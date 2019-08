Rasovszky bombaformában, újabb világkupa aranyat nyert az úszó

Rasovszky Kristóf arany-, Olasz Anna bronzérmet szerzett a nyíltvízi úszók világkupa sorozatának kanadai versenyén, írja az MTI.

A Lac-Mégantic városában megrendezett 10 kilométeres versenyen a 22 éves Rasovszky szoros csatában, kevesebb mint két másodperccel előbb csapott célba, mint a második olasz Dario Verani.

A kvangdzsui világbajnokság 5 kilométeres versenyében győztes Rasovszky - aki a szakág történetének első vb-aranyát nyerte - sorozatban a harmadik, pályafutása során már a hetedik világkupa-versenyén győzött. Azzal, hogy a mostani kiírásban a versenyek felét ő nyerte, jelentős az előnye az összetettben, amire szüksége is van, hiszen elmondta, hogy a szeptember 7-én a tajvani állomáson nem tud részt venni.

„Rendben ment minden, eléggé hullámos volt a víz, amivel nagy baj nincs is, ilyen a mi sportágunk. Próbáltam volna hátul menni, de két kilométer után éreztem, ez nem az én taktikám, nem tudom mi történik elöl, és ez zavart, úgy hogy gyorsan felegerésztem magam az élbolyba, a második helyre. Aztán amikor hat kilométernél frissítettem, utána hirtelen az élen találtam magam, és innentől nem akartam ezt a pozíciót feladni. Az utolsó egy kilométert kellett igazán megnyomni, mert az egyetlen bójás forduló a végén nagyjából 150 méterrel a cél előtt van, és tudtam, ha ott elsőnek tudok fordulni,akkor már csak kicsit kell kibírni a végéig. És ez be is jött." – értékelt Rasovszky.

A nők versenyében Olasz Annát két olasz, a két évvel ezelőtti balatonfüredi világbajnokságon ezüstérmes Arianna Bridi és a legutóbbi vb-n, illetve az olimpián második Rachele Bruni előzte meg.

„Kicsit agresszívebb volt a verseny annál, amit vártam, de az egyértelmű volt, hogy a sorrend hármunk sprintversenyében fog eldőlni a végén. Az utolsó 1500-on megpróbáltam legalább Rachelét lehagyni, de sajnos nem tudtam felpörögni ennél nagyobb sebességre – ettől függetlenül megdolgoztattam őket a pénzükért" – mondta a verseny után Olasz.