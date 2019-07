Jakabos: Az a 400 vegyes szépsége, amikor felnézel a táblára

A kvangdzsui vizes világbajnokság utolsó versenynapján előbb a férfi majd a női 400 méteres vegyes előfutamait rendezték.

A férfiaknál a Verrasztó Dávid messze elmaradt, öt másodperccel a saját várakozásaitól, és a 13. helyen végzett. Bernek Péter a kilencedik lett, először úgy látszott, nem úszhat délután, aztán német Heintz a nyolcadik helyről visszalépett, így ott lehet a döntőben.

"Sajnos ezt most benéztem. Minden rossz volt, de nem tudom miért, de az első métertől rossz volt. Több éve nem fordult elő velem ilyen" - nyilatkozott csalódottan az előző vb-ezüstérmese.

A címvédő Chase Kalisz sem járt jobban, ő is befejezte a meccset már az előfutam után.

"Először arra gondoltam, hogy inkább most jöjjön így ki, mint az olimpián. Aztán mégis úszhatok. Arra odateszem magam, de most az is fontos nekem, hogy hazamegyek és összeházasodom, ez a legfontosabb. Utána pedig jöhet a műtétem. Bízom benne, hogy a polipműtét helyrehoz.

Ebben az évben csak április óta 3-4 antibiotikum kúrán estem át. A regenerációm nem az igazi. Jól mutat, hogy négy vb-n három különböző számban döntős vagyok. Azt érzem, levegőt veszek, de nem jön, nem telik a tüdőm.

Az öregedésnek is betudhatnám, de remélem kiderül az igazi baj oka. Előtte még jön egy négy vegyes”

A nőknél Hosszú Katinka úgy tűnt, hogy egy komoly kihívót kap, a kanadai Overholt ugyanis tartotta vele a lépést 200 méterig, de ahogy a hátról átfordultak a mellre, Hosszú fokozatos előnybe került.

Végül a legjobb idővel jutott a döntőbe. 4:35,4-et úszott. A japán Ohasi majdnem két másodperccel maradt el tőle, a harmadik helyen a kínai Je-Siven került a nyolcas fináléba. Overholt összesítésben a negyedik legjobb lett.

Jakabos Zsuzsa ott lesz a nyolcas pályán, 4:38,93-as ideje még éppen elég volt.

"Próbáltam magamra figyelni. A 400 vegyesben az az örömteli, amikor felnézel a táblára, speciális érzés az utolsó nap ilyet úszni.

A nyolcason leszek, de még a kilences is jó megfelelne, az a lényeg, hogy bent vagyok. Egy kicsit persze szeretnék jobbat úszni"

- értékelt a győriek úszónője.

A döntő 14 óra 19 perckor kezdődik.

A 4x100-as férfi vegyes váltó a 12. helyen ért célba – Bohus, Horváth, Szabó, Németh -, néhány tizeddel az olaszok előtt, ami azt jelentette, hogy

„Majd az olimpián veszélyesek leszünk a nagyokra” - mondta a pillangózó Szabó Szebasztián.

A nőknél a Burián, Sztankovics, Szilágyi, Verrasztó összeállítású vegyes váltó 19. lett, csak két nemzetet sikerült megelőzni, a finnek is jobbak voltak.