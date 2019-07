Milák Kristóf világcsúccsal, meghökkentő előnnyel világbajnok

Ismét magyar világbajnoka van a 200 méteres pillangóúszásnak. Cseh László 2015-ös sikere után most Milák Kristóf verte meg a világot. De micsoda úszással!

A Honvéd 19 éves úszója, Milák Kristóf száz méter után állva hagyta a kvangdzsui vb-döntő mezőnyét 200 pillangón.

A magyar úszó a négyes pályán nem rajtolt jól, és fél másodperccel Le Clos mögött a második helyen fordult. A második ötvenen még második volt (33 századdal), a harmadikon azonban rákapcsolt. Úgy ment el a többiek mellett, mintha azok állnának. Már 150-nél Michael Phelps világcsúcsán belül volt.

Az utolsó ötvenre sem lankadt, és az amerikai bálvány rekordját átadta a múltnak. 1:50,73-mal csapott a célba, nyolc tizeddel volt jobb, mint az előző rekord.

A célba érés után boldogan hajolt meg a közönség felé, tomboló tapsot kapott.

Írjuk ide gyorsan az eredményt:

1. Milák Kristóf - 1:50,73

2. Szeto (japán) - 1:53,86

3. Le Clos (dél-afrikai) - 1:54,15

Az olimpiai bronzérmes Kenderesi Tamás a nyolcadiknak jött be, ami nem csoda, mert szétúszásra kényszerült.

Milák az egész világbajnokságon esélyeshez méltón, és korát meghazudtoló érettséggel versenyzett. 2012 olimpiai bajnoka, a dél-afrikai Chad le Clos, aki sokat edzőtáborozik Magyarországon, már a keddi úszását látva óriási tehetségnek és remek fickónak nevezte.

Nem tudom, mit csináltam. Ez a Milákcsúcs volt. Igaza volt (Kozma) Dominiknek, amikor azt mondta, hogy a világcsúcsok a világbajnokságon születnek. Az első forduló után láttam, hogy van köztünk (Le Closszal) egy testhossz, ettől kicsit pánikba estem és rákapcsoltam. Aztán vártam, hogy jöjjön a sav, de annyira elvitt az adrenalin, hogy nem éreztem semmi fáradtságot vagy fájdalmat. Szerintem ez attól volt, hogy ott volt a fejemben, hogy mi áll mögöttem. Azt hiszem az utolsó hosszban megtanultam 200 pillangót úszni

- nyilatkozta Milák a medencéből kiugorva az M4-nek.

Már a keddi előfutamban is átütő volt, akkor is a legjobb időt úszta (1:54,19), az elődöntőben pedig az utolsó ötven méteren lazán elhúzott a japán Szeto mellett. Az utolsó ötvenen 29 másodpercet repesztett. Erre mondta, hogy csípett egy kicsit.

Úgy jutott be a döntőbe, hogy 1:52,96-os idejével több mint 2 másodpercet vert a másodikra. Ebben a számban egyébként vb-újonc, mert két éve százon versenyzett, és javított folyamatosan csúcsokat, majd végül ezüstérmes lett.

Soós Csaba szövetségi kapitány kedden azt mondta róla, "bombaformában van", szerdán be is bizonyította ezt Milák.

Az érdi születésű versenyző a 2016-os hódmezővásárhelyi ifjúsági Európa-bajnokságon tűnt fel. Önmaga szerint rossz úszással ért el jó időt, és a karrierjében azt egy fontos lépésnek nevezte.

2016 végén szívműtéte volt, kiégettek egy nyalábot a szívében, utána lehetett újra terhelni.

2017-ben már ott volt a felnőttek világbajnokságán, akkor ismerte meg az ország és a világ a nevét, százon ugyanis folyamatosan egyéni csúcsokat úszva második lett.

Ebben az interjúban azt is elmondta, miért szereti az egyébként embert próbáló, és királyi számnak nevezett 200 pillangót.

Milák sajnálja, hogy Phelpsszel már nem versenyezhet – a technikájukat hasonlónak nevezte -, így csak azokkal az időkkel tud, amit az amerikai bálvány felállított régebben. Egyre többet elhangzik egyébként szakíróktól, hogy ő veszélyes lehet az amerikai 1:51,51-es világrekordjára.

Milákot a valaha úszott 10 legjobb idő között a mostanival együtt immár háromszor említik. Ami ennél fontosabb, hogy az első helyen is ő áll most. És ami még fontosabb: tavalyi Eb-aranya után mostantól világbajnok, egyben a tokiói olimpia nagy favoritja is egyben.

(Borítókép: Illyés Tibor / MTI)