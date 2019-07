Két éve mélyponton volt Kapás, most a legnagyobb csúcson

Kapás Boglárka élete eredményét érte el a kvangdzsui vizes vb-n, világbajnok lett pillangóúszásban. Ez csak azért fura, mert évekig gyorsúszó volt, ráadásul a 200 méteres táv többszörösén. Kiderült, ez jól jött neki, ahogy a kisebb teste és a benyúlás is. Az aranyérmessel győztes futama után beszélgettünk a helyszínen.

Nem kezdtem el hiába úszni.

Már 20 perce volt a kezében az aranyérem a nap meglepetését okozó Kapás Boglárkának, amikor azt kérdeztem tőle, mit jelent neki. Ez volt a válasza. Sokszor ránézett amúgy, hogy elhiggye, tényleg az övé. Mérföldkő, ezt a szót is használta. A kvangdzsui vb egyik nagy meglepetése az első helye, még ha Európa-bajnokként is érkezett. Önmagának is hihetetlen, hogy ez vele történik.

Egy kicsit utazzunk vissza az időben.

Az előző olimpián talán a legboldogabb bronzérmes volt. 800 gyorson nyerte meg élete első olimpiai érmét, egyáltalán nem volt csalódott, amikor brit Carlin két tizeddel megelőzte a második helyért. A döntőben az amerikai Katie Ledecky fölénye hatalmas volt – a női nyolcszáz jellemzője az elmúlt években, ha ő elindult rajta, akkor csak az ezüstöt lehetett megcélozni.

Kapás mégsem emiatt váltott, hanem mert egyre kevesebb örömet okozott neki a gyorsúszás. A budapesti vb-n csalódásnak élte meg, hogy negyedik és ötödik lett, ezért a tavalyi Eb-n már 200 pillangón volt ott a rajtnál, és a hajrát nagyon jól bírta akkor is, mindenki másnál jobban. Zsigerileg a hajrára termett.

Két éve lelkileg nem voltam a topon. Fizikailag rendben voltam, de kudarcnak éltem meg, hogy nem tudtam dobogóra állni Budapesten. Rossz tapasztalat volt. Ki akartuk magamat rángatni ebből a rossz spirálból, ezért próbáltuk meg a pillangót.

Nem egy naphoz köthető ez az elhatározás, hanem egy folyamat része volt. 2010-ben nyertem ifjúsági olimpiát ezen a távon, most csak visszataláltam hozzá.”

Védjegyének is tekinthető a lassú kezdés és az erősebb második száz.

Mivel Virth Balázs az edzője, ezen talán meg sem kell lepődni, hiszen korábban Gyurta Dániel felkészítője volt, aki versenyek sorát nyerte ezzel a taktikával. Egyedül Londonban váltott.

Kapástól egy kicsit már tartanak az erős hajrája miatt, és ezért nem is mertek az amerikaiak nagyobb tempót diktálni az elején.

Egy fontos adat: 33,11-re úszta az utolsó ötvenet, az ezüstérmes amerikai 34,06-ra.

A 26 éves úszónő úgy érkezett a kvangdzsui vb-re, hogy a váltásnak ez lesz a nagy próbája, és ennél ékesebb bizonyítékot nem is kaphatott volna. Harmadik idővel került döntőbe, a nála két előzetesen gyorsabb amerikait viszont legyőzte a fináléban.

Az időm egyéni csúcs, először vagyok 2:07-en belül. De ez nem egy eszméletlen idő. Sokan vannak a mezőnyben, akik 2:05 tájékán is tudnak úszni. Nekem is azért kell majd harcolnom. Ezért kell majd még több erő Tokióig. Nem feltétlen több izom, de erősebbnek kell lennem, mert a pillangóhoz jól jön.

A dobogó tetején még így is ő látszott legtörékenyebbnek, de most is igazolta a mondást,

a hal sem kigyúrt, mégis gyorsan úszik.

Kapás úgy érzi, előnyére vált már eddig is, hogy könnyebben mozdítja a testét a vízben, és ezt szeretné megőrizni.

A már említett Virth Balázs arról számolt be, ahogy kijött a medencéből, az volt az első mondata: nem igaz, hogy nem tud egy versenyt sem normális idővel megnyerni. Akkor lettek volna maradéktalanul elégedettek mindketten, ha körülbelül három tizeddel jobb az ideje, vagyis 2:06,5-ön belül van. Az Eb-aranyakor is az idő miatt panaszkodott egy kicsit.

Kapás azzal nyugtatta magát a verseny után, hogy most döntőt kellett nyerni, versenyezni, nem pedig időre úszni. Emiatt nyerhetett ő. Furcsának gondolta, hogy az amerikaiak épp a döntőre estek vissza, de ez legyen az ő bajuk. Ő azt csinálta, amit eltervezett. Lassabban kezdett, a második százon jött fel, ahogy szokott. Arra figyelt, hogy az amerikaihoz képest egy testhosszon belül legyen. Mert akkor el tudja csípni.

Minden a terveim szerint alakult. 25 méterrel a vége előtt éreztem, hogy stagnál a helyzet, akkor az volt a fejemben, hogy legfeljebb bejövök másodiknak. De szerencsére most nekem jött jól ki a benyúlás.

Azonnal nem tudatosult benne, hogy ő az első, mert amikor célba csapott, a rajtkövön világít egy kis lámpa. Ha egy kis lámpa ég, az azt jelzi, hogy ő az első, ha kettő, akkor ezüstérmes. Ő viszont nem vette észre, hogy ég a lámpa, annyira a rajtkő szélére helyezték el. Ezért az is átfutott a fején, hogy csak negyedik. De azt a gondolatot gyorsan elhessegette, mert végig csatázott a riválisaival. Ezért többször visszanézett a kivetítőre, hogy valóban az első helyen van-e.

Nem ezért törtek rá az érzelmek a dobogó tetején, de még mindig hihetetlen neki, hogy ez vele történik. A sajtótájékoztatón is sírt, és elnézést kért, amikor elcsuklott a hangja.

A kérdés pedig most el is dőlt, hogy

ő mostantól pillangózó, már nem vacillál, a gyors mostantól másodlagos.

Kapás és Virth abban bíznak, hogy Tokióban sikerül egy jó időt úszni, és elhozni egy érmet. Most nem mondanák ki, hogy milyen időre gondolnak, de az éremhez 2:06 szükséges. Azt is tudják, hogy ehhez erősebb első száz kell, a versenyző relatív erejét növelni. Óriási tartalékok vannak még a versenyzőben. Ha nagyon izmos lesz, akkor elsüllyed. El kell találni az arányokat, mostantól ezen dolgoznak.

