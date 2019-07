Milliós büntetés, írásbeli figyelmeztetés – mi várhat Kenderesire?

Vasárnap hajnalban szexuális zaklatási ügy főszereplője lett az olimpiai bronzérmes úszó Kenderesi Tamás a kvagdzsui világbajnokságon – a 22 éves sportolót egy szórakozóhelyről vitték el ittas állapotban, miután egy 18 éves lány kihívta a rendőröket Kenderesi állítólagos zaklatása után. Kenderesi elismerte ugyan, hogy hozzáért a lányhoz, tettét megbánta, bocsánatot is kért, a zaklatást viszont tagadta. Kenderesi helyzetét az is rontotta, hogy nem volt nála semmilyen igazolvány, se akkreditációs kártya, ez is közrejátszott abban, hogy a hatóságok a vizsgálat ide alatt, vagyis tíz napig nem engedik elhagyni az országot.

Egyelőre nem tudni a vizsgálat eredményét, Kenderesi állítja, hogy nem zaklatott, sőt, az úszószövetség egyik képviselője, aki látta a szórakozóhelyen rögzített felvételeket, megerősítette, hogy a videó Kenderesi igazát támasztja alá, értesült a hvg.hu.

Az ügy kapcsán a Nemzeti Sport és a Blikk is arról ír, hogy Kenderesi, amennyiben bűnösnek találják, írásbeli figyelmeztetést vagy pénzbírságot kaphat. Utóbbi mértéke viszont forintban akár milliós nagyságrendű is lehet, teszi hozzá a bulvárlap.

A hasonló ügyekben általában 6-10 nap alatt születik a döntés, Kenderesi az ügy komolysága és külföldi állampolgársága miatt gyorsított eljárásban bízhat, vagyis a hét második felére eldőlhet a sorsa. Addig Kenderesi egy ügyvéd társaságában egy szöuli hotelben vár.