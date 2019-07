Hosszú Katinka megközelíthetetlen, 400 vegyesen is világbajnok

Második aranyérmét szerezte Hosszú Katinka a kvangdzsui világbajnokságon, 400 vegyesen is lehagyta a világot. A magyar küldöttség öt arannyal zárt, több érem nem is született.

Hosszú Katinka a legjobb idővel (4:35,40) jutott a 400 vegyes döntőjébe, ennek megfelelően a négyes pályát kapta. A vb-ezüstérmes japán Ohasi valamint az olimpiai bajnok kínai Je-Siven volt a két oldalán, de két másodpercet vert rájuk a délelőtti előfutamban. Várhatóan ők lesznek egy év múlva az olimpián is a kihívói.

Hosszú Dél-Koreában már megnyerte a 200 vegyest, akkor a táv második felében megszorítani sem tudták.

Az első száz, vagyis a pillangó után a második helyen fordult, Ohasi négy századdal előtte volt.

A második száz, tehát a hátúszás után már vezetett, de minimális különbséggel, kilenc századdal, a japán tapadt rá.

A mellúszásban viszont már nem volt kihívója, több mint egy másodpercesre növelte az előnyét, ezen a vb-n ebben az úszásnemben nem tudták vele tartani a lépést.

A gyorson őrizte az előnyét és világbajnok lett. 4:30,39 lett az ideje. Ohasi elfáradt, a kínai Je-Siven jött be másodiknak. A kínai olimpiai bajnok (Londonban, 2012-ben nyert), 4:32,07-et úszott. Ohasi 4:32,33-mal zárt.

Hosszúnak ezen a távon ez volt az ötödik aranya (2009, 2013, 2015, 2017), összesen a 9. vb-címét szerezte, a nők közül csak az amerikai Katie Ledecky van előtte 11 egyéni elsőséggel.

Íme az egyéni vb-győztesek toplistája:

Michael Phelps - 15 arany

Szun jang és Katie Ledecky - 11

Ryan Lochte - 10

Hosszú Katinka - 9

Öt világbajnoki aranyérmet a nőknél ugyanabban a számban még senki sem gyűjtött be eddig.

Hosszú negyedszer duplázott a vegyes számokban, azt sem csinálta meg előtte még senki.

Az idei vb aranyérmesei: Hosszú Katinka (200 és 400 vegyes), Kapás Boglárka (200 pillangó), Milák Kristóf (200 pillangó), Rasovszky Kristóf (5 kilométer, nyílt vízi úszás)

Bernek Péter 400 vegyesen egy visszalépés miatt indulhatott a döntőben, a nyolcas pályára került, ott pedig igazi örömúszást mutatott be, és ötödik helyen fejezte be 4:13,83-mal. A győztes japán Szeto 4:09 alá került be.

"Éltem az élet ajándékával, nem volt teher rajtam, csak a technikára figyeltem, és nagyon örülök ennek a pozíciónak. A visszalépő német Philipp Heintz nagyon kedves volt, Tokióban remélem ő is ott lesz a döntőben, és egy nagyot versenyzünk majd" - összegzett.

A nap egyik szenzációja, hogy 1500 gyorson az a német Wellbrock nyert, aki a 10 kilométeres nyílt vízi úszásban is az első lett. Ilyen sem volt még korábban.

