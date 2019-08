Kenderesi Tamás hazaérkezett Dél-Koreából, de nem haza ment

Több mint 700 ezer forintos bírságot javasolt az ügyészség. A szexuális zaklatással vádolt úszó már ki is fizette a teljes összeget.

Hazafelé tart a szexuális zaklatással vádolt úszó. Az úszóelnök hétfőre rendelte be meghallgatásra.

Csütörtökön éjfél körül hazaérkezett Dél-Koreából Kenderesi Tamás úszó, akit szexuális zaklatás miatt perelt be a helyi ügyészség és pénzbüntetésre kötelezte. Kenderesi ezt kifizette, így elhagyhatta az országot.

Kenderesi Tamás a 2017-es budapesti úszó-vb-n

A pécsi úszó hazaérkezése után azt mondta az SzPress Hírszolgálatnak, hogy mielőbb találkozni akar Wladár Sándorral, a Magyar Úszó Szövetség elnökével, hogy személyesen számoljon be neki arról, mi történt azon az estén, amikor a vádak szerint megérintette egy koreai lány fenekét, és elmondja azt is, mi történt azután.

A szövetség gyorsan le akarta tudni Kenderesi ügyét, de ezt nehezíti, hogy a Dél-Koreában írt jegyzőkönyveket csak két-három hét múlva kapják meg.

Kenderesi egyelőre nem nyilatkozik, nem akar többet mondani annál, mint ami a Dél-Koreából kiadott közleményéből megtudható volt.

A Bors azt írta, hogy a reptérről nem ment haza a családjához Pécsre, mert sürgős műtét vár rá. Az úszó pécsi otthonában azt mondta a lapnak Kenderesi édesanyja, hogy az úszó oldalsó térdszalagszakadással versenyzett, ezért miután csütörtökön hazatért a vébéről, néhány napon belül megműtik.

Majd csak a műtét után ül össze a család, hogy megünnepeljük a fiam 200 pillangón elért nyolcadik helyét. Nagymamája főz valami kímélő menüt, mert a koreai konyha fűszeressége nagyon megviselte Tamás gyomrát. Sajtburger nem, viszont túrós tészta biztos lesz.

A magyar úszót vasárnap egy szórakozóhelyről vitték el ittas állapotban , miután egy 18 éves lány kihívta a rendőröket Kenderesi állítólagos zaklatása után. Kenderesi elismerte ugyan, hogy hozzáért a lányhoz, de tettét megbánta, bocsánatot is kért, a zaklatást viszont tagadta. Kenderesi helyzetét az is rontotta, hogy nem volt nála semmilyen igazolvány, sem akkreditációs kártya, ezért is dönthettek úgy a hatóságok, hogy a vizsgálat idején nem hagyhatja el Dél-Koreát.