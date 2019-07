Elengedték Kenderesi Tamást, hazajöhet Dél-Koreából

Csütörtökön térhet haza Dél-Koreából Kenderesi Tamás úszó, akit szexuális zaklatással vádoltak meg. Sós Csaba, az úszók szövetségi kapitánya ezt mondta a Hvg.hu-nak.

A kapitány úgy tudja, Kenderesi pénzbüntetést kapott. Sós Csaba azt mondta, hogy nem látta azt a felvételt, amely alapján meggyanúsították a zaklatással a versenyzőt. Sós azt is mondta, hogy a döntés Kenderesi fegyelmijéről a szövetség elnökének hatásköre, „én a gyerekért aggódom”. Ugyanakkor kijelentette:

Ha vétkes volt, fegyelmi eljárás lesz ellene, az biztos.

A magyar úszót szexuális zaklatással gyanúsították, vasárnap egy szórakozóhelyről vitték el ittas állapotban, miután egy 18 éves lány kihívta a rendőröket Kenderesi állítólagos zaklatása után.

Kenderesi elismerte ugyan, hogy hozzáért a lányhoz, de tettét megbánta, bocsánatot is kért, a zaklatást viszont tagadta. Kenderesi helyzetét az is rontotta, hogy nem volt nála semmilyen igazolvány, sem akkreditációs kártya. Ez is közrejátszott abban, hogy a hatóságok úgy döntöttek: a vizsgálat ideje alatt, vagyis tíz napig nem hagyhatja el az országot.

A rendőrség hétfőn vádemelési javaslattalfordult az ügyészséghez. A rendőrségnek Kenderesi jelezte: hajlandó kifizetni és letétbe helyezni a becsült bírságnak megfelelő összeget, csak engedjék haza. (Egyelőre nem egyértelmű, hogy amiatt engedték-e haza, mert ezt kifizette.)

A bírság mértékét nem közölték, de becslések szerint forintban akár milliós nagyságrendű is lehet.

(Borítókép: Kenderesi Tamás a férfi 200 méteres pillangóúszás szétúszása után a 18. vizes világbajnokságon a dél-koreai Kvangdzsuban 2019. július 24-én. Fotó: Kovács Tamás / MTI)