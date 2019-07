Hosszú: Milák a csodadresszes Phelps idejét alázta meg

Milák Kristóf fantasztikus úszása és nagyszerű világcsúcsa még most is beszédtéma, a világbajnokság hivatalos lapján övé a címlapfotó, miközben Federica Pellegrini fontos bejelentést tett. Az olaszok újabb, hatodik vb-aranyát szerző versenyzője elmondta, az olimpián láthatjuk utoljára, utána már nem szeretne versenyezni.

Milák fotója alatt annyi a főcím: Maximum speed.

A 23-szoros olimpiai bajnok Michael Phelps edzője, Bob Bowman is nyilatkozott, ő annyit mondott, hogy az úszás második része volt egészen lenyűgöző, soha nem látott. Milák és Phelps ugyanis az első százat századra azonosan tette meg, mindketten 52,88-at teljesítettek. A 78 százados különbség a táv második felén alakult ki.

Bowman külön kiemelte a magyar versenyző technikáját, hogy előre veszi a levegőt. Sok hasonlóságot fedezett fel köztük.

Hosszú Katinkát is kérdezték a 19 éves magyarról. Hosszú négy éve lett először világrekorder, akkor 200 vegyesen úszott, az olimpián pedig 400 vegyesen javította meg döbbenetes különbséggel a kínai Je-Siven eredményét. A kínai az utolsó ötvenen kevéssel gyorsabb volt, mint Ryan Lochte.

Hosszú elmondta, sokat találkoznak a Duna Arénában Milákkal, és hát miféle tanácsot tudna ő adni neki, amikor ekkora bajnok.

„Most értettem meg, nézőként, milyen hatást vált ki egy ilyen eredmény. Amikor a vízben voltam, fel sem tűnik. Most én is csak egyszerűen szurkoltam, és önfeledten örültem, amikor láttam a két mágikus betűt: WR.

Nekem is gratuláltak Kristóf miatt. Ez a rekord a csodadresszt viselő Phelpsé volt, és ezt a rekordot alázta Kristóf. Ezt még nagyon sokáig fogjuk emésztgetni, értékelni. Nagyon jó érzés volt drukkolni neki.

Phelps 2009-ben szabad felsőtesttel úszott, de hosszú úszónadrágban, amit azóta betiltottak, az volt az utolsó verseny, amin használni lehetett.

Hosszú és Milák együtt fognak úszni a szeptembertől kezdődő ISL-sorozatban. Hosszú vezeti az Iron Swim csapatot, de eszébe sincs ezt éreztetni senkivel, hiszen egymásra lesznek utalva. A bajnoknő még novemberben szerette volna ténylegesen leigazolni a klubjába, de amikor Milák eljött Érdről, akkor végül a Honvédot választotta. A klub elnöke az olimpiai bajnok pólós, Gergely István, nevét Milák edzője többször kiemelte az aranyérem után, mert minden segítséget megkapnak.

„Kristófnak most majd más célokat kell keresni, mint eddig. Teljesen más ugyanis a lélektana annak, amikor kerget valamit, és azt eléri. A saját útját kell megtalálnia.

Én 26 éves voltam, amikor világcsúcsot döntöttem, neki ez már 19 évesen összejött. Neki minden összeállt már ilyen fiatal korára. Ebből én is inspirációt tudok meríteni, és szívesen is merítek. Egész Magyarországot inspirálhatja.

A saját útját, a saját mentalitásának megfelelő terveit kell majd most jól összeraknia, hogy ne vesszen el belőle a tűz. Most már nincs előtte példa, hanem ő maga lett az. Nem féltem egyáltalán.”

Hosszú csütörtök kora délután, 14.22-től a 4x200-as női gyorsváltó befejező embere lesz a vizes vb-n. Olimpiai kvótát szereztek ezzel a pozícióval, de pontszerző helyre vágyakoznak.

Kérdeztem a hétfőn elért nyolcadik aranyérméről is. Szimbólumnak gondolja.

„Még mindig itt vagyok, még mindig ennyit úszok, de ez most nem volt egyszerű. Kívülről annak tűnik, mert ez is első hely lett. De ha mögé nézünk, van egy történet mögötte. Nagyon hosszú két év volt. Eléggé rögös is.

Nem ugyanaz az érzés, mint amikor először világbajnok lettem. Ezt be kell vallanom magamnak is. Ugyanazt a katarzist vártam, mint az elsőnél, de az az érzés most nem jött vissza.

Ez a nyolcadik azért értékes, mert egy másik úton értem célba, mint korábban. A célt viszont elértem.”