is.

Nehezen teljesíthető edzésterveket írt neki. Látta, hogy néha maga alatt van, pláne, amikor a 200 gyors nem úgy ment, ahogy eltervezték. Az tudatos volt, hogy több lábon álljon, mert a pillangó monotóniáját érdemes megtörni egy másik úszásnemmel.

Elkeseredettek voltak mindketten, amikor nem úgy ment valami, ahogy eltervezték, de a mélypont nem sebezte meg a kapcsolatukat.

Milák jobban szeret versenyezni, mint edzeni. Most már egészen biztosan más edzéstervek alapján kell majd felkészítenie, hiszen a jelenlegi programmal eljutott egy szintre, és a cél mindig az előrelépés.

Selmeci felhívta még a figyelmet arra, hogy ilyen feldobott állapotban nem reménytelen, hogy százon is jól szerepeljen. Nem meri azt mondani, hogy egyéni rekordja lesz szombaton, de elképzelhetőnek gondolja, hogy 51 másodperc alá tud kerülni.

Fontos volt, hogy 10 nappal korábban megérkeztek a verseny helyszínére, mert a 7 órás időeltolódás miatt a 7 nap nem elég.

Szeptembertől lesz idő arra, hogy a 200 gyorsra és a 400 gyorsra is felkészüljenek, ezt a két távot kedveli még Milák. Nagyon nehéz válaszolni arra a kérdésre, mennyire terhelhető. Selmeci a régi iskolában nőtt fel, ezért a munkában hisz.

„Kristóf egy zseni. Különc is. Lehet, hogy ez a két tulajdonság nála is együtt jár. Munka nélkül nincs eredmény. Ő nem tart az olimpiától, én sem, mindkettőnknek nagy kihívás lesz, és hát állunk elébe.

Addig is figyelemmel kísérjük a riválisokat, bár nem hiszem, hogy egy év alatt elő fog jönni valaki. De az ördög sosem alszik, az amerikai válogatottban lesz csere biztosan.

Felkészülünk, és nyerjen a jobb” - összegzett Selmeci.

Borítókép: A későbbi győztes Milák Kristóf a kvangdzsui vizes világbajnokság férfi 200 méteres pillangóúszásának döntőjében 2019. július 24-én. Milák 1:50.73 perces új világcsúccsal nyert aranyérmet. MTI/EPA/Patrick B. Krämer